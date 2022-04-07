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LOOK WHAT DARPA DEVELOPED - 5G BIO-RITHMIC VIRUSES - A MAN MADE LIQUID VIRUS SYMPTOMS LINKED WITH DNA TARGETING BEAMED RADIATION AND NANO BOTS IN THE JAB
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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241 views • April 07, 2022
THERE IS NO NEED TO CHECK YOU FOR AIDS IF YOU HAVE NOT BEEN VAXXED! - A DOCTORS SURGERY - https://www.brighteon.com/b2b71a42-d7ee-4c19-8bf4-07f7cc45fb84

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