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ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ; ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ; ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ… (ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΟΛΩΝΟΥ).
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11 views • January 18, 2022
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ Η ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ; ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ; ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΠΑΝΤΟΥΝ… (ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΟΛΩΝΟΥ) https://ugetube.com/watch/B8Vmi5pLWp43A94 , https://rumble.com/vsurxf-48465123.html . ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΠΟΙΟΣ ΞΕΡΕΙ ΑΝ ΔΕΝ ΜΕ "ΤΕΛΕΙΩΣΟΥΝ" ΠΡΙΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ Η ΕΚΟΥΣΙΑ ΑΤΕΛΕΙΩΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ; Ευστάθιος Μοσχοβίτης, http://www.freevolition.gr .
ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΜΑΣΚΑ-ΦΙΜΩΤΡΟ, ΟΧΙ ΣΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΣΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ-ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟΤΕ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΑΜΕΣΩΣ ΘΑ ΠΕΣΕΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ... ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΥΦΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΑΣ ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙ ΤΙ ΠΡΑΤΤΕΙ ΚΑΙ ΑΝ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ… ΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΟΥΤΕ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ (ΠΟΥ ΕΜΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ) ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ.
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ (ΚΟΡΩΝΟ)ΠΡΟΣΧΗΜΑ Ή ΑΛΛΟ ΦΟΒΕΡΟ ΛΟΙΜΟ, ΛΙΜΟ, ΣΕΙΣΜΟ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΠΟΛΕΜΟ, ΘΕΟΜΗΝΙΑ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ Ο ΙΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ… ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ… FREEDOM OF IMMORTAL SOUL IS INALIENABLE GIFT OF GOD https://rumble.com/vmzjj1-freedom-of-immortal-soul-is-inalienable-gift-of-god.html , https://www.brighteon.com/f3bffd2a-1798-43e f-89f6-d10590a5e447 , https://ugetube.com/watch/5JPAW4rHhlVIrIe . http://www.freevolition.gr .
Μετανοείτε! Ψυχοφελής ομιλία Ιερομονάχου Ευφρόσυνου Σαββαΐτη (Βίντεο) https://www.brighteon.com/4e78703d-5491-4995-b87b-496f891c8e82 , https://ugetube.com/watch/tpxOqch2sQtYEET , https://rumble.com/vsf2a3-47732043.html . http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ;
ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΙΔΟΒΟΥΛΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΙ... ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΓΙΑ "ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ" ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗΣ, ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΑ 15 ΕΤΩΝ ΕΠΙΔΙΩΚΑΝ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΤΟΥΣ... ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΒΡΙΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΡΑΣΗ ΠΟΥ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ: "ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΓΑΜΙΕΣΑΙ"... ΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΝΑ ΔΙΕΥΡΥΝΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: "ΚΙΝΑΙΔΟΒΟ(Υ)ΛΕΤΕΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΓΑΜΙΕΣΤΕ" ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΥΦΛΟ ΜΙΣΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΜΙΣΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ, ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ. ΑΡΓΥΡΩΝΗΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΩΝ ΨΥΧΟΚΤΟΝΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΚΠΟΡΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΠΕΤΣΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΑΣ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΑΤΑΝΟΧΑΖΟΚΟΥΤΙΑ ΤΗΛΕΣΑΠΙΛΑΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΤΥΦΛΩΣΗΣ.
To “Διεθνές Δικαστήριο” εξέδωσε εντάλματα συλλήψεων και καταδικαστική απόφαση για Γενοκτονία με τις ενέσεις https://amazonios.net/to-diethnes-dikastirio-exedose-entalmata-syllipseon-kai-katadikastiki-apofasi-gia-genoktonia-me-tis-eneseis-apofasi-link .
*Σημείωση: Το “Δικαστήριο” αυτό είναι δημιουργία Πολιτών στον Καναδά και ιδρύθηκε από τον Kevin Annet (https://www.wikispooks.com/wiki/Kevin_Annett) χωρίς να έχει Διεθνή αναγνώριση.. Δεν παύει όμως να δείχνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η Δικαιοσύνη σε όλες τις Χώρες.
BREAKING NEWS FROM THE INTERNATIONAL COMMON LAW COURT OF JUSTICE, JANUARY 15, 2022 (GMT) BIG PHARMA, GOVERNMENT, CHURCH LEADERS FACE ARREST AS COURT CONVICTS THEM OF GENOCIDE, PROHIBITS INJECTIONS http://murderbydecree.com/2022/01/14/breaking-news-from-the-international-common-law-court-of-justice-january-15-2022-gmt-big-pharma-government-church-leaders-face-arrest-as-court-convicts-them-of-genocide-prohibits-injections .
ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΗ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗ ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΓΕΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΜΑΣΚΑ-ΦΙΜΩΤΡΟ, ΟΧΙ ΣΤΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΚΑΙ ΣΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ, ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ-ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΝ ΤΟ ΠΡΑΞΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟΤΕ ΕΙΡΗΝΙΚΑ ΑΜΕΣΩΣ ΘΑ ΠΕΣΕΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ... ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΥΦΙΑ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΑΣ ΑΝΑΡΩΤΗΘΕΙ ΤΙ ΠΡΑΤΤΕΙ ΚΑΙ ΑΝ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ… ΑΝ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΠΡΩΤΑ Ο ΑΛΛΟΣ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΟΥΤΕ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ (ΠΟΥ ΕΜΜΕΣΑ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΑΥΡΙΟ ΑΜΕΣΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ) ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΘΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ.
Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΦΑΙΡΕΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΝΟΜΟΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΝ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ (ΚΟΡΩΝΟ)ΠΡΟΣΧΗΜΑ Ή ΑΛΛΟ ΦΟΒΕΡΟ ΛΟΙΜΟ, ΛΙΜΟ, ΣΕΙΣΜΟ, ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ, ΠΟΛΕΜΟ, ΘΕΟΜΗΝΙΑ... ΝΑ ΜΑΣ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ ΑΝ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ Ο ΙΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΜΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ… ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΡΑΛΟΓΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ… FREEDOM OF IMMORTAL SOUL IS INALIENABLE GIFT OF GOD https://rumble.com/vmzjj1-freedom-of-immortal-soul-is-inalienable-gift-of-god.html , https://www.brighteon.com/f3bffd2a-1798-43e f-89f6-d10590a5e447 , https://ugetube.com/watch/5JPAW4rHhlVIrIe . http://www.freevolition.gr .
Μετανοείτε! Ψυχοφελής ομιλία Ιερομονάχου Ευφρόσυνου Σαββαΐτη (Βίντεο) https://www.brighteon.com/4e78703d-5491-4995-b87b-496f891c8e82 , https://ugetube.com/watch/tpxOqch2sQtYEET , https://rumble.com/vsf2a3-47732043.html . http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ;
ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΙΔΟΒΟΥΛΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΤΟΝΟΙ... ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΓΙΑ "ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ" ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΔΙΑΣΤΡΟΦΗΣ, ΤΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟΥ ΦΥΛΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΜΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΝΗΛΙΚΑ 15 ΕΤΩΝ ΕΠΙΔΙΩΚΑΝ ΝΑ ΣΤΕΙΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΣ ΤΟΥΣ... ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΒΡΙΣ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΦΡΑΣΗ ΠΟΥ ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ: "ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΓΑΜΙΕΣΑΙ"... ΑΛΛΑ ΜΑΛΛΟΝ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ ΝΑ ΔΙΕΥΡΥΝΘΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ: "ΚΙΝΑΙΔΟΒΟ(Υ)ΛΕΤΕΣ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΓΑΜΙΕΣΤΕ" ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΥΦΛΟ ΜΙΣΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥΣ ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟ ΜΙΣΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ, ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΙΩΝΙΑΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ. ΑΡΓΥΡΩΝΗΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΩΝ ΨΥΧΟΚΤΟΝΩΝ ΣΟΔΟΜΙΣΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΚΠΟΡΝΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΤΑΣ ΠΕΤΣΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΑΣ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΑΤΑΝΟΧΑΖΟΚΟΥΤΙΑ ΤΗΛΕΣΑΠΙΛΑΣ, ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ-ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΤΥΦΛΩΣΗΣ.
To “Διεθνές Δικαστήριο” εξέδωσε εντάλματα συλλήψεων και καταδικαστική απόφαση για Γενοκτονία με τις ενέσεις https://amazonios.net/to-diethnes-dikastirio-exedose-entalmata-syllipseon-kai-katadikastiki-apofasi-gia-genoktonia-me-tis-eneseis-apofasi-link .
*Σημείωση: Το “Δικαστήριο” αυτό είναι δημιουργία Πολιτών στον Καναδά και ιδρύθηκε από τον Kevin Annet (https://www.wikispooks.com/wiki/Kevin_Annett) χωρίς να έχει Διεθνή αναγνώριση.. Δεν παύει όμως να δείχνει το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει η Δικαιοσύνη σε όλες τις Χώρες.
BREAKING NEWS FROM THE INTERNATIONAL COMMON LAW COURT OF JUSTICE, JANUARY 15, 2022 (GMT) BIG PHARMA, GOVERNMENT, CHURCH LEADERS FACE ARREST AS COURT CONVICTS THEM OF GENOCIDE, PROHIBITS INJECTIONS http://murderbydecree.com/2022/01/14/breaking-news-from-the-international-common-law-court-of-justice-january-15-2022-gmt-big-pharma-government-church-leaders-face-arrest-as-court-convicts-them-of-genocide-prohibits-injections .
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