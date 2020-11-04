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Ingénierie sociale - Le monde est sous hypnose - Ema Krusi
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13 views • November 04, 2020
3 nov. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=5U5dNma39Ts
Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
Egalement :
https://tvs24.ru/pub/watch/2239/ing-nierie-sociale-le-monde-est-sous-hypnose/
ArtemisiaCollege : https://tvs24.ru/pub/members/ArtemisiaCollege/
Vous vous demandez sûrement comment ça se fait que ceux qui étaient vos amis il y a peu, ces personnes avec qui vous partagiez les mêmes valeurs… puissent maintenant avoir perdu tout contrôle de leur raison.. vous leur expliquer les chiffres, leur apportez des études, des faits. Mais les yeux restent vides, rien ne se passe. Et vous vous dites: c’est pas possible ! Ils dorment ! En réalité, vous n’avez pas si tort que ça. En réalité, le monde est sous hypnose…
Avez-vous déjà entendu parler de l’ingénierie sociale ? De la fabrique du consentement ? Je vais aller droit au but aujourd’hui. J’ai une question pour vous: pensez-vous que ceux qui vous dirigent souhaitent votre bien ? Pensez-vous qu’il serait possible qu’ils vous connaissent mieux que vous ?
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/armes-silencieuses-pour-guerres-165002
https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/armes-silencieuses-pour-guerres-165002#forum4269537
Noam Chomsky : Armes silencieuses pour guerres tranquilles
Selon Noam Chomsky, auteur de « Armes silencieuses pour guerres tranquilles », la manipulation de l’opinion s’opère selon des stratégies identifiables. Dès lors que sont appliqués sciemment les principes énoncés ici, peu importe la nature ou la couleur politique de l’appareil contrôlant le pouvoir réel (gouvernement dit démocratique, dictature, ou oligarchie installée). Dans tous les cas de figure, l’ensemble de ces stratégies caractérise ce qu’on pourrait appeler « le système universel de tyrannie tranquille ».
Le fonctionnement du système tyrannique suppose au départ le contrôle effectif d’une partie déterminante des médias, que ce soit par nomination et contrôle direct des responsables, par téléguidage des nominations ou par corruption des intervenants.
1/ La stratégie de la distraction
2/ Créer des problèmes avant d’offrir les solutions
3/ La stratégie de la dégradation
4/ La stratégie du différé
5/ S’adresser au public comme à des enfants
6/ Faire appel à l’émotionnel plutôt qu’à la réflexion
7/ Maintenir le public dans l’ignorance et la bêtise
8/ Encourager le public à se complaire dans la médiocrité
9/ Remplacer la révolte par la culpabilité
10/ Connaître les individus mieux qu’ils se connaissent eux-mêmes
🙏 Grâce à votre soutien, je pourrai continuer à publier encore plus de contenu et encore plus souvent ! merci pour vos dons 🙏
▶ Me soutenir avec un don sur Tipeee ✅ https://en.tipeee.com/ema-krusi ou sur PayPal ✅ https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=2HEYVRXBDJCLS
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ArtemisiaCollege : https://tvs24.ru/pub/members/ArtemisiaCollege/
Vous vous demandez sûrement comment ça se fait que ceux qui étaient vos amis il y a peu, ces personnes avec qui vous partagiez les mêmes valeurs… puissent maintenant avoir perdu tout contrôle de leur raison.. vous leur expliquer les chiffres, leur apportez des études, des faits. Mais les yeux restent vides, rien ne se passe. Et vous vous dites: c’est pas possible ! Ils dorment ! En réalité, vous n’avez pas si tort que ça. En réalité, le monde est sous hypnose…
Avez-vous déjà entendu parler de l’ingénierie sociale ? De la fabrique du consentement ? Je vais aller droit au but aujourd’hui. J’ai une question pour vous: pensez-vous que ceux qui vous dirigent souhaitent votre bien ? Pensez-vous qu’il serait possible qu’ils vous connaissent mieux que vous ?
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Noam Chomsky : Armes silencieuses pour guerres tranquilles
Selon Noam Chomsky, auteur de « Armes silencieuses pour guerres tranquilles », la manipulation de l’opinion s’opère selon des stratégies identifiables. Dès lors que sont appliqués sciemment les principes énoncés ici, peu importe la nature ou la couleur politique de l’appareil contrôlant le pouvoir réel (gouvernement dit démocratique, dictature, ou oligarchie installée). Dans tous les cas de figure, l’ensemble de ces stratégies caractérise ce qu’on pourrait appeler « le système universel de tyrannie tranquille ».
Le fonctionnement du système tyrannique suppose au départ le contrôle effectif d’une partie déterminante des médias, que ce soit par nomination et contrôle direct des responsables, par téléguidage des nominations ou par corruption des intervenants.
1/ La stratégie de la distraction
2/ Créer des problèmes avant d’offrir les solutions
3/ La stratégie de la dégradation
4/ La stratégie du différé
5/ S’adresser au public comme à des enfants
6/ Faire appel à l’émotionnel plutôt qu’à la réflexion
7/ Maintenir le public dans l’ignorance et la bêtise
8/ Encourager le public à se complaire dans la médiocrité
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