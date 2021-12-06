© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
143) ELECTROSMOG - electro-pandemia (actualização)
Follow
0
Share
Report
147 views • December 06, 2021
Actualização do vídeo 141) ELECTROSMOG - electro-pandemia [prova]: https://www.brighteon.com/103e0f7b-f163-4650-a016-071ff258b7be
Créditos à LA QUINTA COLUMNA: https://www.laquintacolumna.net/
TENÍAMOS Y TENEMOS RAZÓN, "HAY ÓXIDO DE GRAFENO EN LAS VACUNAS" - PROGRAMA 202 | December 6th, 2021: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/TEN%C3%8DAMOSYTENEMOSRAZ%C3%93N,HAY%C3%93XIDODEGRAFENOENLASVACUNAS-PROGRAMA202:4
Tabela de conversão de valores: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/emf-tabela_unidades_equivalentes_conversao.pdf
Valores padrão de exposição e sensibilidade biológica: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/building-biology-guidelines-english_1_orig.jpg
Sem dúvida, estamos diante de uma electro-pandemia, tal como previsto. O objectivo é deprimir e enfraquecer a população, e vender a farsa das vagas virais. Vírus significa tóxico, trata-se de poluição e contaminação ambiental. Mais uma conspiração que se tornou um facto verdadeiro.
Bartomeu Payeras. El 100% de vacunación: https://www.bitchute.com/video/2hms6ogcIveB/
113) Apresentação completa de Bartomeu Payeras i Cifre (WFF de Sitges): https://www.brighteon.com/f733ddbc-8fc8-4676-adf3-800979588e97
114) Bartomeu Payeras - Como a Arma 5G é calibrada: https://www.brighteon.com/1834b462-9bf5-4471-8819-4f83e9b6bdd4
147) Ex-Presidente da Malásia diz tudo (2015): https://www.brighteon.com/dashboard/videos/18f6aded-c8e6-41f3-a017-cf82ae90d44a
127) Confissão pública do crime 5G/6G: https://www.brighteon.com/dashboard/videos/1bfb6bcc-7b7b-4c6e-8fd0-af27d836de62
135) Normalização da intoxicação com grafeno sob a capa de gripes: https://www.brighteon.com/dashboard/videos/b4c47edc-1ec7-4ddc-a8b2-e192742e6ccf
148) Controlo remoto de células do coração com grafeno (EMF efeito provado): https://www.brighteon.com/3728528d-1972-4c37-9659-aa0312e1ca8f
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Créditos à LA QUINTA COLUMNA: https://www.laquintacolumna.net/
TENÍAMOS Y TENEMOS RAZÓN, "HAY ÓXIDO DE GRAFENO EN LAS VACUNAS" - PROGRAMA 202 | December 6th, 2021: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/TEN%C3%8DAMOSYTENEMOSRAZ%C3%93N,HAY%C3%93XIDODEGRAFENOENLASVACUNAS-PROGRAMA202:4
Tabela de conversão de valores: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/emf-tabela_unidades_equivalentes_conversao.pdf
Valores padrão de exposição e sensibilidade biológica: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/building-biology-guidelines-english_1_orig.jpg
Sem dúvida, estamos diante de uma electro-pandemia, tal como previsto. O objectivo é deprimir e enfraquecer a população, e vender a farsa das vagas virais. Vírus significa tóxico, trata-se de poluição e contaminação ambiental. Mais uma conspiração que se tornou um facto verdadeiro.
Bartomeu Payeras. El 100% de vacunación: https://www.bitchute.com/video/2hms6ogcIveB/
113) Apresentação completa de Bartomeu Payeras i Cifre (WFF de Sitges): https://www.brighteon.com/f733ddbc-8fc8-4676-adf3-800979588e97
114) Bartomeu Payeras - Como a Arma 5G é calibrada: https://www.brighteon.com/1834b462-9bf5-4471-8819-4f83e9b6bdd4
147) Ex-Presidente da Malásia diz tudo (2015): https://www.brighteon.com/dashboard/videos/18f6aded-c8e6-41f3-a017-cf82ae90d44a
127) Confissão pública do crime 5G/6G: https://www.brighteon.com/dashboard/videos/1bfb6bcc-7b7b-4c6e-8fd0-af27d836de62
135) Normalização da intoxicação com grafeno sob a capa de gripes: https://www.brighteon.com/dashboard/videos/b4c47edc-1ec7-4ddc-a8b2-e192742e6ccf
148) Controlo remoto de células do coração com grafeno (EMF efeito provado): https://www.brighteon.com/3728528d-1972-4c37-9659-aa0312e1ca8f
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.