Coloquio: UNAPSI, Dr. Gaston Cornu Labat y Santiago Caviglia - EDICION RESUMIDA

El 24 de marzo –Día Nacional por la Verdad y Justicia- se lleva a cabo un coloquio, una charla abierta entre UNAPSI (Unión Argentina de Profesionales de la Salud Integrativa –María José Molina, nutricionista y Lucia Mas, abogada y acesora de proyectos empresariales-), el doctor Gastón Cornu Labat (médico cirujano y holístico) y el consultor Santiago Caviglia (especialista en estrategias y conductas humanas). Participa también la Señora Cristina Brito, productora de radio y televisión en programas de salud, información e investigación. Todos ellos son activistas profesionales anti agenda globalista de explotación y exterminio.Los temas tratados:-Importante denuncia: Violación de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación.- Participación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la lucha contra la pandemia: Resolución “Vacunas contra el COVID 19”.- Bancos de sangre y transfusiones contaminados con compuestos de inocuos experimentales.- Conflicto Rusia/Ucrania, ¿cortina de humo?: Acuerdos internacionales que apuntan a generar un Estado de Sitio global.- La situación es aún más grave: Tecnología cuántica al servicio de la plandemia.- A dos años de la plandemia: Aciertos y desaciertos del activismo.- Introducción y avances: Propuestas de accion para lograr efectividad en el activismo anti globalista.- Exenciones médicas a TODO mandato de vacunación “anti COVID”.Ver denuncia Violacion de los Derechos Humanos realiazada en el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación Argentina:👍 clickear en los 34 híper vínculos para acceder a evidencias, documentos, videos, audios ocultos, etc.VerALEGATO A FAVOR DEL CERTIFICADO MEDICO - DOCUMENTO DE EXENCION A MANDATO DE INOCULACION DE PROCEDIMIENTO ANTICOVID - Formato según la legislación Argentina-en:Solicitarle al Dr. Gastón Cornu Labat el Certificado -formato según la legislación Argentina- de Exención Médica para TODO mandato/imposición a la inoculación de compuesto transgénico/terapia experimental "Anti Covid" a: