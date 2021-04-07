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ΤΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΦΙΜΩΤΡΟΥ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΗΡΘΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΛΕΕΙ Ο ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΙΔΩ
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
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50 views • April 07, 2021
ΤΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΦΙΜΩΤΡΟΥ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΗΡΘΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΛΕΕΙ Ο ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΜΙΖΟΤΑΚΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΙΔΩ https://www.brighteon.com/25e97dc1-2fe2-4a42-b317-54e741cafee1 , https://ugetube.com/watch/CGA7BpElFFg6fJU

ΑΙΔΩΣ ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΕ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΣΚΕ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ ΠΟΥ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ ΟΜΟΛΟΓΕΙΣ ΟΤΙ ΤΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΗΡΘΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΑΣ.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΧΙΤΛΕΡΟΣΤΑΛΙΝΙΚΟΙ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΦΥΛΑΚΙΖΟΥΝ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΙΟ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ 0,03%
ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΥΝ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΩΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΓΚΑΣΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΝΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ ΤΟΥ 666 ΟΤΑΝ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΙ ΩΣ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΙΣΘΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ

ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ) ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 666 ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ - ID (HEALTH MARK) CARDS OF ANTICHRIST 666 COME ALL OVER THE WORLD – HUGO TALKS https://ugetube.com/watch/M1BGTObZWxKqvqn https://ugetube.com/watch/οι-αντιχριστεσ-ψηφιακεσ-υγειονομικεσ-ταυτοτητεσ-666-προωθουνται-σε-ολο-τον-κοσμο-id-health-mark-card_M1BGTObZWxKqvqn.html , ΚΑΙ ΕΔΩ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΔΕΙΤΕ https://www.brighteon.com/af2208c7-72ae-4bf6-af20-5d00b3e59f8b

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΑΡΘ. 5, ΠΑΡ. 3: "Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗ" ΚΑΙ ΝΟΜΟΣ 3418 ΑΡ. 12, ΠΑΡ. 1 ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΜΑΣ https://ugetube.com/watch/ZFbVJgaHn7CiFCh , https://www.brighteon.com/dashboard/videos/ac6f2059-7fce-4a79-b0ba-01fa82baf50c .

ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΘΝΗΤΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΑΙΟ 0,03% ΟΣΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ ΚΑΙ ΕΝΩ Η ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΟ 2020 ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ 2019 https://www.brighteon.com/3d957265-209d-471f-b514-01224370e0e1 , https://ugetube.com/watch/zUaqO36nN3tpwRc .
Keywords
liesglobalizationantichristdictatorshiphellasplandemia
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