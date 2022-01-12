© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Μετανοείτε! Ψυχωφελής ομιλία Ιερομονάχου Ευφρόσυνου Σαββαΐτη. Ποίηση – παρουσίαση: Πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη
Follow
1
Share
Report
29 views • January 12, 2022
Μετανοείτε! Ψυχωφελής ομιλία Ιερομονάχου Ευφρόσυνου Σαββαΐτη. Ποίηση – παρουσίαση: Πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη https://ugetube.com/watch/tpxOqch2sQtYEET , https://rumble.com/vsf2a3-47732043.html .
Πηγή: https://youtu.be/_7oUAaaSD24 .
" Στην ώρα του μεγάλου πειρασμού "
Σειρά Κυριακάτικων ομολογιακών εκπομπών με παρουσίαση επίκαιρων αφυπνιστικών κηρυγμάτων, ποιημάτων και τροπαρίων
επιμέλεια κειμένων και ύμνων: Ιερομόναχος Ευφρόσυνος Σαββαΐτης
ποίηση – παρουσίαση: Πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη.
Η ανώφελη μετάνοια των σφραγισμένων (ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ) αρνητών του Βαπτίσματος https://www.brighteon.com/6152fa9a-8246-4213-9c72-2b419131ecb6 , https://ugetube.com/watch/l7yLR9htVaZ8Qii , https://rumble.com/vruy4w-46793552.html . ΠΗΓΗ: https://youtu.be/PQm1-4KVT6E .
ΓΙΑΤΙ ΟΣΟ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΙ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΟΥΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ, ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ Ο ΛΗΣΤΗΣ ΑΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ "ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΜΟΥ ΚΥΡΙΕ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ".
ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΙΟΥΔΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ.
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm " (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX , https://rumble.com/vhp893-29730567.html .
STOP WORLD ANTICHRIST GENOCIDAL DICTATORSHIP. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ.
54,581 DEAD, 4 MILLIONS INJURED FROM COVID VACCINES. STOP THE CRIMES AGAINST HUMANITY. ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ: 54.581 NEΚΡΟΙ, 4 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΒΛΑΒΕΣ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ https://ugetube.com/watch/ypJJEoQIJayEAFk , https://rumble.com/vrbb1x-stop-world-antichrist-genocidal-dictatorship.html . SOURCES-ΠΗΓΕΣ: http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES) , https://healthimpactnews.com/2021/34337-deaths-3120439-injuries-following-covid-shots-in-european-database-as-uk-public-data-show-35-deaths-213-hospitalizations-among-booster-triple-vaccinated .
ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ;
(ΜΟΝΟ ΩΣ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΘΑΡΡΩ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ YOUTUBE ΑΝΕΧΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΦΩΝΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ!).
http://www.ελεύθερηβούληση.gr , http://www.ελευθερηβουληση.gr , http://www.freevolition.gr .
Πηγή: https://youtu.be/_7oUAaaSD24 .
" Στην ώρα του μεγάλου πειρασμού "
Σειρά Κυριακάτικων ομολογιακών εκπομπών με παρουσίαση επίκαιρων αφυπνιστικών κηρυγμάτων, ποιημάτων και τροπαρίων
επιμέλεια κειμένων και ύμνων: Ιερομόναχος Ευφρόσυνος Σαββαΐτης
ποίηση – παρουσίαση: Πρεσβυτέρα Καλυψώ Δημητριάδη.
Η ανώφελη μετάνοια των σφραγισμένων (ΣΑΤΑΝΟΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑΣΜΕΝΩΝ) αρνητών του Βαπτίσματος https://www.brighteon.com/6152fa9a-8246-4213-9c72-2b419131ecb6 , https://ugetube.com/watch/l7yLR9htVaZ8Qii , https://rumble.com/vruy4w-46793552.html . ΠΗΓΗ: https://youtu.be/PQm1-4KVT6E .
ΓΙΑΤΙ ΟΣΟ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΙ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΟΥΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΠΑΡΑΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ, ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΑΛΛΑ ΟΠΩΣ Ο ΛΗΣΤΗΣ ΑΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ "ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΜΟΥ ΚΥΡΙΕ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ".
ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΜΙΣΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΙΟΥΔΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ.
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm " (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX , https://rumble.com/vhp893-29730567.html .
STOP WORLD ANTICHRIST GENOCIDAL DICTATORSHIP. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ.
54,581 DEAD, 4 MILLIONS INJURED FROM COVID VACCINES. STOP THE CRIMES AGAINST HUMANITY. ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ: 54.581 NEΚΡΟΙ, 4 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΒΛΑΒΕΣ. ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ https://ugetube.com/watch/ypJJEoQIJayEAFk , https://rumble.com/vrbb1x-stop-world-antichrist-genocidal-dictatorship.html . SOURCES-ΠΗΓΕΣ: http://alturl.com/jqway (SHORT URL OF USA Medalerts Org Vaers FOR COVID-19 VACCINE ALERT CASES) , https://healthimpactnews.com/2021/34337-deaths-3120439-injuries-following-covid-shots-in-european-database-as-uk-public-data-show-35-deaths-213-hospitalizations-among-booster-triple-vaccinated .
ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΚΟΤΩΣΕΙ ΔΕΚΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΕΣ ΜΕ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ;
(ΜΟΝΟ ΩΣ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΘΑΡΡΩ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ YOUTUBE ΑΝΕΧΕΤΑΙ ΑΚΟΜΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΦΩΝΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ!).
http://www.ελεύθερηβούληση.gr , http://www.ελευθερηβουληση.gr , http://www.freevolition.gr .
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.