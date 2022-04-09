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Síntesis en solo 6 minutos: Plandemia. ¿qué está ocurriendo y qué se puede hacer?
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1437 views • April 09, 2022
UNAPSI - Coloquio 24 de marzo 2022:
Santiago Caviglia, en su calidad de consultor estratégico y especialista en conductas humanas, realiza al respecto un análisis de situación y propone acciones a seguir ante el activismo de profesionales
anti plandemia:
- La situación es más grave de lo que solemos suponer, sin embargo existen herramientas estratégicas (aplicando cambios de paradigmas y técnicas sinérgicas) casi inimaginables para poder confrontar con éxito a estos poderes supra nacionales y a sus agendas de control, explotación y exterminio.
- Paleativa e inmediatamente atendamos nuestro alarmante presente. Paralelamente solucionemos de manera efectiva y de raiz los problemas que se han generado en nuestro penoso presente.
Ver versión reducida (1:04)
https://www.brighteon.com/ff1d4a66-3f02-4419-a906-67dff9793ccc
Ver versión más completa (2:12)
https://www.brighteon.com/a11140b3-6c2a-46e6-b185-8eba0e68ce6a
Santiago Caviglia, en su calidad de consultor estratégico y especialista en conductas humanas, realiza al respecto un análisis de situación y propone acciones a seguir ante el activismo de profesionales
anti plandemia:
- La situación es más grave de lo que solemos suponer, sin embargo existen herramientas estratégicas (aplicando cambios de paradigmas y técnicas sinérgicas) casi inimaginables para poder confrontar con éxito a estos poderes supra nacionales y a sus agendas de control, explotación y exterminio.
- Paleativa e inmediatamente atendamos nuestro alarmante presente. Paralelamente solucionemos de manera efectiva y de raiz los problemas que se han generado en nuestro penoso presente.
Ver versión reducida (1:04)
https://www.brighteon.com/ff1d4a66-3f02-4419-a906-67dff9793ccc
Ver versión más completa (2:12)
https://www.brighteon.com/a11140b3-6c2a-46e6-b185-8eba0e68ce6a
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