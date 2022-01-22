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THE REAL REASON WHY ALL MANDATES JABS AND LOCKDOWNS WILL STOP FOR EVER MORE! BLESSED IS THOSE WHO SPEAK THE TRUTH BEFORE GOD
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593 views • January 22, 2022
ALL PRAISES TO THE MOST HIGH GOD HAVE FAITH IN HIM HE SEES ALL THAT YOU DO! - BE STILL YOUR TIME WILL COME JOIN TOGETHER IN LOVE AND UNITE FOR A BETTER WORLD WHERE HUMANS ARE HUMAN AGAIN! ALL YOU NEED IS LOVE - LOVE IS ALL YOU NEED! - SO SIMPLE BUT STRONGER AND MIGHTIER THAN FEAR!
COVID MANDATES DROPPING AROUND THE WORLD, NANCY PELOSI ATTACKED, GOFUNDME SCANDAL, PZIFER DOCUMENTS - https://www.bitchute.com/video/AUzKfzmoUXw0/
2/4/2022 Health Ranger Report with Mike Adams - https://www.brighteon.com/2752ce78-b58f-4c1d-829b-16a4f5a8b7c3
DR Reiner Füllmich: Grand Jury Case Overview and List of Expert Witnesses - (Feb 5, 2022) - https://www.brighteon.com/855817be-f802-4383-965d-58d073e9f171
5G EXPLAINED - RADIATION POISONING IS CAUSING SICKNESS - NOT! CORONA VIRUS - https://www.brighteon.com/2bccbd69-046c-4ca1-9c94-b361da3980b4
5G IS A MILITRY WEAPON. IT IS ABOUT MIND CONTROL - https://www.bitchute.com/video/BTRbCzRccBhS/
john o,looney - https://www.brighteon.com/384dce6f-ea87-4994-8dd1-84508847f054
How the UK Government Murdered Thousands of its Citizens During “End of Life Care”- https://www.brighteon.com/384dce6f-ea87-4994-8dd1-84508847f054
DEAL WITH THIS! - https://www.brighteon.com/5a23264b-1480-41b6-b39f-75757d1ffac0
COVID IS AN OBVIOUS HOAX, THE VACCINE WILL KILL YOU, PERIOD!!- https://www.bitchute.com/video/46U7hx2b0xhg/
5G IS A MILITARY WEAPON - HUMAN YOU ARE 70 PERCENT WATER! NOW SEE WHAT 5G DOES TO THE MOLECULAR STRUCTURE OF WATER AND NOTICE THE SIMILARITY BETWEEN VAXXED HUMAN BLOOD AND THIS
WATER! IT DESTROYS THE CELLS! - 5G SPRING WATER TEST (MUST WATCH) - https://www.brighteon.com/5ad07796-df40-4c1b-9c45-35a192a932ae
STREET LIGHTS ARE NOT WHAT YOU THINK, 5G LIGHTS ARE A WEAPON SYSTEM!!? - https://www.brighteon.com/3cb813c5-bb77-4464-aba4-d8501b7829c9
COVID MANDATES DROPPING AROUND THE WORLD, NANCY PELOSI ATTACKED, GOFUNDME SCANDAL, PZIFER DOCUMENTS - https://www.bitchute.com/video/AUzKfzmoUXw0/
2/4/2022 Health Ranger Report with Mike Adams - https://www.brighteon.com/2752ce78-b58f-4c1d-829b-16a4f5a8b7c3
DR Reiner Füllmich: Grand Jury Case Overview and List of Expert Witnesses - (Feb 5, 2022) - https://www.brighteon.com/855817be-f802-4383-965d-58d073e9f171
5G EXPLAINED - RADIATION POISONING IS CAUSING SICKNESS - NOT! CORONA VIRUS - https://www.brighteon.com/2bccbd69-046c-4ca1-9c94-b361da3980b4
5G IS A MILITRY WEAPON. IT IS ABOUT MIND CONTROL - https://www.bitchute.com/video/BTRbCzRccBhS/
john o,looney - https://www.brighteon.com/384dce6f-ea87-4994-8dd1-84508847f054
How the UK Government Murdered Thousands of its Citizens During “End of Life Care”- https://www.brighteon.com/384dce6f-ea87-4994-8dd1-84508847f054
DEAL WITH THIS! - https://www.brighteon.com/5a23264b-1480-41b6-b39f-75757d1ffac0
COVID IS AN OBVIOUS HOAX, THE VACCINE WILL KILL YOU, PERIOD!!- https://www.bitchute.com/video/46U7hx2b0xhg/
5G IS A MILITARY WEAPON - HUMAN YOU ARE 70 PERCENT WATER! NOW SEE WHAT 5G DOES TO THE MOLECULAR STRUCTURE OF WATER AND NOTICE THE SIMILARITY BETWEEN VAXXED HUMAN BLOOD AND THIS
WATER! IT DESTROYS THE CELLS! - 5G SPRING WATER TEST (MUST WATCH) - https://www.brighteon.com/5ad07796-df40-4c1b-9c45-35a192a932ae
STREET LIGHTS ARE NOT WHAT YOU THINK, 5G LIGHTS ARE A WEAPON SYSTEM!!? - https://www.brighteon.com/3cb813c5-bb77-4464-aba4-d8501b7829c9
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