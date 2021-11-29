© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
OMICRON 'Variant' Situation Update Denmark Monday 29.11.2021
Follow
2
Share
Report
120 views • November 29, 2021
For english: https://translate.google.com
Opdateret: 29. november 2021 Skærpede retningslinjer for Omicron
Der gælder skærpede retningslinjer for smitteopsporing ved smitte eller mistanke om smitte med den nye virusvariant Omicron.
Læs mere hos Sundhedsstyrelsen: "Nye skærpede retningslinjer for smitteopsporing Omicron (sst.dk)"
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Nye-skaerpede-retningslinjer-for-smitteopsporing-Omicron
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/naer-kontakt-
27 nov 2021 Mundbind og coronapas genindføres i dele af erhvervslivet mm.
Fra Mandag d. 29. november 2021 gælder følgende krav om coronapas
https://em.dk/nyhedsarkiv/2021/november/mundbind-og-coronapas-genindfoeres-i-dele-af-erhvervslivet-1/
Fritagelse for coronatest og krav om coronapas
https://www.kk.dk/corona/fritagelse-for-coronatest-og-krav-om-coronapas
https://www.kk.dk/borger/borgerservice
https://reservation.frontdesksuite.com/kbh/Borgerservice/Home/Index?Culture=da&;PageId=1883566d-969e-4188-b4e1-52e44c0b3d1d&ButtonId=00000000-0000-0000-0000-000000000000
5. Hvem kan blive undtaget for at bruge mundbind?
https://www.sst.dk/da/corona/forebyg-smitte/mundbind
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/forebyg-smitte
ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER, NOTATER 24 NOV 2021
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Brug-af-mundbind-i-det-offentlige-rum-dokumentation-og-sundhedsfaglige-anbefalinger
Version 5: 24. november 2021
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Mundbind/Brug-af-mundbind-i-det-offentlige-rum--Dokumentation-og-anbefalinger_nov24_.ashx
6.1. Undtagelser
Ved anbefalinger og krav om mundbind steder i det offentlige rum finder Sundhedsstyrelsen, at der fortsat bør gælde visse undtagelser.
Kilde:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Brug-af-mundbind-i-det-offentlige-rum-dokumentation-og-sundhedsfaglige-anbefalinger
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Mundbind/Brug-af-mundbind-i-det-offentlige-rum--Dokumentation-og-anbefalinger_nov24_.ashx
--
Exception for coronatest and requirement for Corona Passport:
'Situation' Update Denmark 'CV-19 Passport' in 5 min [12.11.2021]
(Undtagelse for coronatest og krav om coronapas):
https://sum.dk/nyheder/2021/juni/ny-ordning-for-dokumentation-hvis-du-er-undtaget-for-test-og-coronapas
https://www.kk.dk/corona/fritagelse-for-coronatest-og-krav-om-coronapas
https://www.kk.dk/borger/borgerservice
https://reservation.frontdesksuite.com/kbh/Borgerservice/Home/Index?Culture=da&;PageId=1883566d-969e-4188-b4e1-52e44c0b3d1d&ButtonId=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://reservation.frontdesksuite.com/kbh/Borgerservice/Home/Index?pageId=62ea6330-7b21-4f41-95dd-5548dc4503f8&;culture=da&uiCulture=da
https://netdoktor.dk/nyheder/corona-nye-regler-om-undtagelse-for-test-og-pas.htm
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/coronapas
https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/S%C3%A5dan-f%C3%A5r-du-dokumentation,-hvis-du-er-undtaget-for-test-og-Coronapas.aspx
11.11.2021 #Denmark #Exception for #influenza 'test,'vaccine' and 'PASSPORT' available for free at @CitizenService and completely without having to show a #MedicalCertificate?
https://twitter.com/Kim_Osboel/status/1458877182651121665
https://pbs.twimg.com/media/FD7488tXsAQTsF6?format=jpg&;name=4096x4096
--
27.11.2021 COVID-19: Sådan sætter Styrelsen for Patientsikkerhed ind mod den nye virusvariant Omicron (B.1.1.529)
https://stps.dk/da/nyheder/2021/covid-19-saadan-saetter-styrelsen-for-patientsikkerhed-ind-mod-den-nye-virusvariant-omicron-b11529/#
29. november 2021 Status på omikron-varianten (B.1.1.529) i Danmark
https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2021/status-paa-omikron-varianten
29. november 2021 Status på omikron-varianten (B.1.1.529) i Danmark
https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2021/status-paa-omikron-varianten
https://covid19.ssi.dk/
--
Opdateret: 29. november 2021 - Er du undtaget krav om mundbind?
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/forebyg-smitte
Kilde: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/forebyg-smitte
Se også undtagelser for krav om coronapas:
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/coronapas#undtaget-coronapas
Følgende personer og områder er undtaget for coronapas:
- Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra krav om COVID-19-test.
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/coronapas#undtaget-coronapas
--
LOV nr 285 af 27/02/2021 GÆLDENDE
Epidemiloven Sundhedsministeriet
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/285
'Situation' Update Denmark 'CV-19 Passport' in 5 min [12.11.2021]
https://www.bitchute.com/video/npj51vBQraj4/
https://rumble.com/vp5qxt-my-little-sister-now-dead-situation-update-denmark-cv-19-passport-in-5-min-.html
https://www.brighteon.com/5b3fb721-20f8-40e2-82c6-4c3cbe677aba
https://t.me/KimOsboel/563
Opdateret: 29. november 2021 Skærpede retningslinjer for Omicron
Der gælder skærpede retningslinjer for smitteopsporing ved smitte eller mistanke om smitte med den nye virusvariant Omicron.
