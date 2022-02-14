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AUSTRALIA FROM BAD TO WORSE! IS MORRISON A CHILD TRAFFICKER? "YOU WHAT!"
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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331 views • February 14, 2022
SCOTT MORRISON ACCUSED OF CHILD TRAFFICKING , BARRISTER READS OUT STATEMENT IMPLICATING MORRISON OF THIS HEINOUS ACT!

5G STREET LAMPS THE KILLER OUTSIDE YOUR DOOR! - https://www.brighteon.com/893d4f84-38dd-4368-9a8b-5e931859bb01

The Dr. Hotze Report: Dr. Steve Hotze ft. Dr. Carrie Madej - https://www.brighteon.com/fe20f5db-d071-45e8-9693-10a98d8d7dc8

DR SAM BAILEY: ANTI-FERTILITY MRNA JABS AND POPULATION CONTROL - https://www.brighteon.com/bf05f501-83a0-4a23-bc53-c54e7ad6cf23

SCOT MORRISON RECALLS "50 MILLION DOSES" OF THE EXPERIMENTAL MRNA VILES AS THEY GIVE EVERYONE HIV LEADING TO AIDS AND MUCH WORSE! - https://www.brighteon.com/8e91671e-6365-488b-8360-fc63b5ae5bdc

LAB REPORT SENT TO POLICE CONFIRMS HUGE AMOUNTS OF GRAPHENE NANO IN ALL COVID-19 VACCINES - https://www.bitchute.com/video/VU84abW2ruAn/

THE UK SITTING GOVERNMENT KNEW THIS! THE UK TRACK N TRACE ARE REAL LIFE GERMAN NAZIS! - Boom! Vax Passport Company's Horrifying History - https://www.brighteon.com/c4283d2d-faaa-43f2-a6b8-b6ac749c9a34

Pfizer's Israeli Covenant, Whistleblower: "It's Time To Burn Pfizer To The Ground" - https://www.brighteon.com/9e86c394-aacd-4476-8c81-f6c69dc14f16

BLOOD CLOTS, CANCER APPEAR WITH WARP SPEED - https://www.bitchute.com/video/8rysOy4LA7ka/

UK COLUMN NEWS 14 FEB - https://www.bitchute.com/video/gEW5mnRdYimc/

SCOTT MORRISON AND CHILD TRAFFICKING, PFIZER & MODERNA’S COLLAPSE, CANADA UPDATE, HILLARY CLINTON - https://www.bitchute.com/video/JUj3gNxWnmIR/

OFFICIAL U.K. LAB REPORT CONFIRMS COVID-19 INJECTIONS DEFINITELY CONTAIN GRAPHENE OXIDE https://www.bitchute.com/video/3uPCXkxVCBMK/

ARE YOU A COP? AND A FREEMASON? THEN YOU BETTER KNOW THIS
YOU SWORE AN OATH YOU CANT SWEAR IT TO BOTH! - ITS AGAINST THE LAW AND CONSTITUTION -YOU HAVE NOW BEEN WARNED! - https://www.brighteon.com/692e5390-aa31-4ed0-8170-f80f47b8b8a4

THE BEAST THAT WAS, IS NOT, AND YET IS (REVELATION 17:8) - https://www.brighteon.com/f830bc6f-bf7a-40f6-aad4-fa44e37abaa8

FREE MASONS EXPOSED! - https://www.bitchute.com/video/MboDR3taEaJ9/

TRUMP CONNECTIONS - https://www.bitchute.com/video/ui2L7IJ6kMlu/

Pfizer CEO Albert Bourla: "We didn't Study the Real Virus, but a FAKE GOF Virus that we Built in the Lab" - https://www.brighteon.com/cc5999b7-b038-4c6a-a268-5e24eeb3c3a0

THEY WARNED US 1985 AND 666 - https://www.brighteon.com/a23ab121-a48f-494f-a22a-71a18933addb

UK PARLIAMENT HAS LOTS OF CHINESE PAID SPYS DONT BE FOOLED! - https://www.brighteon.com/f6ce8222-4729-4d4f-9d70-13ecf567e969

THEY THINK YOU WILL FORGET! - NOT THIS TIME! - https://www.brighteon.com/16885cdf-ea84-441f-8e8c-65c6da609879

WAIT FOR IT! - https://www.brighteon.com/bff2200f-b124-489d-b0ca-189957e4206a

MRNA JABB DAMAGE CRIMINAL COMPLAINT LODGED IN IRELAND - https://www.bitchute.com/video/nDtP10URisy5/

ITS NEVER DONE FOR THE REASONS THEY SAY - https://www.bitchute.com/video/KNk-uA7dYNU/

HOW THE TRUMPS EARNED THERE JEWISHNESS - https://www.brighteon.com/f27effdd-18f3-412c-9250-ef0e355c8f75

RUSIA RUSIA RUSIA NO CLINTON CLINTON CLINTON - https://www.brighteon.com/37044181-ff87-422e-a97b-a4bc09fd8c4d

MORRISONS SHAME- HIV FOUND IN THE JAB RECIPIENTS - EVERYBODY HAS AIDS! - https://www.brighteon.com/5fee3bed-1bf4-4af0-8bab-39d3e594f2df

JOYFULL JEW DELIGHTS IN SAYING ALL NON JEWS WILL BE DEAD AND DUST SOON! - https://www.brighteon.com/efaa6cc1-0ef3-44ea-9d35-647e7cb03d27

ZIO SHILL CRUZ GETS RIPPED! - https://www.brighteon.com/6c900e87-a20b-4435-af48-6048e8953138

Freedom Convoy Truth by Dr Daniel Nagase - "Taxation Slavery"
https://www.brighteon.com/21619c4a-0188-40eb-a983-28fe12f1bc81

STOP THE COVID BRAINWASHING OF THE UK RUN BY THE BEHAVIOURAL INSIGHTS TEAM ('SAGE NUDGE UNIT') - https://www.bitchute.com/video/U3JUmp859Q57/

ADS RADIATION -NOT LRAD! - WAS USED ON AUSTRALIAN CITIZENS - https://www.brighteon.com/7a9700d3-31a8-4ae6-b6df-bb8209b61cae
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