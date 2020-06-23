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20200623 - Avançant en l'estratègia per desmuntar la "Operació Coronavirus"
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29 views • August 23, 2020
23 de juny de 2020
Avançant en l'estratègia per desmuntar la "Operació Coronavirus" i imposar el nostre Nou Ordre Mundial a el servei de el 99% de la població. Aprofundirem la visió de conjunt avançada en la desena primera sessió.
Estratègia i tàctica per imposar el nostre Nou Ordre Mundial (N.O.M.)
Aprofundirem la visió de conjunt que ja vaig començar dimarts passat, dia 9. Es tracta d'entendre millor l'abast mundial que té aquesta "Operació Coronavirus", tsunami de terror llançada a un ritme molt ràpid pels actuals capitostos de l'Ordre Mundial (que se'ls està desmoronant), i quins són els seus criminals objectius. Aquest planetari atac mai realitzat, també obre unes possibilitats com mai han existit d'actuar nosaltres per tornar-lo, com un boomerang, en contra dels que l'han desencadenat, i ser nosaltres qui establim un Nou Ordre Mundial al servei del 99% de la població.
Això obre la possibilitat d'un profund canvi general en tots els pobles de tot el món a el servei de el Punt de Vista VIDA-VERITAT-LLIBERTAT-IDENTITAT que reemplaci l'enfocament que tenen els actuals dirigents del sistema. En efecte, a tots els nivells de poder actual, els dirigents estan a el servei de MORT-MENTIDA-PRESÓ- DISSOLUCIÓ. Encara que amb matisos d'un lloc a un altre, això ho està experimentant gairebé tota la Humanitat. I per als que encara som una minoria, va quedant clar que si volem salvar la vida i tenir descendència, hem escombrar TOTS els actuals dirigents que, successives vegades, han pres mesures en contra de la major part de la població encara que ara queda més clar perquè són contra la immensa majoria de nosaltres.
És l'hora que els líders naturals de el Poble (de qualsevol Poble) assumim nosaltres les diferents responsabilitats de lideratge. ¡Mentalitzem-nos, preparem-nos, entrenem-nos, atrevim-nos, vencem!
Precisaré el millor que pugui una estratègia, i també una sèrie d'elements tàctics, per actuar sinèrgicament. ¡I convido a fer-ho, però NO amb l'actitud de resistir SINÓ DE GUANYAR!
Lluís Botinas
Avançant en l'estratègia per desmuntar la "Operació Coronavirus" i imposar el nostre Nou Ordre Mundial a el servei de el 99% de la població. Aprofundirem la visió de conjunt avançada en la desena primera sessió.
Estratègia i tàctica per imposar el nostre Nou Ordre Mundial (N.O.M.)
Aprofundirem la visió de conjunt que ja vaig començar dimarts passat, dia 9. Es tracta d'entendre millor l'abast mundial que té aquesta "Operació Coronavirus", tsunami de terror llançada a un ritme molt ràpid pels actuals capitostos de l'Ordre Mundial (que se'ls està desmoronant), i quins són els seus criminals objectius. Aquest planetari atac mai realitzat, també obre unes possibilitats com mai han existit d'actuar nosaltres per tornar-lo, com un boomerang, en contra dels que l'han desencadenat, i ser nosaltres qui establim un Nou Ordre Mundial al servei del 99% de la població.
Això obre la possibilitat d'un profund canvi general en tots els pobles de tot el món a el servei de el Punt de Vista VIDA-VERITAT-LLIBERTAT-IDENTITAT que reemplaci l'enfocament que tenen els actuals dirigents del sistema. En efecte, a tots els nivells de poder actual, els dirigents estan a el servei de MORT-MENTIDA-PRESÓ- DISSOLUCIÓ. Encara que amb matisos d'un lloc a un altre, això ho està experimentant gairebé tota la Humanitat. I per als que encara som una minoria, va quedant clar que si volem salvar la vida i tenir descendència, hem escombrar TOTS els actuals dirigents que, successives vegades, han pres mesures en contra de la major part de la població encara que ara queda més clar perquè són contra la immensa majoria de nosaltres.
És l'hora que els líders naturals de el Poble (de qualsevol Poble) assumim nosaltres les diferents responsabilitats de lideratge. ¡Mentalitzem-nos, preparem-nos, entrenem-nos, atrevim-nos, vencem!
Precisaré el millor que pugui una estratègia, i també una sèrie d'elements tàctics, per actuar sinèrgicament. ¡I convido a fer-ho, però NO amb l'actitud de resistir SINÓ DE GUANYAR!
Lluís Botinas
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