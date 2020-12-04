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Manipulation des foules : La distraction (1/10) - Philippe Bobola / Ema Krusi
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5 views • December 04, 2020
4 déc. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=mQwNdVrRgPc&;pbjreload=101
Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
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Nouvelle émission : Comprendre votre cerveau avec Philippe Bobola
COMPRENDRE VOTRE CERVEAU : EPISODE N°1/10 « LA DISTRACTION »
Chers amis, vous êtes nombreux à vous demander comment il se fait que le monde aujourd’hui semble se diviser. Avez-vous l’impression de ne plus reconnaître vos amis, vos proches, vos collègues de travail, finalement… le monde qui vous entoure ?
Dans cette nouvelle émission, vous aller embarquer dans l’univers de l’ingénierie sociale, ou comment on fabrique votre consentement.
J’ai demandé à Philippe Bobola, physicien, biologiste, anthropologue et psychanalyste, de nous embarquer dans un voyage en plusieurs épisodes.
Le but de ce voyage ? Comprendre d’où viennent nos comportements d’aujourd’hui. Votre mode d’emploi, le connaissez-vous ?
Le premier train est prêt à partir et vous emmènera à travers 10 étapes fondamentales à comprendre sur une personne que vous ne connaissez peut-être pas si bien que ça … VOUS !
Alors, les amis, comment vous a-t-on distrait ? Et si…finalement, le monde était sous hypnose ?
Bienvenue dans la première étape du voyage.
Bienvenue dans l’ingénierie sociale.
Expérience de Stanley Milgram : https://www.brighteon.com/be19da18-e030-4d11-b593-cf536b9e5512
Inscrivez-vous à ma chaîne privée prévue prochainement: www.emakrusi.com
👉 Voir la vidéo complète « On a fabriqué votre consentement » en 10 étapes : https://www.youtube.com/watch?v=5U5dNma39Ts
Ou https://www.brighteon.com/5c8aefd9-8dc3-460a-ace5-ea4844a82243
✅Retrouvez toutes mes infos dans la rubrique « A propos » en haut à droite de votre écran.
Philippe Bobola
Son parcours a d’abord commencé par un Doctorat en physique, puis la biologie qui l’a fait pénétrer la complexité du vivant et pour finir l’anthropologie, la psychanalyse adlérienne et le coaching sont venus compléter de façon évidente et naturelle cet itinéraire de « cherchant ».
Loin d’être qu’une accumulation de connaissances théoriques, ce parcours lui a permis de mieux comprendre le monde de la matière et du vivant, de prendre conscience de ses croyances occidentales notamment lors de longs séjours chez les peuples premiers. A présent, il fait bénéficier les participants lors de ses formations de ce savoir pluridisciplinaire en leur faisant vivre un gai savoir libérateur, discernant et reliant.
Philippe Bobola leur propose selon lui, d’acquérir les outils nécessaires à ce début de XXIème siècle sujet à de profonds bouleversements.
Membre de l'Académie Européenne des Sciences des Arts et des Lettres
Membre de l’AAAS (American Association for the Advancement of Science)
Membre de l’American Chemical Society
Membre de l’Académie des Sciences de Lausanne
Enseignant entre 1990 et 2005 aux Universités Paris VI, Paris VII, Cergy-Pontoise et Créteil.
Auteur de nombreuses publications physique et biophysique dans les revues à comité de lecture.
Créateur en 2006 d’un Diplôme Universitaire d’Anthropologie Médicale à l’Université du Kremlin Bicêtre (Paris) dans lequel j’ai été chargé de cours de l’histoire des pensées médicales, de l’histoire de la physique et de l’anthropologie des mondes contemporains.
Co-créateur d’un D.U dans le cadre d’un partenariat entre l’Université de Strasbourg et l’hôpital Ste Anne de Paris. Ce diplôme ouvert en janvier 2012 a pour intitulé : « Les peuples premiers : un regard pluridisciplinaire de la cosmogonie à la médecine traditionnelle ».
Création en octobre 2018 d’un nouvel enseignement intitulé “Unité du Savoir” qui se déroule sur deux ans.
Conférencier France et étranger depuis 1998 sur des thématiques allant de l’écologie, de l’anthropologie, de l’art, de la poésie, de la peinture, la sociologie, le stress, les nouvelles économies, des médecines alternatives, à la physique moderne et au Temps en particulier.
Animateur Coach de formations sur le développement de la créativité par une compréhension du Temps (Italie, Belgique, Canada, Espagne, Grèce, Brésil, Luxembourg, Suisse et France).
👉 Rejoindre Philippe Bobola à l’Unité du Savoir: https://www.unitedusavoir.com/philippe-bobola
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J’ai demandé à Philippe Bobola, physicien, biologiste, anthropologue et psychanalyste, de nous embarquer dans un voyage en plusieurs épisodes.
Le but de ce voyage ? Comprendre d’où viennent nos comportements d’aujourd’hui. Votre mode d’emploi, le connaissez-vous ?
Le premier train est prêt à partir et vous emmènera à travers 10 étapes fondamentales à comprendre sur une personne que vous ne connaissez peut-être pas si bien que ça … VOUS !
Alors, les amis, comment vous a-t-on distrait ? Et si…finalement, le monde était sous hypnose ?
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Son parcours a d’abord commencé par un Doctorat en physique, puis la biologie qui l’a fait pénétrer la complexité du vivant et pour finir l’anthropologie, la psychanalyse adlérienne et le coaching sont venus compléter de façon évidente et naturelle cet itinéraire de « cherchant ».
Loin d’être qu’une accumulation de connaissances théoriques, ce parcours lui a permis de mieux comprendre le monde de la matière et du vivant, de prendre conscience de ses croyances occidentales notamment lors de longs séjours chez les peuples premiers. A présent, il fait bénéficier les participants lors de ses formations de ce savoir pluridisciplinaire en leur faisant vivre un gai savoir libérateur, discernant et reliant.
Philippe Bobola leur propose selon lui, d’acquérir les outils nécessaires à ce début de XXIème siècle sujet à de profonds bouleversements.
Membre de l'Académie Européenne des Sciences des Arts et des Lettres
Membre de l’AAAS (American Association for the Advancement of Science)
Membre de l’American Chemical Society
Membre de l’Académie des Sciences de Lausanne
Enseignant entre 1990 et 2005 aux Universités Paris VI, Paris VII, Cergy-Pontoise et Créteil.
Auteur de nombreuses publications physique et biophysique dans les revues à comité de lecture.
Créateur en 2006 d’un Diplôme Universitaire d’Anthropologie Médicale à l’Université du Kremlin Bicêtre (Paris) dans lequel j’ai été chargé de cours de l’histoire des pensées médicales, de l’histoire de la physique et de l’anthropologie des mondes contemporains.
Co-créateur d’un D.U dans le cadre d’un partenariat entre l’Université de Strasbourg et l’hôpital Ste Anne de Paris. Ce diplôme ouvert en janvier 2012 a pour intitulé : « Les peuples premiers : un regard pluridisciplinaire de la cosmogonie à la médecine traditionnelle ».
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