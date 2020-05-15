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Amerikalı Doktorların 5 Milyon İzlenip Silinen Covid-19 Açıklamaları - TÜRKÇE SESLENDİRMELİ
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2115 views • May 15, 2020
Amerikalı doktorların 5 milyon izlenip silinen videosunun 23 dakikalık TÜRKÇE özeti 15 Mayıs 2020'de YouTube'a yüklendikten 5 dakika sonra ve Facebook'a yüklendikten 3 gün sonra 300 bin izlenio 10 bin kez paylaşıldıktan sonra "Uygunsuz İçerik" gerekçesiyle kaldırılmıştır.
Düşünün artık GERÇEKLERİN bazılarını ne kadar KORKUTTUĞUNU ! Ama gerçekler balçıkla sıvanamaz !
Orjinali 1 saat 8 dakika olan videonun en can alıcı kısımlarından oluşan özet videosudur.
● Mikrobiyoloji, Biyokimya ve Bağışıklık Bilimi konularında 20 yıl deneyimli Dr. Dan Erickson ve Dr. Artin Massihi'nin basın açıklaması.
● Yaşadığımız gerçekleri alıp bir sorgulamak istedik. Gerçekten bilimi uyguluyor muyuz bu konuda?
Satır Başları
--------------------------------------------------------------------------------
● Yaşadığımız gerçekleri alıp bir sorgulamak istedik. Gerçekten bilimi uyguluyor muyuz bu konuda?
● Çocuk dünyaya geldiği an bağışıklık sistemi hiç oluşmamıştır. Bu nasıl oluşur? Bu çocuğun elini ağzına götürmesiyle, gözüne götürmesiyle, virüslerin, bakterilerin vücuduna girmesiyle, vücudunun bunlara karşı tepki göstermesiyle, antikor geliştirmesiyle gelişir.
● Karantina hepimizin bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Biz hepimiz bu kadar süre karantinada kalacağız, ondan sonra hepimiz birden dışarı çıkacağız ve bağışıklık sistemlerimiz zayfılamış bir şekildeyken tekrar mikrop virüs alışverişi yapacağız. Tahmin edin bakalım nolacak? Hastalık oranları yukarıya çıkacak. Bizim yapmamız gerek bu değil. Bunun hiçbir manası yok.
● Mesela kimse şu konudan bahsetmiyor. Korona virüsü plastik yüzeylerde 3 güne kadar yaşayabiliyor. Evlerinizdeki su şişelerini nerden aldınız? Marketten... E bunların hepsi virüs taşıyıcıları. Siz gerçekten koronadan korunduğunuzu düşünüyor musunuz? Bu size mantıklı geliyor mu? Bana gelmiyor.
● Alışveriş yapılan mekanlara gidiyorsunuz ama ibadet yapılan mekanlara gitmiyorsunuz. Burdaki mantıksızlığı görüyor musunuz?
● Şu anda hiçbirimizin maskesi yok, çünkü mikrobiyolojiden anlıyoruz, bağışıklık sisteminden anlıyoruz ve bağışıklık sistemimizin kuvvetli kalmasını istiyoruz.
● Ben evimde saklanıp bağışıklık sistemimin zayıflamasına sebep olup ondan sonra dışarı çıkıp mikrop kapıp hasta olmak istemiyorum.
● Domuz gribinde, kuş gribinde acil serviste çalıştık. Noldu, o zamanlar kapattık mı ülkeyi, memleketi? Onlar bu koronadan daha mı az tehlikeliydi? Hayır efendim. Bunlar tekrarlanma sıklığı açısından, ölüm oranı açısından birbirine çok benzer vakalar.
● Ölüm raporlarında korona yazmam için baskı görüyorum. Neden, niye bize baskı yapılıyor korona yazmamız için ölüm sebebine? Belki de durumu biraz daha ciddi göstermek için, rakamları biraz daha yüksek göstermek için. Konuştuğum bütün doktor arkadaşlarımdan aynı şeyi duyuyorum.
● Bir virüsten kurtulmanın 2 yolu vardır. 1) Ya bu virüs kendi kendini yok ediyor zaman aşımında 2) Biz toplum olarak sürü bağışıklığı, toplum bağışıklanması kazanıyoruz. Yüzyıllar boyunca topum olarak her türlü virüse karşı bağışıklık kazandık. Biz insan nesli olark vücudumuza giren virüslere karşı bağışıklık geliştirebilme yetisine sahibiz.
