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Info en Questions #17 du 1er octobre 2020
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7 views • October 02, 2020
1er octobre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=WE9ho4P8Yks
Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
Info en Questions #17 - LIVE -
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.
Liens des documents partagés par Ema Krusi pendant l'émission:
https://www.ouest-france.fr/monde/chine/coronavirus-pekin-leve-le-port-obligatoire-du-masque-a-l-exterieur-apres-13-jours-sans-nouveau-cas-6944115
https://www.letemps.ch/suisse/malgre-virus-suisse-connu-deces-premier-semestre-lan-passe
https://www.worldometers.info/coronavirus/about/
FRANCE
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/france/
BELGIQUE
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/belgium/
CANADA
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/canada/
SUEDE
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/
MONDE
https://www.worldometers.info/coronavirus/
CHINE
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/china/
CONTAGIOSITE ET TESTS PCR
https://www.industrie-techno.com/article/les-tests-rt-pcr-du-covid-19-se-revelent-etre-de-tres-mauvais-tests-de-contagiosite.61389
ALERTE VACCIN COVID19 Institut Pasteur - Toute la vérité sur la Covid-19
http://www.verite-covid19.fr/
https://www.brighteon.com/bf06dd2b-69db-4ad6-8b3e-1cab9996c663
Emission sur Radio Courtoisie :
Partie 1 : https://www.brighteon.com/9e3bcd8e-98b3-4ecc-bf8f-5c69ea7a3f9e
Partie 2 : https://www.brighteon.com/821ebd14-cf16-43f8-bbc3-91394aeaf44a
▶️Article du journal TEMPS: https://www.letemps.ch/sciences/vaccin-contre-grippe-plus-jamais-utile
▶️Fabrication du vaccin contre la grippe (Wikipedia) https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaccin_contre_la_grippe_saisonni%C3%A8re
▶️Fiche technique Polysorbate 80 https://www.fishersci.fr/store/msds?partNumber=10410911&;productDescription=1LT+Polysorbate+80&countryCode=FR&language=fr
▶️Fiche technique Formaldehyde https://www.fishersci.fr/chemicalProductData_uk/wercs?itemCode=10459113&;lang=FR
▶️Composition des vaccins, lien CDC (U.S.) https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/B/excipient-table-2.pdf
⚡️Les chaînes de l'équipe⚡️
👉Jean-Jacques Crèvecoeur : https://fulllifechannel.com/
👉Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
👉Salim Laïbi : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
👉Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
👉Sophie Meulemans : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
Info en Questions #17 - LIVE -
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.
Liens des documents partagés par Ema Krusi pendant l'émission:
https://www.ouest-france.fr/monde/chine/coronavirus-pekin-leve-le-port-obligatoire-du-masque-a-l-exterieur-apres-13-jours-sans-nouveau-cas-6944115
https://www.letemps.ch/suisse/malgre-virus-suisse-connu-deces-premier-semestre-lan-passe
https://www.worldometers.info/coronavirus/about/
FRANCE
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/france/
BELGIQUE
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/belgium/
CANADA
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/canada/
SUEDE
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/
MONDE
https://www.worldometers.info/coronavirus/
CHINE
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/china/
CONTAGIOSITE ET TESTS PCR
https://www.industrie-techno.com/article/les-tests-rt-pcr-du-covid-19-se-revelent-etre-de-tres-mauvais-tests-de-contagiosite.61389
ALERTE VACCIN COVID19 Institut Pasteur - Toute la vérité sur la Covid-19
http://www.verite-covid19.fr/
https://www.brighteon.com/bf06dd2b-69db-4ad6-8b3e-1cab9996c663
Emission sur Radio Courtoisie :
Partie 1 : https://www.brighteon.com/9e3bcd8e-98b3-4ecc-bf8f-5c69ea7a3f9e
Partie 2 : https://www.brighteon.com/821ebd14-cf16-43f8-bbc3-91394aeaf44a
▶️Article du journal TEMPS: https://www.letemps.ch/sciences/vaccin-contre-grippe-plus-jamais-utile
▶️Fabrication du vaccin contre la grippe (Wikipedia) https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaccin_contre_la_grippe_saisonni%C3%A8re
▶️Fiche technique Polysorbate 80 https://www.fishersci.fr/store/msds?partNumber=10410911&;productDescription=1LT+Polysorbate+80&countryCode=FR&language=fr
▶️Fiche technique Formaldehyde https://www.fishersci.fr/chemicalProductData_uk/wercs?itemCode=10459113&;lang=FR
▶️Composition des vaccins, lien CDC (U.S.) https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/appendices/B/excipient-table-2.pdf
⚡️Les chaînes de l'équipe⚡️
👉Jean-Jacques Crèvecoeur : https://fulllifechannel.com/
👉Ema Krusi : https://www.youtube.com/channel/UCp2rcO8R6UkBSLs6NjCp-Cw
👉Salim Laïbi : https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
👉Tal Schaller : https://www.youtube.com/channel/UCsErDjBW330E-axwjFIUiLQ
👉Sophie Meulemans : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
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