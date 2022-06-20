VAXXED FOR DEATH - AFRICA AND ALL OVER THE WORLD!

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THANKS TO POTUS TRUMP -THE FARTHER OF THE "VACCINES" ??? - VAXX DAMAGE IS COMING IN "WARP SPEED" - https://www.brighteon.com/4f82fe9a-da53-4b58-af6e-228aaa542016
EVERYBODY HAS TO "CHIP" IN - https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311
uk leave the kids alone! - EUGENICS UK AND ZIO JAVED IS A MURDERER! - https://www.bitchute.com/video/c5vNwoxyuBOj/
CAUGHT RED HANDED! NWO MAN MADE CLIMATE CHANGE - https://www.brighteon.com/4c8674c0-ec96-4873-b1b1-e88bf993a132
BORIS JOHNSON UK PM FARTHER HEADS THESE FANATICAL FAKE GLOBAL WARMING GREEN NEW SCAM SCUM - PURE PAGANS AND DEFIANTLY EVIL EUGENIC SATANISTS - https://www.brighteon.com/6f9774a1-3769-41c4-8eae-91a6b3aca1df
GOVERNED RON DEATH SANTIS SAYS JUST TAKE THE JAB! - HYPOCRITE AND PARASITE - https://www.brighteon.com/12204c18-75a1-4c0a-83b3-20b5fe0c3f3f
TRUMP THE FARTHER OF "VACCINES" ON BIO METRIC TRACKING -https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311
DEEP STATE PEDO,s - https://www.bitchute.com/video/qKp1DKVvXUbX/
RON DEATH SANTOS IS A LYING MURDERING BASTARD - A ZIO ASS LICKER - https://www.bitchute.com/video/V9mJzYxrEguh/
CHINA IS KILLING ITS OWN PEOPLE -DE-POP WITH 5G WEATHER MANIPULATION -https://www.brighteon.com/eed516d8-2462-46ac-9a9a-6d247b2c77ad
ITS BIOLOGICAL WARFARE PERIOD! - https://www.brighteon.com/44cfdf26-64da-424e-80c8-a1ba7a8bd1a2
IS THE VAXX CHIP DETECTABLE VIA BLUTOOTH -https://www.brighteon.com/e160f769-0f64-4e62-86bc-006b7a49af9a
USA TOLD UKRAINE TO BURN THE BIO WEAPON LAB DOCUMENTS - BIO LABS WERE FUNDED BY GERMANS AND THE WEF! - https://www.brighteon.com/af99b03c-1500-4a31-ae08-ca6dc22d1668
WEF AND SCHWABS UPSIDE TO UK MP BRUTAL MURDER! - https://www.bitchute.com/video/Rm1VnZggcR4t/
UK FOOD BANKS - THE REAL FACT IS THEY ARE THROWING ALL DONATED FOOD AWAY! - YOU SHALL HAVE NOTHING! NOT EVEN FOOD! CORPRATE MURDER BY PROXI - https://www.brighteon.com/ca7bee8e-5805-4852-8cc9-75983bb60f94
They dont want you to know this - https://www.brighteon.com/eeaa75fc-40d0-4570-a3ed-e92372cf45b7
THE REAL EPIDEMIC IS NOW! - https://www.brighteon.com/11a980a8-de02-4703-b31c-8e438032b7f4
POLLYS RIGHT AGAIN! - https://www.bitchute.com/video/Rm1VnZggcR4t/
VAXX DEATHS/POISONINGS FOR GOODNESS SNAKE! - https://www.brighteon.com/8a8692e5-2016-4fed-accd-28280b9030c9
UK TO TRAIN UKRAINIAN NAZI BATTALIONS - https://www.brighteon.com/82ce6759-087c-4dd2-84f4-b63e27763db8
UK POLICE ARREST A 92 YEAR OLD FOR PROTESTING JULIAN ASSANGES USA/UK CORRUPT EXTRADITION - https://www.brighteon.com/0f7de9f3-4716-47d4-8877-8b20a317d372
MANY DEAD IN UKRAINE ENGLISH SUBTITLES - https://www.brighteon.com/55ee7ba8-8566-45fd-bb58-734850afc2dd
THE MEAT THAT KILLS YOU SLOWLY - https://www.brighteon.com/d7afca2f-91fe-4270-a87e-34b0ff4d5ba1
AUSTRALIA AND THE VAXX DE-POP CARNAGE - https://www.brighteon.com/be793e40-4e6d-41d9-bcaa-3102c41e938c