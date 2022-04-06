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Coloquio: UNAPSI, Dr. Gaston Cornu Labat y Santiago Caviglia - Version editada
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55 views • April 06, 2022
El 24 de marzo –Día Nacional por la Verdad y Justicia- se lleva a cabo un coloquio, una charla abierta entre UNAPSI (Unión Argentina de Profesionales de la Salud Integrativa –María José Molina, nutricionista y Lucia Mas, abogada y acesora de proyectos empresariales-), el doctor Gastón Cornu Labat (médico cirujano y holístico) y el consultor Santiago Caviglia (especialista en estrategias y conductas humanas). Participa también la Señora Cristina Brito, productora de radio y televisión en programas de salud, información e investigación. Todos ellos son activistas profesionales anti agenda globalista de explotación y exterminio.
Los temas tratados:
-Importante denuncia: Violación de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación.
- Participación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la lucha contra la pandemia: Resolución “Vacunas contra el COVID 19”.
- Bancos de sangre y transfusiones contaminados con compuestos de inocuos experimentales.
- Conflicto Rusia/Ucrania, ¿cortina de humo?: Acuerdos internacionales que apuntan a generar un Estado de Sitio global.
- La situación es aún más grave: Tecnología cuántica al servicio de la plandemia.
- A dos años de la plandemia: Aciertos y desaciertos del activismo.
- Introducción y avances: Propuestas de accion para lograr efectividad en el activismo anti globalista.
- Exenciones médicas a TODO mandato de vacunación “anti COVID”.
Ver denuncia Violacion de los Derechos Humanos realiazada en el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación Argentina:
https://drive.google.com/file/d/1bqzJIRx6Vr6eyFmIDUGxzFyWymkVfFIb/view?usp=drivesdk
👍 clickear en los 34 híper vínculos para acceder a evidencias, documentos, videos, audios ocultos, etc.
Ver
ALEGATO A FAVOR DEL CERTIFICADO MEDICO - DOCUMENTO DE EXENCION A MANDATO DE INOCULACION DE PROCEDIMIENTO ANTICOVID - Formato según la legislación Argentina-
en:
https://drive.google.com/file/d/1oO109cHp9ZDpvXhuxcS4sxH2VcDDyD2d/view
Solicitarle al Dr. Gastón Cornu Labat el Certificado -formato según la legislación Argentina- de Exención Médica para TODO mandato/imposición a la inoculación de compuesto transgénico/terapia experimental "Anti Covid" a:
https://drgastoncertificados.com
Los temas tratados:
-Importante denuncia: Violación de Derechos Humanos en el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación.
- Participación de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la lucha contra la pandemia: Resolución “Vacunas contra el COVID 19”.
- Bancos de sangre y transfusiones contaminados con compuestos de inocuos experimentales.
- Conflicto Rusia/Ucrania, ¿cortina de humo?: Acuerdos internacionales que apuntan a generar un Estado de Sitio global.
- La situación es aún más grave: Tecnología cuántica al servicio de la plandemia.
- A dos años de la plandemia: Aciertos y desaciertos del activismo.
- Introducción y avances: Propuestas de accion para lograr efectividad en el activismo anti globalista.
- Exenciones médicas a TODO mandato de vacunación “anti COVID”.
Ver denuncia Violacion de los Derechos Humanos realiazada en el Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación Argentina:
https://drive.google.com/file/d/1bqzJIRx6Vr6eyFmIDUGxzFyWymkVfFIb/view?usp=drivesdk
👍 clickear en los 34 híper vínculos para acceder a evidencias, documentos, videos, audios ocultos, etc.
Ver
ALEGATO A FAVOR DEL CERTIFICADO MEDICO - DOCUMENTO DE EXENCION A MANDATO DE INOCULACION DE PROCEDIMIENTO ANTICOVID - Formato según la legislación Argentina-
en:
https://drive.google.com/file/d/1oO109cHp9ZDpvXhuxcS4sxH2VcDDyD2d/view
Solicitarle al Dr. Gastón Cornu Labat el Certificado -formato según la legislación Argentina- de Exención Médica para TODO mandato/imposición a la inoculación de compuesto transgénico/terapia experimental "Anti Covid" a:
https://drgastoncertificados.com
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