Triste y confundido - Punteo de la entrada - Diomedes Díaz

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
🎥 Amigas y amigos de Guitarra Vallenata, en esta ocasión analizaremos el punteo para interpretar la entrada del tema "Triste y confundido" de Marciano Martínez e interpretada por Diomedes Díaz y Juancho de la Espriella.
Tono: SI Bemol
Afinación: Normal
🗓️ [Publicado 24 abr 2020]
📜 La transcripción de acordes en formato PDF se encuentra en la página oficial.
🔗 Listas automáticas:
☑ GuitarraVallenata Acompañante
https://www.brighteon.com/watch/c08ec328-689c-41e1-be0f-794c2fe5ee6c?index=1
☑ GuitarraVallenata Acompañante II
https://www.brighteon.com/watch/d047c8ef-fffc-419d-9517-773286d240ef?index=1
☑ Técnicas para acompañar:
https://www.brighteon.com/watch/5e069ea7-023a-4f93-a7f8-ff6dd8cb3c7f?index=1
☑ Rasgueos Vallenatos para tocar con guitarra (Compilados)
https://www.brighteon.com/a211a718-b6b0-4c1d-a6bb-b4d8086f52a3
📨 Contacto: director @ guitarravallenata.org
🏡 Sitio oficial: https://guitarravallenata.org
👣 Pasos a seguir para mostrar aprecio a mi contenido:
👁 viendo mis vídeos de principio a fin
📣 dejando tu comentario;
👉 dejandome saber porqué te gustó/disgustó;
🗣 y compartiéndolo con tus redes sociales.
#GuitarraVallenata #Guitarra #Vallenato #Musica #Valledupar #Guacharaca # Barranquilla #Colombia