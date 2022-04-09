BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Síntesis en solo 6 minutos: Plandemia. ¿qué está ocurriendo y qué se puede hacer?
No les tenemos miedo
No les tenemos miedo
41 followers
Follow
0
Share
Report
1437 views • April 09, 2022
UNAPSI - Coloquio 24 de marzo 2022:

Santiago Caviglia, en su calidad de consultor estratégico y especialista en conductas humanas, realiza al respecto un análisis de situación y propone acciones a seguir ante el activismo de profesionales
anti plandemia:
- La situación es más grave de lo que solemos suponer, sin embargo existen herramientas estratégicas (aplicando cambios de paradigmas y técnicas sinérgicas) casi inimaginables para poder confrontar con éxito a estos poderes supra nacionales y a sus agendas de control, explotación y exterminio.
- Paleativa e inmediatamente atendamos nuestro alarmante presente. Paralelamente solucionemos de manera efectiva y de raiz los problemas que se han generado en nuestro penoso presente.

Ver versión reducida (1:04)
https://www.brighteon.com/ff1d4a66-3f02-4419-a906-67dff9793ccc

Ver versión más completa (2:12)
https://www.brighteon.com/a11140b3-6c2a-46e6-b185-8eba0e68ce6a
Keywords
omsonupandemiacovidestado de sitioorganizacion mundial de la saludsangreplandemiaciencia cuanticaexperimentalessolucionexperimentacionsantiago caviglialey marcialmedicina cuanticaunapsisinergiaanalisis de situaciontecnicas estrategicascambio de paradigmasinergicasconsultor estrategicotrangenicosteoria cuanticatranfusion
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Iranian Security Chief Rules Out U.S. Talks Until Conditions Are Met

Iranian Security Chief Rules Out U.S. Talks Until Conditions Are Met

Belle Carter
Houthis Seize Red Sea Islands as Analysts Warn of Oil Supply Risks

Houthis Seize Red Sea Islands as Analysts Warn of Oil Supply Risks

Belle Carter
Senate Fails to Advance Digital Asset Market Clarity Act in 49-50 Vote

Senate Fails to Advance Digital Asset Market Clarity Act in 49-50 Vote

Belle Carter
Modi Calls for Global Governance Reform as BRICS Adopts New Delhi Declaration

Modi Calls for Global Governance Reform as BRICS Adopts New Delhi Declaration

Edison Reed
Trump calls AI doomsday warnings a “hoax” pushed by radical Democrats and China

Trump calls AI doomsday warnings a “hoax” pushed by radical Democrats and China

Cassie B.
French Prosecutors Identify New Suspected Epstein Recruiters, Say Probe Extends to New York and Riviera

French Prosecutors Identify New Suspected Epstein Recruiters, Say Probe Extends to New York and Riviera

Chase Codewell
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy