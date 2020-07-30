Bağışıklık Sisteminizin GELİŞMESİNİ istiyor musunuz, istemiyor musunuz?

Sizin şu kararı vermeniz gerekiyor. Bağışıklık sisteminizin gelişmesini istiyor musunuz, istemiyor musunuz?Ve bunun gelişebilmesinin tek yolu, yapı taşı virüsler ve bakteriler, bu kadar.Bakın, doğadaki mikrobakteriyel çeşitliliğe ve virüslere bizim ihtiyacımız var. Bu organizmalarla sürekli içli dışlı olmamız gerekiyor. Doğanın kanunu bu. Bizim vücudumuzdaki iyi bakteriler bizi kötü bakterilere, kötü virüslere karşı korurlar.Şimdi mesela Doktor Erickson’a bakıyorsunuz, bana bakıyorsunuz. Biz üzerimizde, cildimizde, derimizde bakteri taşıyoruz. Stafilokok, streptokok tarzı bakteriler var bizim üzerimizde. Bu bakteriler bizi, enfeksiyon yaratmak için fırsat bekleyen kötü bakterilere karşı korurlar. Şimdi bu yüzden yeni doğan bebekleri düşünün. Doğduklarından itibaren 3-6 ay boyunca fırsatçı bakterilere karşı savunmasızdırlar. Şimdi acil servise 1 aylık bir bebek geldiği zaman ve bu bebeğin ateşi olduğu zaman biz bu bebeğin üzerinde bir sürü testler yapmak zorundayızdır. Akciğer röntgeni çekeriz, idrar testi yaparız, omurilik sıvısını kontrol ederiz, kan kültürüne bakarız. Bir bebek için bunların hepsini yapmak zorundayız. Ama yetişkin birisi “ateşim çıktı” diye geldiği zaman bunların hiçbirisini yapmak zorunda değiliz. Hiçbirisini yapmayız. Neden? Çünkü o bebeğin vücudu daha henüz çevresindeki bakterilere alışmamıştır. Ama siz alışmışsınızdır. Bedeniniz çok ciddi bir bakteri alışverişi yapmıştır.Pazara gidiyorsunuz, benzinciye gidiyorsunuz, sokağa çıkıyorsunuz. Vücudunuzun bakteriye karşı bir alışkanlığı, bir bağışıklığı var. Dr. Erickson’un dediği de bu. Evde kendinizi 2 ay, 3 ay karantinaya aldığınız zaman bu doğal florayı, doğal virüsü kaybediyorsunuz. Bakın ben size garanti veriyorum. 2-3 ay sonra biz burayı açtığımız zaman büyük miktarda insan hasta olarak buraya geri gelecektir. Ki bu süre içerisinde bağışıklık sistemlerimiz zayıflamış olacak. Yani bu bağışıklık biliminin en temel prensibi.Dr. Dan Erickson & Dr. Artin MassihiVideonun tamamı:Amerikalı Doktorların 5 Milyon İzlenip Silinen Covid-19 Açıklamaları