Læs mere hos Sundhedsstyrelsen: "Nye skærpede retningslinjer for smitteopsporing Omicron (sst.dk)"
https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Nye-skaerpede-retningslinjer-for-smitteopsporing-Omicron
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/naer-kontakt-
27 nov 2021 Mundbind og coronapas genindføres i dele af erhvervslivet mm.
Fra Mandag d. 29. november 2021 gælder følgende krav om coronapas
https://em.dk/nyhedsarkiv/2021/november/mundbind-og-coronapas-genindfoeres-i-dele-af-erhvervslivet-1/
Fritagelse for coronatest og krav om coronapas
https://www.kk.dk/corona/fritagelse-for-coronatest-og-krav-om-coronapas
https://www.kk.dk/borger/borgerservice
https://reservation.frontdesksuite.com/kbh/Borgerservice/Home/Index?Culture=da&;PageId=1883566d-969e-4188-b4e1-52e44c0b3d1d&ButtonId=00000000-0000-0000-0000-000000000000
5. Hvem kan blive undtaget for at bruge mundbind?
https://www.sst.dk/da/corona/forebyg-smitte/mundbind
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/forebyg-smitte
ANBEFALINGER OG RETNINGSLINJER, NOTATER 24 NOV 2021
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Brug-af-mundbind-i-det-offentlige-rum-dokumentation-og-sundhedsfaglige-anbefalinger
Version 5: 24. november 2021
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Mundbind/Brug-af-mundbind-i-det-offentlige-rum--Dokumentation-og-anbefalinger_nov24_.ashx
6.1. Undtagelser
Ved anbefalinger og krav om mundbind steder i det offentlige rum finder Sundhedsstyrelsen, at der fortsat bør gælde visse undtagelser.
Kilde:
https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Brug-af-mundbind-i-det-offentlige-rum-dokumentation-og-sundhedsfaglige-anbefalinger
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2021/Corona/Mundbind/Brug-af-mundbind-i-det-offentlige-rum--Dokumentation-og-anbefalinger_nov24_.ashx
--
Exception for coronatest and requirement for Corona Passport:
'Situation' Update Denmark 'CV-19 Passport' in 5 min [12.11.2021]
(Undtagelse for coronatest og krav om coronapas):
https://sum.dk/nyheder/2021/juni/ny-ordning-for-dokumentation-hvis-du-er-undtaget-for-test-og-coronapas
https://www.kk.dk/corona/fritagelse-for-coronatest-og-krav-om-coronapas
https://www.kk.dk/borger/borgerservice
https://reservation.frontdesksuite.com/kbh/Borgerservice/Home/Index?Culture=da&;PageId=1883566d-969e-4188-b4e1-52e44c0b3d1d&ButtonId=00000000-0000-0000-0000-000000000000
https://reservation.frontdesksuite.com/kbh/Borgerservice/Home/Index?pageId=62ea6330-7b21-4f41-95dd-5548dc4503f8&;culture=da&uiCulture=da
https://netdoktor.dk/nyheder/corona-nye-regler-om-undtagelse-for-test-og-pas.htm
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/coronapas
https://www.brk.dk/Nyheder/Sider/S%C3%A5dan-f%C3%A5r-du-dokumentation,-hvis-du-er-undtaget-for-test-og-Coronapas.aspx
11.11.2021 #Denmark #Exception for #influenza 'test,'vaccine' and 'PASSPORT' available for free at @CitizenService and completely without having to show a #MedicalCertificate?
https://twitter.com/Kim_Osboel/status/1458877182651121665
https://pbs.twimg.com/media/FD7488tXsAQTsF6?format=jpg&;name=4096x4096
--
27.11.2021 COVID-19: Sådan sætter Styrelsen for Patientsikkerhed ind mod den nye virusvariant Omicron (B.1.1.529)
https://stps.dk/da/nyheder/2021/covid-19-saadan-saetter-styrelsen-for-patientsikkerhed-ind-mod-den-nye-virusvariant-omicron-b11529/#
29. november 2021 Status på omikron-varianten (B.1.1.529) i Danmark
https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2021/status-paa-omikron-varianten
29. november 2021 Status på omikron-varianten (B.1.1.529) i Danmark
https://www.ssi.dk/aktuelt/nyheder/2021/status-paa-omikron-varianten
https://covid19.ssi.dk/
--
Opdateret: 29. november 2021 - Er du undtaget krav om mundbind?
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/forebyg-smitte
Kilde: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/emner/forebyg-smitte
Se også undtagelser for krav om coronapas:
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/coronapas#undtaget-coronapas
Følgende personer og områder er undtaget for coronapas:
- Personer, der kan fremvise dokumentation udstedt og underskrevet af et kommunalt borgerservicecenter for at være undtaget fra krav om COVID-19-test.
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/coronapas#undtaget-coronapas
--
LOV nr 285 af 27/02/2021 GÆLDENDE
Epidemiloven Sundhedsministeriet
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/285
'Situation' Update Denmark 'CV-19 Passport' in 5 min [12.11.2021]
https://www.bitchute.com/video/npj51vBQraj4/
https://rumble.com/vp5qxt-my-little-sister-now-dead-situation-update-denmark-cv-19-passport-in-5-min-.html
https://www.brighteon.com/5b3fb721-20f8-40e2-82c6-4c3cbe677aba
https://t.me/KimOsboel/563
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.