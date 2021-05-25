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68) Cristalografia: efeitos EMF 4G sobre a coerência quântica
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63 views • May 25, 2021
Ver também:
195) Cristalografia: tecnologia 5G sobre água de nascente: https://www.brighteon.com/ded88ea3-6852-48df-962f-8b39cc4cfa3a
1) A Vida diz -- "Não obrigado": https://www.brighteon.com/437c2589-21ef-4f10-9f01-d47dbc11d34c
Efeitos biológicos da exposição electromagnética das telecomunicações geram disrupção da coerência vibracional, e tal pode ser visto através da cristalografia supramolecular, macromolecular e com impacto da genómica estrutural.
O nosso organismo funciona como um cristal de água (supramolécula), o chamado 4º Estado da Água, o grau de simetria ou coerência irá determinar a eficiência global do sistema complexo, o ser vivo, na sua forma e funcionalidade. Essa é a razão que leva à deficiente ou inexistência de germinação em semente sob radiação das telecomunicações: https://www.brighteon.com/437c2589-21ef-4f10-9f01-d47dbc11d34c
Masaru Emoto filmou há uns anos as alterações na cristalização da água,e não se trata da água se emocionar, trata-se de verificar uma alteração concreta da forma na cristalização, como reflexo directo do grau de coerência quântica, ou seja, o grau de sintonização com a ressonância morfogenética da teoria de Rupert Sheldrake, e que vem explicar muitas, muitas "anomalias" e fenómenos reais sem explicação oficial. A Informação que flui previamente irá determinar a qualidade da acção química.
FONTES:
HI-RES re-post of xylitol crystallography via morphic resonance: https://www.brighteon.com/fe3a423b-67f3-4e4f-9ae8-b533f019d291
Excerto de: Situation Update, April 12th, 2021 - Xylitol crystal morphology vs. 4G mobile phone energy: https://www.brighteon.com/15397aee-f1ee-4c7b-94fe-691f77f4e8d9
Dr. Masaru Emoto, author of Messages From Water, interviewed by Mike Adams, the Health Ranger [2012]: https://www.brighteon.com/5858035965001
"As Mensagens Escondidas na Água" de Masaru Emoto | Editor: Lua de Papel; Edição: Agosto de 2020: https://www.bertrand.pt/livro/as-mensagens-escondidas-na-agua-masaru-emoto/24259303
Jerry POLLACK , The Fourth Phase of Water, 2019 / 2020 EDITED VERSION
https://www.youtube.com/watch?v=nSbg3cuZNRQ
Rupert Sheldrake theory and experiments: https://www.brighteon.com/6028145905001
https://www.brighteon.com/9450b19d-389b-4c9f-83f5-c8d03a5b2dedWater the Great Mystery (full documentary 2006): https://www.brighteon.com/25081ca8-8a9f-4ca9-8337-84fa89c4458a
EUROPEAN COMMISSION. From Fundamental Genomics to Systems Biology: UNDERSTANDING THE BOOK OF LIFE: http://ebooks.lib.ntu.edu.tw/1_file/EUbookshop/99051708/KINA23132ENC_002.pdf | https://cat.biblioteca.ipbeja.pt/cgi-bin/koha/retrieve-file.pl?id=049e2544503815d6bc21f0b010e8428f
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
195) Cristalografia: tecnologia 5G sobre água de nascente: https://www.brighteon.com/ded88ea3-6852-48df-962f-8b39cc4cfa3a
1) A Vida diz -- "Não obrigado": https://www.brighteon.com/437c2589-21ef-4f10-9f01-d47dbc11d34c
Efeitos biológicos da exposição electromagnética das telecomunicações geram disrupção da coerência vibracional, e tal pode ser visto através da cristalografia supramolecular, macromolecular e com impacto da genómica estrutural.
O nosso organismo funciona como um cristal de água (supramolécula), o chamado 4º Estado da Água, o grau de simetria ou coerência irá determinar a eficiência global do sistema complexo, o ser vivo, na sua forma e funcionalidade. Essa é a razão que leva à deficiente ou inexistência de germinação em semente sob radiação das telecomunicações: https://www.brighteon.com/437c2589-21ef-4f10-9f01-d47dbc11d34c
Masaru Emoto filmou há uns anos as alterações na cristalização da água,e não se trata da água se emocionar, trata-se de verificar uma alteração concreta da forma na cristalização, como reflexo directo do grau de coerência quântica, ou seja, o grau de sintonização com a ressonância morfogenética da teoria de Rupert Sheldrake, e que vem explicar muitas, muitas "anomalias" e fenómenos reais sem explicação oficial. A Informação que flui previamente irá determinar a qualidade da acção química.
FONTES:
HI-RES re-post of xylitol crystallography via morphic resonance: https://www.brighteon.com/fe3a423b-67f3-4e4f-9ae8-b533f019d291
Excerto de: Situation Update, April 12th, 2021 - Xylitol crystal morphology vs. 4G mobile phone energy: https://www.brighteon.com/15397aee-f1ee-4c7b-94fe-691f77f4e8d9
Dr. Masaru Emoto, author of Messages From Water, interviewed by Mike Adams, the Health Ranger [2012]: https://www.brighteon.com/5858035965001
"As Mensagens Escondidas na Água" de Masaru Emoto | Editor: Lua de Papel; Edição: Agosto de 2020: https://www.bertrand.pt/livro/as-mensagens-escondidas-na-agua-masaru-emoto/24259303
Jerry POLLACK , The Fourth Phase of Water, 2019 / 2020 EDITED VERSION
https://www.youtube.com/watch?v=nSbg3cuZNRQ
Rupert Sheldrake theory and experiments: https://www.brighteon.com/6028145905001
https://www.brighteon.com/9450b19d-389b-4c9f-83f5-c8d03a5b2dedWater the Great Mystery (full documentary 2006): https://www.brighteon.com/25081ca8-8a9f-4ca9-8337-84fa89c4458a
EUROPEAN COMMISSION. From Fundamental Genomics to Systems Biology: UNDERSTANDING THE BOOK OF LIFE: http://ebooks.lib.ntu.edu.tw/1_file/EUbookshop/99051708/KINA23132ENC_002.pdf | https://cat.biblioteca.ipbeja.pt/cgi-bin/koha/retrieve-file.pl?id=049e2544503815d6bc21f0b010e8428f
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
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