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VAXXED FOR DEATH - AFRICA AND ALL OVER THE WORLD!
COMMON SENSE - OFFICIAL
COMMON SENSE - OFFICIAL
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417 views • June 20, 2022

THANKS TO POTUS TRUMP -THE FARTHER OF THE "VACCINES" ??? - VAXX DAMAGE IS COMING IN "WARP SPEED" - https://www.brighteon.com/4f82fe9a-da53-4b58-af6e-228aaa542016

EVERYBODY HAS TO "CHIP" IN - https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311

uk leave the kids alone! - EUGENICS UK AND ZIO JAVED IS A MURDERER! - https://www.bitchute.com/video/c5vNwoxyuBOj/

CAUGHT RED HANDED! NWO MAN MADE CLIMATE CHANGE - https://www.brighteon.com/4c8674c0-ec96-4873-b1b1-e88bf993a132

BORIS JOHNSON UK PM FARTHER HEADS THESE FANATICAL FAKE GLOBAL WARMING GREEN NEW SCAM SCUM - PURE PAGANS AND DEFIANTLY EVIL EUGENIC SATANISTS - https://www.brighteon.com/6f9774a1-3769-41c4-8eae-91a6b3aca1df

GOVERNED RON DEATH SANTIS SAYS JUST TAKE THE JAB! - HYPOCRITE AND PARASITE - https://www.brighteon.com/12204c18-75a1-4c0a-83b3-20b5fe0c3f3f

TRUMP THE FARTHER OF "VACCINES" ON BIO METRIC TRACKING -https://www.brighteon.com/841be55a-d4b0-4022-b039-5d41f7425311

DEEP STATE PEDO,s - https://www.bitchute.com/video/qKp1DKVvXUbX/

RON DEATH SANTOS IS A LYING MURDERING BASTARD - A ZIO ASS LICKER - https://www.bitchute.com/video/V9mJzYxrEguh/

CHINA IS KILLING ITS OWN PEOPLE -DE-POP WITH 5G WEATHER MANIPULATION -https://www.brighteon.com/eed516d8-2462-46ac-9a9a-6d247b2c77ad

ITS BIOLOGICAL WARFARE PERIOD! - https://www.brighteon.com/44cfdf26-64da-424e-80c8-a1ba7a8bd1a2

IS THE VAXX CHIP DETECTABLE VIA BLUTOOTH -https://www.brighteon.com/e160f769-0f64-4e62-86bc-006b7a49af9a

USA TOLD UKRAINE TO BURN THE BIO WEAPON LAB DOCUMENTS - BIO LABS WERE FUNDED BY GERMANS AND THE WEF! - https://www.brighteon.com/af99b03c-1500-4a31-ae08-ca6dc22d1668

WEF AND SCHWABS UPSIDE TO UK MP BRUTAL MURDER! - https://www.bitchute.com/video/Rm1VnZggcR4t/

UK FOOD BANKS - THE REAL FACT IS THEY ARE THROWING ALL DONATED FOOD AWAY! - YOU SHALL HAVE NOTHING! NOT EVEN FOOD! CORPRATE MURDER BY PROXI - https://www.brighteon.com/ca7bee8e-5805-4852-8cc9-75983bb60f94

They dont want you to know this - https://www.brighteon.com/eeaa75fc-40d0-4570-a3ed-e92372cf45b7

THE REAL EPIDEMIC IS NOW! - https://www.brighteon.com/11a980a8-de02-4703-b31c-8e438032b7f4

POLLYS RIGHT AGAIN! - https://www.bitchute.com/video/Rm1VnZggcR4t/

VAXX DEATHS/POISONINGS FOR GOODNESS SNAKE! - https://www.brighteon.com/8a8692e5-2016-4fed-accd-28280b9030c9

UK TO TRAIN UKRAINIAN NAZI BATTALIONS - https://www.brighteon.com/82ce6759-087c-4dd2-84f4-b63e27763db8

UK POLICE ARREST A 92 YEAR OLD FOR PROTESTING JULIAN ASSANGES USA/UK CORRUPT EXTRADITION - https://www.brighteon.com/0f7de9f3-4716-47d4-8877-8b20a317d372

MANY DEAD IN UKRAINE ENGLISH SUBTITLES - https://www.brighteon.com/55ee7ba8-8566-45fd-bb58-734850afc2dd

THE MEAT THAT KILLS YOU SLOWLY - https://www.brighteon.com/d7afca2f-91fe-4270-a87e-34b0ff4d5ba1

AUSTRALIA AND THE VAXX DE-POP CARNAGE - https://www.brighteon.com/be793e40-4e6d-41d9-bcaa-3102c41e938c


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© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

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