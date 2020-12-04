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Explosif ! A partager partout : la plainte contre Pasteur pour crime contre l'humanité
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58 views • December 04, 2020
4 décembre 2020 : https://odysee.com/@AgoraTVNEWS:5/Plainte_Contre_Pasteur:3
AGORA TVNEWS : https://odysee.com/@AgoraTVNEWS:5
Depuis la première diffusion de la vidéo Alerte Vaccin qui dénonce que Pasteur a créé le virus COVID19, l'Institut Pasteur n'a jamais répondu directement au Professeur Fourtillan. L'AFP a été chargé de créer une publication "Fake News" sans aucune démonstration scientifique, puis après plusieurs mois de publication, l'institut a demandé à YouTube la suppression des vidéo pour "information médicale incorrecte" qui n'est pas le sujet. Ils prétendent avoir porté plainte contre le réalisateur du film mais c'est du bleuf. Comme la demande de suppression du site COVID19 sans ordonnance pénale sur un site Français.
Le site est desormais hébergé à l'étranger.
Cette vidéo est importante. Partagez la partout !
Cf. ALERTE VACCIN COVID19 - Toute la vérité sur la Covid-19
https://www.brighteon.com/bf06dd2b-69db-4ad6-8b3e-1cab9996c663
Et L'institut Pasteur a fabriqué le virus tueur Covid19 !
https://www.brighteon.com/8569e596-e2fd-4e5b-9e43-a7808fa12374
AGORA TVNEWS : https://odysee.com/@AgoraTVNEWS:5
Depuis la première diffusion de la vidéo Alerte Vaccin qui dénonce que Pasteur a créé le virus COVID19, l'Institut Pasteur n'a jamais répondu directement au Professeur Fourtillan. L'AFP a été chargé de créer une publication "Fake News" sans aucune démonstration scientifique, puis après plusieurs mois de publication, l'institut a demandé à YouTube la suppression des vidéo pour "information médicale incorrecte" qui n'est pas le sujet. Ils prétendent avoir porté plainte contre le réalisateur du film mais c'est du bleuf. Comme la demande de suppression du site COVID19 sans ordonnance pénale sur un site Français.
Le site est desormais hébergé à l'étranger.
Cette vidéo est importante. Partagez la partout !
Cf. ALERTE VACCIN COVID19 - Toute la vérité sur la Covid-19
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Et L'institut Pasteur a fabriqué le virus tueur Covid19 !
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