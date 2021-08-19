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BfeD - In Gedenken an Henry Hafenmayer - Ich hatt einen Kameraden - Ruhe in Frieden Henry * 5.9.1972 - † 11.8.2021 - 19.08.2021
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BfeD - In Gedenken an Henry Hafenmayer - Ich hatt einen Kameraden - Ruhe in Frieden Henry * 5.9.1972 - † 11.8.2021 - 19.08.2021
https://media.gab.com/system/media_attachments/files/082/464/152/original/db9f0e2ba6aa8e61.mp4
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242160
https://www.brighteon.com/channels/wahrheit
https://www.youtube.com/watch?v=geWQbplNLqM
https://wtube.org/user/BfeD/C5iBvlN
https://gab.com/
BfeD - Nikolai Nerling - Nachruf auf Henry Hafenmayer - 11.08.2021
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242159
https://deutschelobby.com/2021/08/17/nachruf-auf-henry-hafenmayer-gestorben-am-11-08-2021/
In Gedenken - Hier stehe ich, Henry Hafenmayer, deutscher Lokführer. - Ich kann dem Völkermord an meinem Volk nicht mehr tatenlos zusehen. - Ich tue meine Pflicht. Ich tue was ich kann.
https://vk.com/endederluege - http://www.ende-der-luege.com
BfeD - Henry Hafenmayer - Die Wahrheit über Corona - In Gedenken - 15.08.2021 - Am Mittwoch den 11.08.2021 ist unser Freund und Kamerad Henry Hafenmayer mit 49 Jahren von uns gegangen. - Siehe Alexander Müller unter https://wahrheit.se - Denke an Martina Pflock, die zahlreichen Talmud-Morde des lichtscheuen Schlupfwespen-Gesindels und wache auf.
https://wtube.org/user/BfeD/faCcG6t - https://www.youtube.com/watch?v=sBtYeXvUy3I
https://www.der-fluchbrecher.com/ - Mirror: https://archive.ph/8Lfrl
https://de.metapedia.org/wiki/Kollerstrom,_Nicholas
Henry Hafenmayer (geb.: 5. September 1972 in Berlin, gest.: am 11.August 2021 in Süddeutschland) ist ein deutscher ehemaliger Lokführer und politischer Aktivist. Er wurde wegen des Betriebes seiner Weltnetzseite und Aussagen zu den Protokollen der Weisen von Zion sowie zum Holocaust-Mem von seinem Arbeitgeber fristlos gekündigt.
https://de.metapedia.org/wiki/Hafenmayer,_Henry
https://de.metapedia.org/wiki/Holocaust-Mem - Mirror: https://archive.ph/BDkGX
BfeD - Henry Hafenmayer - Alfred Schaefer - WsK Folge 1 - In Gedenken - 15.08.2021
https://archive.org/details/wskfolge1
https://archive.org/search.php?query=Henry+Hafenmayer
https://www.bitchute.com/channel/ltEGqUQL90Rw/ - Mirror: https://archive.ph/o8psn
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Holocaustleugnern - Mirror: https://archive.ph/iRm0P
BfeD - Heinz-Rudolf Kunze - Willkommen liebe Mörder mit zutreffendem Liedtext
https://www.bitchute.com/video/AqQYS3dhg7Ra/ - https://www.bitchute.com/video/9V1kWgjyv4FX/
NACHDENKEN - [War es mal wieder ein Talmud-Mord der Schlupfwespen-Mafia, wie bei Martina Pflock, Alexander Müller, usw. - Nach längerer Krankheit und Aufenthalten in Kliniken in Deutschland]
„Am Mittwoch den 11.08.2021 ist unser Freund und Kamerad Henry Hafenmayer von uns gegangen. Nach längerer Krankheit und Aufenthalten in Kliniken in Deutschland und der Schweiz verstarb er Mitte der Woche in Süddeutschland.
Er kümmerte sich weitsichtig und auch aufopfernd um jeden Kameraden, der seine Hilfe benötigte und war ein Kämpfer für die Wahrheit. Henry wird uns fehlen! Er sagte und sprach das aus, was Andere nicht zu denken wagten.“
https://bumibahagia.com/2021/08/14/henry-hafenmayer-ist-hinubergegangen/
Der Der Holocaust-Leugner, Rechtsextremist & Antisemit Henry Hafenmayer aus #Oberhausen ist gestorben. - In der Neonazi-Szene werden dazu über drei glaubhafte Quellen entsprechende Nachrufe verbreitet. - Demnach starb Hafenmayer am Mittwoch nach längerer Krankheit.
