© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
AUSTRALIA TGA THIS GP DR OF 43 YEARS RED PILLS YOU ''THE DEATH RATE FOR VAXXED KIDS ARE 52X HIGHER THAN UNJABBED KIDS - THERE IS YOUR PROOF! - END ALL JABS NOW! "ITS BACKDOOR COVERT PLANNED GENOCIDE"
Follow
2
Share
Report
222 views • February 06, 2022
AUSTRALIA LEAD BY PSYCHOPATHS AND PUPPETS - GP of 43 YEARS ''THE DEATH RATE FOR VAXXED KIDS ARE 52X HIGHER THAN UNJABBED KIDS - THERE IS YOUR PROOF! - END ALL JABS NOW
SHOCKING NEW PROOF - SEXUAL INTERCOURSE WITH A VAXXED PERSON WILL SPREAD THROUGH YOU LIKE A STD DOES - VAXXED BLOOD ANALYSED - https://www.brighteon.com/155482b3-e9ae-4346-a34d-af6bb389bf6d
HEATHER MCDONALD COLLAPSES ON STAGE - https://www.brighteon.com/02bf8341-4ce9-4d9f-ac1c-eae61b233c2f
CANADA IS NOW UNDER MARTIAL LAW - https://www.brighteon.com/6c8a78b7-eba4-4903-94d5-ce7458cc993d
RICCARDO BOSI ZIONIST CONNECTIONS - & - FREEMASONS HERD PATRIOTS TO CANBERRA - https://www.bitchute.com/video/XNR67f9V57nn/
COVID MANDATES DROPPING AROUND THE WORLD, NANCY PELOSI ATTACKED, GOFUNDME SCANDAL, PZIFER DOCUMENTS - https://www.bitchute.com/video/AUzKfzmoUXw0/
DR REINER FUELLMICH - GRAND JURY GENOCIDE CASE OPENING MINUETS - https://www.brighteon.com/a994fdd3-074f-4c68-8cbd-6a0fa054ac4a
RIDING THE TRANSITION THE CROWHOUSE - https://www.brighteon.com/f79aab87-1101-499c-8024-6fdad7b9f87f
2/4/2022 Health Ranger Report with Mike Adams - https://www.brighteon.com/2752ce78-b58f-4c1d-829b-16a4f5a8b7c3
MANY SOURCES SAYING CANADA PRESIDENT HAS BEEN REMOVED! - https://www.brighteon.com/f1ff1ad5-375d-431d-bdab-900477213d4f
YOU GUESSED IT THEY FAKED IT! - NASA LIES - https://www.brighteon.com/d4203468-4067-41ac-b6d8-066b363b872f
Israeli Doctor Confirms 80% Hospitalized Are Vaxxed - https://www.brighteon.com/aaf952f7-8552-4b35-9f3d-d45d1080b411
HOSPITALS ALARMING STAY UK FUNERAL DIRECTOR TELL THE TRUTH ON THE COLD BLOODED KILLER DOCTORS - https://www.brighteon.com/44810336-8442-471a-8141-8c6a123bb085
SAY THAT AGAIN! - YOU GET "AIDS" FROM THE MRNA CLOT SHOT! - AUTO IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME - OR AIDS - https://www.brighteon.com/74fceb8e-5e87-47c1-9a40-44e47c72663b
THE GREAT GLOBAL WARMING SWINDLE! - THE WEF ALL IN ON THIS ONE! - https://www.brighteon.com/345b49e8-c5e5-4116-8470-4a23624cbff1
OPENING SESSION OF THE GRAND JURY - https://www.brighteon.com/afda9ba1-2440-40d5-ab71-96fc2a9d01f1
SCOTT ADAMS IS A COMPLETE SHILL! - https://www.brighteon.com/2c69bde2-78f4-4936-b216-2eb5ef430a25
Max Igan in conversation with Jackie White - https://www.brighteon.com/f54cfb64-240c-450a-9d67-881774f50239
SHOCKING NEW PROOF - SEXUAL INTERCOURSE WITH A VAXXED PERSON WILL SPREAD THROUGH YOU LIKE A STD DOES - VAXXED BLOOD ANALYSED - https://www.brighteon.com/155482b3-e9ae-4346-a34d-af6bb389bf6d
HEATHER MCDONALD COLLAPSES ON STAGE - https://www.brighteon.com/02bf8341-4ce9-4d9f-ac1c-eae61b233c2f
CANADA IS NOW UNDER MARTIAL LAW - https://www.brighteon.com/6c8a78b7-eba4-4903-94d5-ce7458cc993d
RICCARDO BOSI ZIONIST CONNECTIONS - & - FREEMASONS HERD PATRIOTS TO CANBERRA - https://www.bitchute.com/video/XNR67f9V57nn/
COVID MANDATES DROPPING AROUND THE WORLD, NANCY PELOSI ATTACKED, GOFUNDME SCANDAL, PZIFER DOCUMENTS - https://www.bitchute.com/video/AUzKfzmoUXw0/
DR REINER FUELLMICH - GRAND JURY GENOCIDE CASE OPENING MINUETS - https://www.brighteon.com/a994fdd3-074f-4c68-8cbd-6a0fa054ac4a
RIDING THE TRANSITION THE CROWHOUSE - https://www.brighteon.com/f79aab87-1101-499c-8024-6fdad7b9f87f
2/4/2022 Health Ranger Report with Mike Adams - https://www.brighteon.com/2752ce78-b58f-4c1d-829b-16a4f5a8b7c3
MANY SOURCES SAYING CANADA PRESIDENT HAS BEEN REMOVED! - https://www.brighteon.com/f1ff1ad5-375d-431d-bdab-900477213d4f
YOU GUESSED IT THEY FAKED IT! - NASA LIES - https://www.brighteon.com/d4203468-4067-41ac-b6d8-066b363b872f
Israeli Doctor Confirms 80% Hospitalized Are Vaxxed - https://www.brighteon.com/aaf952f7-8552-4b35-9f3d-d45d1080b411
HOSPITALS ALARMING STAY UK FUNERAL DIRECTOR TELL THE TRUTH ON THE COLD BLOODED KILLER DOCTORS - https://www.brighteon.com/44810336-8442-471a-8141-8c6a123bb085
SAY THAT AGAIN! - YOU GET "AIDS" FROM THE MRNA CLOT SHOT! - AUTO IMMUNE DEFICIENCY SYNDROME - OR AIDS - https://www.brighteon.com/74fceb8e-5e87-47c1-9a40-44e47c72663b
THE GREAT GLOBAL WARMING SWINDLE! - THE WEF ALL IN ON THIS ONE! - https://www.brighteon.com/345b49e8-c5e5-4116-8470-4a23624cbff1
OPENING SESSION OF THE GRAND JURY - https://www.brighteon.com/afda9ba1-2440-40d5-ab71-96fc2a9d01f1
SCOTT ADAMS IS A COMPLETE SHILL! - https://www.brighteon.com/2c69bde2-78f4-4936-b216-2eb5ef430a25
Max Igan in conversation with Jackie White - https://www.brighteon.com/f54cfb64-240c-450a-9d67-881774f50239
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.