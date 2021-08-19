BfeD - In Gedenken an Henry Hafenmayer - Ich hatt einen Kameraden - Ruhe in Frieden Henry * 5.9.1972 - † 11.8.2021 - 19.08.2021

bfed 14 followers Follow 0 Share Add to... Share Report

46 views • August 19, 2021



https://media.gab.com/system/media_attachments/files/082/464/152/original/db9f0e2ba6aa8e61.mp4

https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242160

https://www.brighteon.com/channels/wahrheit

https://www.youtube.com/watch?v=geWQbplNLqM

https://wtube.org/user/BfeD/C5iBvlN

https://gab.com/



BfeD - Nikolai Nerling - Nachruf auf Henry Hafenmayer - 11.08.2021

https://vk.com/bfedwahrheit?z=video401789244_456242159

https://deutschelobby.com/2021/08/17/nachruf-auf-henry-hafenmayer-gestorben-am-11-08-2021/



In Gedenken - Hier stehe ich, Henry Hafenmayer, deutscher Lokführer. - Ich kann dem Völkermord an meinem Volk nicht mehr tatenlos zusehen. - Ich tue meine Pflicht. Ich tue was ich kann.

https://vk.com/endederluege - http://www.ende-der-luege.com



BfeD - Henry Hafenmayer - Die Wahrheit über Corona - In Gedenken - 15.08.2021 - Am Mittwoch den 11.08.2021 ist unser Freund und Kamerad Henry Hafenmayer mit 49 Jahren von uns gegangen. - Siehe Alexander Müller unter

https://wtube.org/user/BfeD/faCcG6t - https://www.youtube.com/watch?v=sBtYeXvUy3I

- Mirror:

,_Nicholas



Henry Hafenmayer (geb.: 5. September 1972 in Berlin, gest.: am 11.August 2021 in Süddeutschland) ist ein deutscher ehemaliger Lokführer und politischer Aktivist. Er wurde wegen des Betriebes seiner Weltnetzseite und Aussagen zu den Protokollen der Weisen von Zion sowie zum Holocaust-Mem von seinem Arbeitgeber fristlos gekündigt.

,_Henry



- Mirror:



BfeD - Henry Hafenmayer - Alfred Schaefer - WsK Folge 1 - In Gedenken - 15.08.2021

https://archive.org/details/wskfolge1

https://archive.org/search.php?query=Henry+Hafenmayer



- Mirror:



- Mirror:



BfeD - Heinz-Rudolf Kunze - Willkommen liebe Mörder mit zutreffendem Liedtext

https://www.bitchute.com/video/AqQYS3dhg7Ra/ - https://www.bitchute.com/video/9V1kWgjyv4FX/



NACHDENKEN - [War es mal wieder ein Talmud-Mord der Schlupfwespen-Mafia, wie bei Martina Pflock, Alexander Müller, usw. - Nach längerer Krankheit und Aufenthalten in Kliniken in Deutschland]



„Am Mittwoch den 11.08.2021 ist unser Freund und Kamerad Henry Hafenmayer von uns gegangen. Nach längerer Krankheit und Aufenthalten in Kliniken in Deutschland und der Schweiz verstarb er Mitte der Woche in Süddeutschland.



Er kümmerte sich weitsichtig und auch aufopfernd um jeden Kameraden, der seine Hilfe benötigte und war ein Kämpfer für die Wahrheit. Henry wird uns fehlen! Er sagte und sprach das aus, was Andere nicht zu denken wagten.“



https://bumibahagia.com/2021/08/14/henry-hafenmayer-ist-hinubergegangen/



Der Der Holocaust-Leugner, Rechtsextremist & Antisemit Henry Hafenmayer aus #Oberhausen ist gestorben. - In der Neonazi-Szene werden dazu über drei glaubhafte Quellen entsprechende Nachrufe verbreitet. - Demnach starb Hafenmayer am Mittwoch nach längerer Krankheit.

https://www.facebook.com/KlarmannMichaelAachen/posts/4932239576804377



BfeD - Die Entlarvung der Schlupfwespen - 08.08.2021 by Norbert Steinbach

https://bittube.tv/post/390b57f9-b64d-4a42-8ed1-e71aca5a8711

https://archive.org/details/bfe-d-die-entlarvung-der-schlupfwespen-08.08.2021

https://www.docdroid.net/M1MqQzv/bfed-die-entlarvung-der-schlupfwespen-08082021-pdf

https://www.docdroid.net/tMciViN/bfed-die-entlarvung-der-schlupfwespen-08082021-doc



