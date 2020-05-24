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PEDOFILIJA IR KITI IŠKRYPIMAI VAIKŲ KNYGOSE AMERIKOJE
HOMOSEKSUALIZMAS MIRTIS
HOMOSEKSUALIZMAS MIRTIS
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17 views • May 24, 2020
PEDOFILIJA IR KITI IŠKRYPIMAI VAIKŲ KNYGOSE AMERIKOJE

DAUGIAU VIDEO ŠIA TEMA:
HOMOSEKSUALIZMAS - MIRTIES IDEOLOGIJA:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLk6__SK7v4PGJcViRF06irM0G4gaCjym5

VIDEO KURIUOS UŽBLOKAVO YOUTUBE:
1. CORONA VIRUSAS - DŪMŲ UŽDANGA:
https://www.brighteon.com/f535f620-2dfe-4684-a97f-dc1ded0afc21
2. GEJU MANIFESTAS: https://www.brighteon.com/4c7dfc2f-03b1-40a6-bff1-40bde6e95439#disqus_thread
3. KAIP ISGYTI NUO CORONOS: https://www.brighteon.com/d855ddd8-3311-4aff-aada-dfa2b92bcdd3
4. ČIPIZACIJA - KĄ DARYTI?:
https://www.brighteon.com/b7d482b7-79ba-4194-8e39-1a89d84b92f0
5. PEDOFILIJA IR KITI IŠKRYPIMAI VAIKŲ KNYGOSE AMERIKOJE:
https://www.brighteon.com/2e5ad361-5bce-4de8-92f9-464d21732ab4
6. GENDERINIS ŠVIETIMAS KANADOJE:
https://www.brighteon.com/n-dashboard/videos/58d091ef-48d5-4ed6-b109-cf1925fc204d

LABAI SVARBŪS VIDEO BEI ORGANIZACIJOS LIETUVOS GELBĖJIMUI:

1. TOTALI KONTROLĖ:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLk6__SK7v4PF6ntgQH5PpgR4JvGTs0lac

2. VAKCINACIJA - ŽMONIJOS NAIKINIMAS:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLk6__SK7v4PEhPH9FAHL0PrESQ7y0lr_B

3. MASONU SATANISTU TIKSLAI IR TRUMPO KOVA PRIES JUOS:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLk6__SK7v4PFkOhzyo1kN53gjmm2NROrg

4. CORONA VIRUSAS - AFERA:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLk6__SK7v4PFNY1kFA7WRPFbaAjt4tg-r

5. CORONA SUKURUSIU ISSIGGIMELIU DEMASKAVIMAS:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLk6__SK7v4PEWPd8ewxyw-pa8nwcDh3HV

9. 5G INTERNETAS ŽMONIŲ ŽUDYMUI:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLk6__SK7v4PE9lTlppG7dIqF2-6iT34F1

6. ŽMONIJOS ČIPAVIMAS:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLk6__SK7v4PFQRDmhq7s2NZD0jGmqRg_e

7. MASONAI, SATANISTAI, GLOBALISTAI - JŲ DARBAI:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLk6__SK7v4PHjcCdBQj4_Rgtf4Xs7TEdb

8. NEMOKAMA ENERGIJA IR KURAS:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLk6__SK7v4PGDnk19ehjrZt8qH7AvC4_A

9 TESLA NIKOLA MOKSLININKO IŠRADIMAI:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLk6__SK7v4PFYkQpahfTVBiscCuPkHMOl

10. MASONAI, SATANISTAI, GLOBALISTAI - JŲ DARBAI:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLk6__SK7v4PHjcCdBQj4_Rgtf4Xs7TEdb

11.VOKIETIJA BUNDA:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLk6__SK7v4PGWDGfQZpS3aKUekPwhzd4q

12. AMERIKA BUNDA:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLk6__SK7v4PH0UOyHfjwdC6STy56ABpf_

13. UKRAINA BUNDA:
https://www.youtube.com/watch?v=i3HReVZheOI&list=PLk6__SK7v4PG_qtNQeiFR63LIVECDWW8y

14. ES ŽLUGIMAS - PAGAL BIBLIJĄ:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLk6__SK7v4PHFZhJreal93P52M6xhAJzl

15. CHEMTRAILS. CHEMINĖS TRASOS:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLk6__SK7v4PHu0dbbPwzdjIAta8TUFt0Q

16. PEDOFILIJA LIETUVOJE:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLk6__SK7v4PF9Dv4H78I-TyH3lWaVUjTi

18. KORUMPUOTA LIETUVOS TEISESAUGA:
https://www.youtube.com/watch?v=PARwBNG5J9g&list=PLk6__SK7v4PGFk1jeHM43xxnQ3Gx2Ivv9

19. KONSERVATORIŲ NIEKŠYBĖS:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLk6__SK7v4PEVOTpsQEKOPZHMmlpFDv1y

20. GRYBAUSKAITĖ KGB AUKLĖTINĖ:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLk6__SK7v4PEFJAX0io7urFhehtOqrhNs

21. LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJA:
https://www.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm

22. IŠEITIS LIETUVAI - LIETUVOS VISUOEMENĖS TARYBA: junkitės visi kas norit kažką pakeisti Lietuvoje/
http://lietuvosvisuomenestaryba.lt/
https://www.facebook.com/groups/2001428609903859

25. VISUOMENINĖ ŽMONIŲ ORGANIZACIJA : SUSITELKIMAS:
https://www.facebook.com/groups/1868418069955853
Keywords
pedofilijahomoseksualizmasgenderizmas
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