https://www.facebook.com/KlarmannMichaelAachen/posts/4932239576804377
BfeD - Die Entlarvung der Schlupfwespen - 08.08.2021 by Norbert Steinbach
https://bittube.tv/post/390b57f9-b64d-4a42-8ed1-e71aca5a8711
https://archive.org/details/bfe-d-die-entlarvung-der-schlupfwespen-08.08.2021
https://www.docdroid.net/M1MqQzv/bfed-die-entlarvung-der-schlupfwespen-08082021-pdf
https://www.docdroid.net/tMciViN/bfed-die-entlarvung-der-schlupfwespen-08082021-doc
BfeD - Die jüdische Schlange vergast seit 20 Jahren unsere Heimat mit FÜNF Chemtrails-Giften - lang - 30.07.2020 - 7:11
https://www.brighteon.com/14361a56-99a2-4add-8eae-2343cb71b33c - https://wtube.org/user/BfeD/fbOFrXT - https://www.bitchute.com/video/i8w8QvlZzon7/ - https://gab.com/bfed
https://www.brighteon.com/channels/wahrheit - Mirror vom 11.08.2021 - Tag der Talmud-Hinrichtung von Henry Hafenmayer:
https://archive.ph/8CtbE
BfeD - Die Entmenschlichung der Deutschen - Bittube.tv - DieRotePille - Wahrheit
https://www.brighteon.com/9fb7b78d-1b29-49eb-bfd9-8e291d1671f4
https://media.gab.com/system/media_attachments/files/082/464/152/original/db9f0e2ba6aa8e61.mp4
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242160
https://www.brighteon.com/channels/wahrheit
https://www.youtube.com/watch?v=geWQbplNLqM
https://wtube.org/user/BfeD/C5iBvlN
https://gab.com/
BfeD - Nikolai Nerling - Nachruf auf Henry Hafenmayer - 11.08.2021
https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242159
https://deutschelobby.com/2021/08/17/nachruf-auf-henry-hafenmayer-gestorben-am-11-08-2021/
In Gedenken - Hier stehe ich, Henry Hafenmayer, deutscher Lokführer. - Ich kann dem Völkermord an meinem Volk nicht mehr tatenlos zusehen. - Ich tue meine Pflicht. Ich tue was ich kann.
https://vk.com/endederluege - http://www.ende-der-luege.com
BfeD - Henry Hafenmayer - Die Wahrheit über Corona - In Gedenken - 15.08.2021 - Am Mittwoch den 11.08.2021 ist unser Freund und Kamerad Henry Hafenmayer mit 49 Jahren von uns gegangen. - Siehe Alexander Müller unter https://wahrheit.se - Denke an Martina Pflock, die zahlreichen Talmud-Morde des lichtscheuen Schlupfwespen-Gesindels und wache auf.
https://wtube.org/user/BfeD/faCcG6t - https://www.youtube.com/watch?v=sBtYeXvUy3I
https://www.der-fluchbrecher.com/ - Mirror: https://archive.ph/8Lfrl
https://de.metapedia.org/wiki/Kollerstrom,_Nicholas
Henry Hafenmayer (geb.: 5. September 1972 in Berlin, gest.: am 11.August 2021 in Süddeutschland) ist ein deutscher ehemaliger Lokführer und politischer Aktivist. Er wurde wegen des Betriebes seiner Weltnetzseite und Aussagen zu den Protokollen der Weisen von Zion sowie zum Holocaust-Mem von seinem Arbeitgeber fristlos gekündigt.
https://de.metapedia.org/wiki/Hafenmayer,_Henry
https://de.metapedia.org/wiki/Holocaust-Mem - Mirror: https://archive.ph/BDkGX
BfeD - Henry Hafenmayer - Alfred Schaefer - WsK Folge 1 - In Gedenken - 15.08.2021
https://archive.org/details/wskfolge1
https://archive.org/search.php?query=Henry+Hafenmayer
https://www.bitchute.com/channel/ltEGqUQL90Rw/ - Mirror: https://archive.ph/o8psn
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Holocaustleugnern - Mirror: https://archive.ph/iRm0P
BfeD - Heinz-Rudolf Kunze - Willkommen liebe Mörder mit zutreffendem Liedtext
https://www.bitchute.com/video/AqQYS3dhg7Ra/ - https://www.bitchute.com/video/9V1kWgjyv4FX/
NACHDENKEN - [War es mal wieder ein Talmud-Mord der Schlupfwespen-Mafia, wie bei Martina Pflock, Alexander Müller, usw. - Nach längerer Krankheit und Aufenthalten in Kliniken in Deutschland]
„Am Mittwoch den 11.08.2021 ist unser Freund und Kamerad Henry Hafenmayer von uns gegangen. Nach längerer Krankheit und Aufenthalten in Kliniken in Deutschland und der Schweiz verstarb er Mitte der Woche in Süddeutschland.
Er kümmerte sich weitsichtig und auch aufopfernd um jeden Kameraden, der seine Hilfe benötigte und war ein Kämpfer für die Wahrheit. Henry wird uns fehlen! Er sagte und sprach das aus, was Andere nicht zu denken wagten.“
https://bumibahagia.com/2021/08/14/henry-hafenmayer-ist-hinubergegangen/
Der Der Holocaust-Leugner, Rechtsextremist & Antisemit Henry Hafenmayer aus #Oberhausen ist gestorben. - In der Neonazi-Szene werden dazu über drei glaubhafte Quellen entsprechende Nachrufe verbreitet. - Demnach starb Hafenmayer am Mittwoch nach längerer Krankheit.
https://www.facebook.com/KlarmannMichaelAachen/posts/4932239576804377
BfeD - Die Entlarvung der Schlupfwespen - 08.08.2021 by Norbert Steinbach
https://bittube.tv/post/390b57f9-b64d-4a42-8ed1-e71aca5a8711
https://archive.org/details/bfe-d-die-entlarvung-der-schlupfwespen-08.08.2021
https://www.docdroid.net/M1MqQzv/bfed-die-entlarvung-der-schlupfwespen-08082021-pdf
https://www.docdroid.net/tMciViN/bfed-die-entlarvung-der-schlupfwespen-08082021-doc
BfeD - Die jüdische Schlange vergast seit 20 Jahren unsere Heimat mit FÜNF Chemtrails-Giften - lang - 30.07.2020 - 7:11
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