BfeD - Die jüdische Schlange vergast seit 20 Jahren unsere Heimat mit FÜNF Chemtrails-Giften - lang - 30.07.2020 - 7:11

https://www.brighteon.com/14361a56-99a2-4add-8eae-2343cb71b33c - https://wtube.org/user/BfeD/fbOFrXT - https://www.bitchute.com/video/i8w8QvlZzon7/ - https://gab.com/bfed



- Mirror vom 11.08.2021 - Tag der Talmud-Hinrichtung von Henry Hafenmayer:

https://archive.ph/8CtbE



BfeD - Die Entmenschlichung der Deutschen - Bittube.tv - DieRotePille - Wahrheit

https://www.brighteon.com/9fb7b78d-1b29-49eb-bfd9-8e291d1671f4 BfeD - In Gedenken an Henry Hafenmayer - Ich hatt einen Kameraden - Ruhe in Frieden Henry * 5.9.1972 - † 11.8.2021 - 19.08.2021BfeD - Nikolai Nerling - Nachruf auf Henry Hafenmayer - 11.08.2021In Gedenken - Hier stehe ich, Henry Hafenmayer, deutscher Lokführer. - Ich kann dem Völkermord an meinem Volk nicht mehr tatenlos zusehen. - Ich tue meine Pflicht. Ich tue was ich kann.BfeD - Henry Hafenmayer - Die Wahrheit über Corona - In Gedenken - 15.08.2021 - Am Mittwoch den 11.08.2021 ist unser Freund und Kamerad Henry Hafenmayer mit 49 Jahren von uns gegangen. - Siehe Alexander Müller unter https://wahrheit.se - Denke an Martina Pflock, die zahlreichen Talmud-Morde des lichtscheuen Schlupfwespen-Gesindels und wache auf. https://www.der-fluchbrecher.com/ - Mirror: https://archive.ph/8Lfrl https://de.metapedia.org/wiki/Kollerstrom ,_NicholasHenry Hafenmayer (geb.: 5. September 1972 in Berlin, gest.: am 11.August 2021 in Süddeutschland) ist ein deutscher ehemaliger Lokführer und politischer Aktivist. Er wurde wegen des Betriebes seiner Weltnetzseite und Aussagen zu den Protokollen der Weisen von Zion sowie zum Holocaust-Mem von seinem Arbeitgeber fristlos gekündigt. https://de.metapedia.org/wiki/Hafenmayer ,_Henry https://de.metapedia.org/wiki/Holocaust-Mem - Mirror: https://archive.ph/BDkGX BfeD - Henry Hafenmayer - Alfred Schaefer - WsK Folge 1 - In Gedenken - 15.08.2021 https://www.bitchute.com/channel/ltEGqUQL90Rw/ - Mirror: https://archive.ph/o8psn https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Holocaustleugnern - Mirror: https://archive.ph/iRm0P BfeD - Heinz-Rudolf Kunze - Willkommen liebe Mörder mit zutreffendem LiedtextNACHDENKEN - [War es mal wieder ein Talmud-Mord der Schlupfwespen-Mafia, wie bei Martina Pflock, Alexander Müller, usw. - Nach längerer Krankheit und Aufenthalten in Kliniken in Deutschland]„Am Mittwoch den 11.08.2021 ist unser Freund und Kamerad Henry Hafenmayer von uns gegangen. Nach längerer Krankheit und Aufenthalten in Kliniken in Deutschland und der Schweiz verstarb er Mitte der Woche in Süddeutschland.Er kümmerte sich weitsichtig und auch aufopfernd um jeden Kameraden, der seine Hilfe benötigte und war ein Kämpfer für die Wahrheit. Henry wird uns fehlen! Er sagte und sprach das aus, was Andere nicht zu denken wagten.“Der Der Holocaust-Leugner, Rechtsextremist & Antisemit Henry Hafenmayer aus #Oberhausen ist gestorben. - In der Neonazi-Szene werden dazu über drei glaubhafte Quellen entsprechende Nachrufe verbreitet. - Demnach starb Hafenmayer am Mittwoch nach längerer Krankheit.BfeD - Die Entlarvung der Schlupfwespen - 08.08.2021 by Norbert SteinbachBfeD - Die jüdische Schlange vergast seit 20 Jahren unsere Heimat mit FÜNF Chemtrails-Giften - lang - 30.07.2020 - 7:11 https://www.brighteon.com/channels/wahrheit - Mirror vom 11.08.2021 - Tag der Talmud-Hinrichtung von Henry Hafenmayer:BfeD - Die Entmenschlichung der Deutschen - Bittube.tv - DieRotePille - Wahrheit Keywords horst mahleralexander muellerhenry hafenmayer

Show More