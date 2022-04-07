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LOOK WHAT DARPA DEVELOPED - 5G BIO-RITHMIC VIRUSES - A MAN MADE LIQUID VIRUS SYMPTOMS LINKED WITH DNA TARGETING BEAMED RADIATION AND NANO BOTS IN THE JAB
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241 views • April 07, 2022
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MAN MADE GOF BIRD-FLU - https://www.brighteon.com/299c23fe-1e58-4b3c-a7ae-87514995ffb4
YOUR ALL GOING TO HAVE TO "CHIP IN" - NO WAY! - https://www.bitchute.com/video/VLLGYXr7ROnu/
VAXXED PEOPLE ARE BEING BIOLOGICALLY HACKED AND TRANSFORMED INTO AI HIVE MIND CLOUD CONTROLLED! - https://www.brighteon.com/de06bdca-f26e-4b5c-94e1-9eb7f6b8b286
SITUATION IN THE UK 9 /4 /2022 - https://www.brighteon.com/7ad0a4f1-41c6-4431-a827-3717e5957ab9
5G KILLS EVEN UNDERWATER - 800 DOLPHINS DEAD! THEY HID THIS - https://www.bitchute.com/video/CFTjnLHcQ6kn/
23 AND ME YOUR DNA AND HOW YOU TARGET POPULATIONS - https://www.brighteon.com/dc74b2f2-6817-4b3a-906c-f92640fde041
BIDEN FELONY IMMINENT - DR DAVID MARTIN - https://www.brighteon.com/4c74798d-ef0f-4995-911e-1c7048836caa
MAN MADE GOF BIRD-FLU - https://www.brighteon.com/299c23fe-1e58-4b3c-a7ae-87514995ffb4
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