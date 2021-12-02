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141) ELECTROSMOG - electro-pandemia [prova]
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ELECTROSMOG - A ORIGEM DAS VAGAS P[L]ANDÉMICAS
Actualização 143) ELECTROSMOG - electro-pandemia [actualização]: https://www.brighteon.com/397a7720-6d59-4a0b-9d1e-7dafed6600c0
Relatos crescentes de cidadãos, medição em Espanha de radiação das telecomunicações nomeadamente do 5G, com valores extremos de indução de campo eléctrico, potência e densidade de fluxo magnético. Curiosamente das 23 horas em diante. Associado a este facto, há relatos a apontar acidentes viários aumentam e o acesso à Internet pode ser prejudicado.
Verifique o comparativo entre os valores com e sem uma cortina metálica (cobre e prata) de protecção contra campos electromagnéticos (EMF). Os sintomas são os clássicos para síndrome de irradiação aguda. Tonturas, dores de cabeça, alterações no sono, sabor metálico, depressão imunitária, alterações neurológicas, aumento glicémico no sangue, etc. Se a pessoa estiver vacinada com grafeno os sintomas serão muito mais agravados pela natureza de antena e supercondutora do grafeno, podendo mesmo levar à morte, sob os sintomas conhecidos como COVID.
Créditos à LA QUINTA COLUMNA:
Directo Nocturno de La Quinta Columna - Prog.199: thtps://odysee.com/@laquintacolumna:8/DIRECTONOCTURNODELAQUINTACOLUMNA-PROGRAMA199-:b
Tabela de conversão de valores: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/emf-tabela_unidades_equivalentes_conversao.pdf
Valores padrão de exposição e sensibilidade biológica: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/building-biology-guidelines-english_1_orig.jpg
Sem dúvida, estamos diante de uma electro-pandemia, tal como previsto. O objectivo é deprimir e enfraquecer a população, e vender a farsa das vagas virais. Vírus significa tóxico, trata-se de poluição e contaminação ambiental. Mais uma conspiração que se tornou um facto verdadeiro.
Bartomeu Payeras. El 100% de vacunación: https://www.bitchute.com/video/2hms6ogcIveB/
113) Apresentação completa de Bartomeu Payeras i Cifre (WFF de Sitges): https://www.brighteon.com/f733ddbc-8fc8-4676-adf3-800979588e97
114) Bartomeu Payeras - Como a Arma 5G é calibrada: https://www.brighteon.com/1834b462-9bf5-4471-8819-4f83e9b6bdd4
147) Ex-Presidente da Malásia diz tudo (2015): https://www.brighteon.com/dashboard/videos/18f6aded-c8e6-41f3-a017-cf82ae90d44a
127) Confissão pública do crime 5G/6G: https://www.brighteon.com/dashboard/videos/1bfb6bcc-7b7b-4c6e-8fd0-af27d836de62
135) Normalização da intoxicação com grafeno sob a capa de gripes: https://www.brighteon.com/dashboard/videos/b4c47edc-1ec7-4ddc-a8b2-e192742e6ccf
148) Controlo remoto de células do coração com grafeno (EMF efeito provado): https://www.brighteon.com/3728528d-1972-4c37-9659-aa0312e1ca8f
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Actualização 143) ELECTROSMOG - electro-pandemia [actualização]: https://www.brighteon.com/397a7720-6d59-4a0b-9d1e-7dafed6600c0
Relatos crescentes de cidadãos, medição em Espanha de radiação das telecomunicações nomeadamente do 5G, com valores extremos de indução de campo eléctrico, potência e densidade de fluxo magnético. Curiosamente das 23 horas em diante. Associado a este facto, há relatos a apontar acidentes viários aumentam e o acesso à Internet pode ser prejudicado.
Verifique o comparativo entre os valores com e sem uma cortina metálica (cobre e prata) de protecção contra campos electromagnéticos (EMF). Os sintomas são os clássicos para síndrome de irradiação aguda. Tonturas, dores de cabeça, alterações no sono, sabor metálico, depressão imunitária, alterações neurológicas, aumento glicémico no sangue, etc. Se a pessoa estiver vacinada com grafeno os sintomas serão muito mais agravados pela natureza de antena e supercondutora do grafeno, podendo mesmo levar à morte, sob os sintomas conhecidos como COVID.
Créditos à LA QUINTA COLUMNA:
Directo Nocturno de La Quinta Columna - Prog.199: thtps://odysee.com/@laquintacolumna:8/DIRECTONOCTURNODELAQUINTACOLUMNA-PROGRAMA199-:b
Tabela de conversão de valores: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/emf-tabela_unidades_equivalentes_conversao.pdf
Valores padrão de exposição e sensibilidade biológica: https://electrosmogportugal.weebly.com/uploads/1/2/3/3/123313372/building-biology-guidelines-english_1_orig.jpg
Sem dúvida, estamos diante de uma electro-pandemia, tal como previsto. O objectivo é deprimir e enfraquecer a população, e vender a farsa das vagas virais. Vírus significa tóxico, trata-se de poluição e contaminação ambiental. Mais uma conspiração que se tornou um facto verdadeiro.
Bartomeu Payeras. El 100% de vacunación: https://www.bitchute.com/video/2hms6ogcIveB/
113) Apresentação completa de Bartomeu Payeras i Cifre (WFF de Sitges): https://www.brighteon.com/f733ddbc-8fc8-4676-adf3-800979588e97
114) Bartomeu Payeras - Como a Arma 5G é calibrada: https://www.brighteon.com/1834b462-9bf5-4471-8819-4f83e9b6bdd4
147) Ex-Presidente da Malásia diz tudo (2015): https://www.brighteon.com/dashboard/videos/18f6aded-c8e6-41f3-a017-cf82ae90d44a
127) Confissão pública do crime 5G/6G: https://www.brighteon.com/dashboard/videos/1bfb6bcc-7b7b-4c6e-8fd0-af27d836de62
135) Normalização da intoxicação com grafeno sob a capa de gripes: https://www.brighteon.com/dashboard/videos/b4c47edc-1ec7-4ddc-a8b2-e192742e6ccf
148) Controlo remoto de células do coração com grafeno (EMF efeito provado): https://www.brighteon.com/3728528d-1972-4c37-9659-aa0312e1ca8f
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