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DR DIES OF HEART ATTACK! AFTER HE TOOK THE BIO WEAPON JAB - ANOTHER ONE BITES THE DUST IN IGNORANCE!
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141 views • February 10, 2022
DR DEAD AFTER THE LEATHAL BIO-WEAPON JAB - DESTROYS YOUR NATURAL IMMUNE SYSTEM AND LEAVES YOU WITH AIDS! PROVEN AND ADMITTED!
PFIZER CEO ALBERT BOURLA: "WE DIDN'T STUDY THE REAL VIRUS, BUT A VIRUS THAT WE BUILT IN THE LAB." - https://www.bitchute.com/video/y1lnQ6KlpOyS/
ENOUGH IS ENOUGH - WE CALL THE SHOTS NOW! - CANADIAN POLICE STILL STEALING FUEL! THEFT BY THE POLICE WHEN A JUDGE TOLD THEM TO RETURN IT! - POLICE THEFT IN PLAIN SIGHT IN THE DAYTIME - THEY HAVE NO SHAME! - https://www.brighteon.com/86d8a3aa-f601-4bc2-aeb0-36c173561b1c
LETS REWIND A DECADE - https://www.brighteon.com/6469e162-544a-44bb-9f88-2741b0f0c9a7
CANADIAN POLICE OFFICER CALLS TO OTHER OFFICERS TO FOLLOW SUITE - I WAS JUST FOLLOWING ORDER UNTIL! - https://www.brighteon.com/f0629c6e-b2cd-4c7f-aae6-5aa6b867fbbb
Situation Update, Feb 10th, 2022 - The Globalists have LOST as humanity withdraws consent - https://www.brighteon.com/b0501e64-46bd-4edb-9e23-77d8833fa6ed
2/9/2022 The Stew Peters Show: Stew Peters ft. Leo Zacky, Karen Kingston, Andrew Torba, Dr. Jane Ruby, Carlos Cortez Jr - https://www.brighteon.com/8606a9d6-7cf7-4b8f-b8d0-cd97a5163686
OTTOWA POLICE RESIGNING OR GOING ON THE SICK BECAUSE OF THE HANDLING OF THE PLANDEMIC MEASURES AGAINST WE THE PEOPLE,THEY TOOK AN OATH TO PROTECT THESE PEOPLE! - https://www.brighteon.com/91b8ec7d-d738-406c-86c8-fe49c54a48d3
JEFFREY EPSTEIN DONALD TRUMP ABUSE VICTIM SPEAKS OUT SAYS DONALD TRUMP ABUSED HER FULL TESTIMONY - https://www.brighteon.com/ad0808a3-59ff-431f-91dd-6299c404e064
WEF FAKER PRINCE CHARLES AND PAGAN DREWID DRAKEFORD GETS THE MEMO - YOUR POSITIVE - HIDE! THEY ARE ON TO YOU! - Here We Go Again Prince Charles & Mark Drakeford
BOOSTED IN SCOTLAND'S LAST MONTH ACCOUNT FOR OVER 50% OF ALL COVID DEATHS, HOSPITALIZATIONS & CASES - https://www.bitchute.com/video/PXHIfmsJA8B3/
Parents serve members of CRIMINAL Virginia board over mask mandates! - https://www.brighteon.com/9c354b7e-9212-4aa3-8492-ec8b11744476
UK JABBED NOW TESTING POSITIVE FOR AIDS AFTER THE JAB
https://www.brighteon.com/39e3cb18-6998-4a44-99cf-7f85cf0f0011
AUSTRALIANS WERE TESTING POSITIVE FOR AIDS A YEAR AND A HALF AGO! - IT DID NOT STOP THE GENOCIDAL POINTLESS DEATH WITH UNTESTED UNAPPROVED BIO WEAPON JAB - THANK TRUMP! THE FARTHER OF THE VACCINES - https://www.brighteon.com/b6505926-e692-4385-bf84-5a10d3127fad
PFIZER CEO ALBERT BOURLA: "WE DIDN'T STUDY THE REAL VIRUS, BUT A VIRUS THAT WE BUILT IN THE LAB." - https://www.bitchute.com/video/y1lnQ6KlpOyS/
ENOUGH IS ENOUGH - WE CALL THE SHOTS NOW! - CANADIAN POLICE STILL STEALING FUEL! THEFT BY THE POLICE WHEN A JUDGE TOLD THEM TO RETURN IT! - POLICE THEFT IN PLAIN SIGHT IN THE DAYTIME - THEY HAVE NO SHAME! - https://www.brighteon.com/86d8a3aa-f601-4bc2-aeb0-36c173561b1c
LETS REWIND A DECADE - https://www.brighteon.com/6469e162-544a-44bb-9f88-2741b0f0c9a7
CANADIAN POLICE OFFICER CALLS TO OTHER OFFICERS TO FOLLOW SUITE - I WAS JUST FOLLOWING ORDER UNTIL! - https://www.brighteon.com/f0629c6e-b2cd-4c7f-aae6-5aa6b867fbbb
Situation Update, Feb 10th, 2022 - The Globalists have LOST as humanity withdraws consent - https://www.brighteon.com/b0501e64-46bd-4edb-9e23-77d8833fa6ed
2/9/2022 The Stew Peters Show: Stew Peters ft. Leo Zacky, Karen Kingston, Andrew Torba, Dr. Jane Ruby, Carlos Cortez Jr - https://www.brighteon.com/8606a9d6-7cf7-4b8f-b8d0-cd97a5163686
OTTOWA POLICE RESIGNING OR GOING ON THE SICK BECAUSE OF THE HANDLING OF THE PLANDEMIC MEASURES AGAINST WE THE PEOPLE,THEY TOOK AN OATH TO PROTECT THESE PEOPLE! - https://www.brighteon.com/91b8ec7d-d738-406c-86c8-fe49c54a48d3
JEFFREY EPSTEIN DONALD TRUMP ABUSE VICTIM SPEAKS OUT SAYS DONALD TRUMP ABUSED HER FULL TESTIMONY - https://www.brighteon.com/ad0808a3-59ff-431f-91dd-6299c404e064
WEF FAKER PRINCE CHARLES AND PAGAN DREWID DRAKEFORD GETS THE MEMO - YOUR POSITIVE - HIDE! THEY ARE ON TO YOU! - Here We Go Again Prince Charles & Mark Drakeford
BOOSTED IN SCOTLAND'S LAST MONTH ACCOUNT FOR OVER 50% OF ALL COVID DEATHS, HOSPITALIZATIONS & CASES - https://www.bitchute.com/video/PXHIfmsJA8B3/
Parents serve members of CRIMINAL Virginia board over mask mandates! - https://www.brighteon.com/9c354b7e-9212-4aa3-8492-ec8b11744476
UK JABBED NOW TESTING POSITIVE FOR AIDS AFTER THE JAB
https://www.brighteon.com/39e3cb18-6998-4a44-99cf-7f85cf0f0011
AUSTRALIANS WERE TESTING POSITIVE FOR AIDS A YEAR AND A HALF AGO! - IT DID NOT STOP THE GENOCIDAL POINTLESS DEATH WITH UNTESTED UNAPPROVED BIO WEAPON JAB - THANK TRUMP! THE FARTHER OF THE VACCINES - https://www.brighteon.com/b6505926-e692-4385-bf84-5a10d3127fad
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