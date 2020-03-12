BfeD - Die Entmenschlichung der Deutschen - Bittube.tv - DieRotePille - Wahrheit - BfeD

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113 views • March 12, 2020





Die Aussagen die man macht, die Methoden die man anwendet, reichen aus um alle Verantwortlichen bereits des Völkermordes schuldig zu sprechen. Leider gibt es aber keine Instanz, die das durchsetzen würde. Und es ist grausam mit anzusehen, wie das eigene Volk und die eigene Rasse permanent angegriffen und dämonisiert wird.



Aber so furchtbar dies auch ist, es hat auch etwas durchaus positives bewirkt. Was dieses Video am Ende deutlich macht.



Quelle:



Geheimpolitik über die plündernde, völkerzerstörende, kriegstreibende Weltuntergangs-Sekte, die uns seit Jahrhunderten vorenthalten wurde. - Doch das Internet klärt uns seit 22 Jahren auf und hat uns auf aufgeweckt, was den dunklen Mächten nicht gefällt, was deren panische Aufgeregtheit zeigt:



- Was sind Jüdisch-Christliche Werte?

- Neulich bei den Menschenfeinden

- Die Ursprünge unserer Gegenwart

- Die wahren Rassisten

- Im Sinne der Anklage schuldig

- 6 Millionen Wege um zu spalten . . .

- Warum so viele Gesetze gegen Antisemitismus?

- Die Entmenschlichung der Deutschen

- Mehr auf "Donnersender" unter "Die Bestie als Heiliger"



Der respektable Volkslehrer Nikolai Nerling klärt auf:



...Wollen wir als Deutsche Volksgemeinschaft überleben, dann müssen auch wir nach unseren Gesetzen leben, nach der deutschen Volksseele, welche ihren Ausdruck am besten in der Weltanschauung des NS gefunden hat!



Das völkische muß daher immer vor dem Nationalen kommen! Vaterlandsliebe ist eine gute Sache und immer absolut erstrebenswert, aber wenn sich gewisse Umstände ergeben, das muß der völkische Gedanke immer der beherrschende sein!



Denn Deutschland hört an dem Tage auf als Deutschland zu existieren, an dem der letzte Deutsche gestorben ist! Dann ist das, was einmal Deutschland war, nur mehr ein Namenloses Stück Land in Mitteleuropa!



Aber so lange auch nur ein einziger Deutscher Mensch lebt, so lange lebt Deutschland, egal wo dieser Deutsche gerade sein Leben gestalten muß! - Daher immer zuerst Das Volk, dann die Heimat!...



https://volkslehrer.org/?p=1293



BfeD - Die Entlarvung der Schlupfwespen - 08.08.2021 by Norbert Steinbach



https://archive.org/details/bfe-d-die-entlarvung-der-schlupfwespen-08.08.2021



https://www.docdroid.net/M1MqQzv/bfed-die-entlarvung-der-schlupfwespen-08082021-pdf

https://www.docdroid.net/tMciViN/bfed-die-entlarvung-der-schlupfwespen-08082021-doc



https://bittube.tv/post/390b57f9-b64d-4a42-8ed1-e71aca5a8711

https://bittube.tv/profile/bfed



- Mirror:



BfeD - Die Entmenschlichung der Deutschen - Bittube.tv - DieRotePille - Wahrheit

https://www.brighteon.com/9fb7b78d-1b29-49eb-bfd9-8e291d1671f4



LERNE - Für alle Kriegsschäden, Massenmorde, Arbeits- & Vernichtungs-Lager und alles Leid der Goyim [Nicht-Juden] der letzten 3.000 Jahre wird das krude, abartige, lügende, betrügende und geisteskranke Schlupfwespen-Judentum noch bezahlen.



Hier in der CIA-Lagerliste "CIA-RDP82-00373R000200070012-9" auf Archive Org stehen die unzähligen Namen der jüdischen Bolschewismus- & Kommunismus-Todeslager nach 1945 in Rußland. - Umfangreiche SHILUMIN = SCHILUMIN [hebr. Zahlungen] wird der Schlupfwespen-Abschaum zu leisten haben und danach wird dieses gesamte 0,5 Milliarden Guidestones-Dreckspack nicht mehr auf ihren "Tag des Messias" hoffen können:



Die Krise der Shilumim - Wiedergutmachungs-Verhandlungen im Sommer 1952

https://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1990_1.pdf

https://www.ifz-muenchen.de



https://docplayer.org/50732173-Libera-germania-die-deutsche-tragoedie-die-zerstoerung-deutschlands-und-ihre-ursachen-im-vergleich-zur-schweiz.html



https://web.archive.org/web/20170123040559/https://www.cia.gov/library/readingroom/docs/CIA-RDP82-00373R000200070012-9.pdf



- Mirror:



NEU - Bitte sichern und hochladen - Heinz-Rudolf Kunze - Willkommen liebe Mörder mit Liedtext - https://www.bitchute.com/video/9V1kWgjyv4FX/



TIPP: Gebe die sichernde Domain ein -



am 06.08.2021 gesichert:

