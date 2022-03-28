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23 AND ME YOUR DNA AND WHAT THEY USED IT FOR! NIEL OLIVER HISTORY WITH NOW A DEADLY MACARB MACAVELIAN TWIST! - OLD BBC FOOTAGE
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HARVESTING YOUR DNA TO TARGET YOU IN THE FUTURE TO WIPE OUT YOUR CULTURE YOUR PEOPLE AND YOUR HISTORY! A SPIRITUAL BOOK BURNING BY THE WICKED! EVIL AND CORRUPT. -https://www.bitchute.com/video/HetqTO7Qslva/
HOWEVER WE DO HOLD NIEL IN VERY HIGH ESTEEM, AND KNOW HE WAS JUST A PAWN TO BE SET OF IN A DIFFERENT DIRECTION SO NOT TO CATCH ON WHAT THEY WERE REALLY DOING WITH YOUR DNA. THESE SO CALLED SCIENTIST OR MENGALAS MINIONS HAVE MAPPED ALL DNA WITH BOGUS GENEALOGY SITES SET UP TO GET THE OTHER HALF OF PEOPLES DATA UNDER THE GUISE OF ANOTHER - NOW THEY HAVE THE STOLEN DNA AND MAP THEY ARE HELL BENT ON TARGETING GROUPS AND NOT JUST MINORITIES BUT MAJORITY'S - INTERESTING DONT YOU THINK? ITS A DEATH CULT CLUB THAT YOU AINT IN! AND KNOW NOTHING ABOUT SO WOULD NOT KNOW WHO DID IT? 5G IS ALSO IN THIS MIX WHEN THE CCP MILATARY DEVELOPED HWAWEA MICROWAVE WEAPONS ALSO REALALISED FREQUENCY AND PERSONAL DNA MARKERS YOU COULD ELECTRIFY VIRUSES ON A DNA FREQUENCY WEAPON - 5 EYES COUNTRYS- THEY ALL BOUGHT IN TO! WITH THE UN 2030 AGREEMENT TO DEPOPULATE AND TRACK HUMANS https://www.brighteon.com/d1b3a7cb-33c1-4576-8989-3f9e687a25d2 DEVILS ARE EVIL BUT VERY STUPID IN THERE ENDEVOUR FOR DARKNESS! - GOD KNOW WHAT ALL DOES NOT KNOW! THEY WILL NOT SUCCEED IN THERE ENDEVOURS THE WORLD IS COMING BACK TO GOD AND NOTHING THE DEVIL CAN DO CAN STOP THIS! THEY EVEN HAVE STOLEN NEPHALIM DNA STUDY THE EPIC OF GILGAMESH THEY STOLE FROM THE INVASION OF IRAC , THESE HUMANS ARE EVIL AND WORK FOR THE ACCURSED ONE SATAN, EXPOSE THEM NOW!
KOZMIK KARMA - https://www.brighteon.com/05fb5bc4-0e5a-4a3d-a9c9-7bcb6a121068
UKRAINE BIO-N-TECH HUSH MONEY -https://www.brighteon.com/877f5f3d-df0f-49d6-b8f7-19e70884ff89
HOWEVER WE DO HOLD NIEL IN VERY HIGH ESTEEM, AND KNOW HE WAS JUST A PAWN TO BE SET OF IN A DIFFERENT DIRECTION SO NOT TO CATCH ON WHAT THEY WERE REALLY DOING WITH YOUR DNA. THESE SO CALLED SCIENTIST OR MENGALAS MINIONS HAVE MAPPED ALL DNA WITH BOGUS GENEALOGY SITES SET UP TO GET THE OTHER HALF OF PEOPLES DATA UNDER THE GUISE OF ANOTHER - NOW THEY HAVE THE STOLEN DNA AND MAP THEY ARE HELL BENT ON TARGETING GROUPS AND NOT JUST MINORITIES BUT MAJORITY'S - INTERESTING DONT YOU THINK? ITS A DEATH CULT CLUB THAT YOU AINT IN! AND KNOW NOTHING ABOUT SO WOULD NOT KNOW WHO DID IT? 5G IS ALSO IN THIS MIX WHEN THE CCP MILATARY DEVELOPED HWAWEA MICROWAVE WEAPONS ALSO REALALISED FREQUENCY AND PERSONAL DNA MARKERS YOU COULD ELECTRIFY VIRUSES ON A DNA FREQUENCY WEAPON - 5 EYES COUNTRYS- THEY ALL BOUGHT IN TO! WITH THE UN 2030 AGREEMENT TO DEPOPULATE AND TRACK HUMANS https://www.brighteon.com/d1b3a7cb-33c1-4576-8989-3f9e687a25d2 DEVILS ARE EVIL BUT VERY STUPID IN THERE ENDEVOUR FOR DARKNESS! - GOD KNOW WHAT ALL DOES NOT KNOW! THEY WILL NOT SUCCEED IN THERE ENDEVOURS THE WORLD IS COMING BACK TO GOD AND NOTHING THE DEVIL CAN DO CAN STOP THIS! THEY EVEN HAVE STOLEN NEPHALIM DNA STUDY THE EPIC OF GILGAMESH THEY STOLE FROM THE INVASION OF IRAC , THESE HUMANS ARE EVIL AND WORK FOR THE ACCURSED ONE SATAN, EXPOSE THEM NOW!
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