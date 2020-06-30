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20200630 - Estratègia i tàctica resumides i sistematitzades
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6 views • August 23, 2020
30 de juny de 2020
S' il•lustrarà amb gràfics i amb comentaris a enllaços de notícies, entrevistes, etc., les estratègia i tàctica resumides i sistematitzades en la 12a sessió:
https://www.brighteon.com/b24c72a2-a2c3-41c6-b7d6-9b0f4b5508e6 el 23 de juny
Es tracta de formar-nos com Líders Naturals de el Poble que aquesta vegada hem de guanyar desmuntant la "Operació Coronavirus" llançada per l'1% de sociopsicópates assassins que l'han planificat, i instaurar nosaltres el nostre Nou Ordre Mundial a el servei de l'99% de la població de l' planeta.
S' il•lustrarà amb gràfics i amb comentaris a enllaços de notícies, entrevistes, etc., les estratègia i tàctica resumides i sistematitzades en la 12a sessió:
https://www.brighteon.com/b24c72a2-a2c3-41c6-b7d6-9b0f4b5508e6 el 23 de juny
Es tracta de formar-nos com Líders Naturals de el Poble que aquesta vegada hem de guanyar desmuntant la "Operació Coronavirus" llançada per l'1% de sociopsicópates assassins que l'han planificat, i instaurar nosaltres el nostre Nou Ordre Mundial a el servei de l'99% de la població de l' planeta.
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