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am 06.08.2021 gesichert:

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am 11.08.2021 gesichert:

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. Die Entmenschlichung der Deutschen - #FromTruthAndOtherLies - Die Rote Pille - Mit Beginn der Existenz der BRD, begann ein Krieg gegen das Deutsche Volk auf eigenem Boden. Seit Dekaden wird das eigene Volk schlecht gemacht, wann immer das möglich ist. Aber erst seit ein paar Jahren, hat sich ein unterirdisches Niveau breitgemacht.Die Aussagen die man macht, die Methoden die man anwendet, reichen aus um alle Verantwortlichen bereits des Völkermordes schuldig zu sprechen. Leider gibt es aber keine Instanz, die das durchsetzen würde. Und es ist grausam mit anzusehen, wie das eigene Volk und die eigene Rasse permanent angegriffen und dämonisiert wird.Aber so furchtbar dies auch ist, es hat auch etwas durchaus positives bewirkt. Was dieses Video am Ende deutlich macht.Quelle: https://donnersender.ru/channel/5d570eb371b99 - [ALLE von der antideutschen, massenmordenden Schlupfwespen-Ferkel-Mafia zensiert.]Geheimpolitik über die plündernde, völkerzerstörende, kriegstreibende Weltuntergangs-Sekte, die uns seit Jahrhunderten vorenthalten wurde. - Doch das Internet klärt uns seit 22 Jahren auf und hat uns auf aufgeweckt, was den dunklen Mächten nicht gefällt, was deren panische Aufgeregtheit zeigt:- Was sind Jüdisch-Christliche Werte?- Neulich bei den Menschenfeinden- Die Ursprünge unserer Gegenwart- Die wahren Rassisten- Im Sinne der Anklage schuldig- 6 Millionen Wege um zu spalten . . .- Warum so viele Gesetze gegen Antisemitismus?- Die Entmenschlichung der Deutschen- Mehr auf "Donnersender" unter "Die Bestie als Heiliger"Der respektable Volkslehrer Nikolai Nerling klärt auf:...Wollen wir als Deutsche Volksgemeinschaft überleben, dann müssen auch wir nach unseren Gesetzen leben, nach der deutschen Volksseele, welche ihren Ausdruck am besten in der Weltanschauung des NS gefunden hat!Das völkische muß daher immer vor dem Nationalen kommen! Vaterlandsliebe ist eine gute Sache und immer absolut erstrebenswert, aber wenn sich gewisse Umstände ergeben, das muß der völkische Gedanke immer der beherrschende sein!Denn Deutschland hört an dem Tage auf als Deutschland zu existieren, an dem der letzte Deutsche gestorben ist! Dann ist das, was einmal Deutschland war, nur mehr ein Namenloses Stück Land in Mitteleuropa!Aber so lange auch nur ein einziger Deutscher Mensch lebt, so lange lebt Deutschland, egal wo dieser Deutsche gerade sein Leben gestalten muß! - Daher immer zuerst Das Volk, dann die Heimat!...BfeD - Die Entlarvung der Schlupfwespen - 08.08.2021 by Norbert Steinbach https://www.brighteon.com/channels/wahrheit - Mirror: https://archive.ph/8CtbE BfeD - Die Entmenschlichung der Deutschen - Bittube.tv - DieRotePille - WahrheitLERNE - Für alle Kriegsschäden, Massenmorde, Arbeits- & Vernichtungs-Lager und alles Leid der Goyim [Nicht-Juden] der letzten 3.000 Jahre wird das krude, abartige, lügende, betrügende und geisteskranke Schlupfwespen-Judentum noch bezahlen.Hier in der CIA-Lagerliste "CIA-RDP82-00373R000200070012-9" auf Archive Org stehen die unzähligen Namen der jüdischen Bolschewismus- & Kommunismus-Todeslager nach 1945 in Rußland. - Umfangreiche SHILUMIN = SCHILUMIN [hebr. Zahlungen] wird der Schlupfwespen-Abschaum zu leisten haben und danach wird dieses gesamte 0,5 Milliarden Guidestones-Dreckspack nicht mehr auf ihren "Tag des Messias" hoffen können:Die Krise der Shilumim - Wiedergutmachungs-Verhandlungen im Sommer 1952 https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_sowjetischer_Kriegsgefangenenlager_des_Zweiten_Weltkriegs - Mirror: https://archive.ph/3LsWo NEU - Bitte sichern und hochladen - Heinz-Rudolf Kunze - Willkommen liebe Mörder mit Liedtext - https://www.bitchute.com/video/AqQYS3dhg7Ra/ TIPP: Gebe die sichernde Domain ein - https://archive.ph/ - Ist nach einer Zensur als "MIRROR" zu finden. https://bfed.dk am 06.08.2021 gesichert: https://wahrheit.se am 06.08.2021 gesichert: https://www.brighteon.com/channels/wahrheit am 11.08.2021 gesichert: Keywords trumpchemtrailshaarpputinkalergicoronawahrheitmerkelcoronavirusbfedumvolkungdierotepillevolkslehrer

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