Kendilerine Yöneltilen Sorular
--------------------------------------------------------------------------------
00:09:34 Nasıl, yani insanlar sizce çok fazla mı telaş yapıyorlar?
00:10:53 Doktor Bey, o zaman siz şimdiye kadar bizi yönlendiren öteki doktorların, bağışıklık uzmanlarının söylediklerinin yanlış, "bizimki doğru" mu diyorsunuz? Bizi şimdiye kadar yanlış mı yönlendirdiler? Bunu mu demek istiyorsunuz?
00:11:12 O zaman sizin şimdi elinizdeki bilgi bizi şimdiye kadar yönlendiren doktorların ellerindeki bilgilerden farklı mı? Bunu mu demek istiyorsunuz?
Videonun İçeriği
--------------------------------------------------------------------------------
00:00:00 Toplantının Amacı
00:00:45 İstatistikler
00:04:13 Karantinanın Neden Olduğu İkincil Etkiler
00:05:54 Covid-19 ile Grip Kıyaslaması
00:07:01 Bağışıklık Sistemi
00:11:55 Bulaşıcılık
00:13:59 Yanıltıcı Ölüm Sebebi ve Doktorlar Üzerindeki Baskı
00:16:02 Aşırı Önlemler ve Karantina
00:18:21 Bağışıklık Sistemi ve Yetişkinler ile Bebeklerdeki Kıyaslaması
00:20:07 Karantinanın Yan Etkileri
00:20:47 Okullar ve İş Yerlerinin Durumu
00:21:35 Sonuç
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Haber Sitemiz
► https://www.coronagercegi.com
--------------------------------------------------------------------------------
Alternatif Video Kanallarımız
► https://brighteon.com/channels/coronagercegi
► https://bitchute.com/channel/coronagercegi
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► Kaynak Source: https://www.brighteon.com/dashboard/videos/c9f0e86e-7e40-49fe-94de-61099c59c88b (silinenin yerine yüklenen)
Düşünün artık GERÇEKLERİN bazılarını ne kadar KORKUTTUĞUNU ! Ama gerçekler balçıkla sıvanamaz !
Orjinali 1 saat 8 dakika olan videonun en can alıcı kısımlarından oluşan özet videosudur.
● Mikrobiyoloji, Biyokimya ve Bağışıklık Bilimi konularında 20 yıl deneyimli Dr. Dan Erickson ve Dr. Artin Massihi'nin basın açıklaması.
● Yaşadığımız gerçekleri alıp bir sorgulamak istedik. Gerçekten bilimi uyguluyor muyuz bu konuda?
Satır Başları
--------------------------------------------------------------------------------
● Yaşadığımız gerçekleri alıp bir sorgulamak istedik. Gerçekten bilimi uyguluyor muyuz bu konuda?
● Çocuk dünyaya geldiği an bağışıklık sistemi hiç oluşmamıştır. Bu nasıl oluşur? Bu çocuğun elini ağzına götürmesiyle, gözüne götürmesiyle, virüslerin, bakterilerin vücuduna girmesiyle, vücudunun bunlara karşı tepki göstermesiyle, antikor geliştirmesiyle gelişir.
● Karantina hepimizin bağışıklık sistemini zayıflatıyor. Biz hepimiz bu kadar süre karantinada kalacağız, ondan sonra hepimiz birden dışarı çıkacağız ve bağışıklık sistemlerimiz zayfılamış bir şekildeyken tekrar mikrop virüs alışverişi yapacağız. Tahmin edin bakalım nolacak? Hastalık oranları yukarıya çıkacak. Bizim yapmamız gerek bu değil. Bunun hiçbir manası yok.
● Mesela kimse şu konudan bahsetmiyor. Korona virüsü plastik yüzeylerde 3 güne kadar yaşayabiliyor. Evlerinizdeki su şişelerini nerden aldınız? Marketten... E bunların hepsi virüs taşıyıcıları. Siz gerçekten koronadan korunduğunuzu düşünüyor musunuz? Bu size mantıklı geliyor mu? Bana gelmiyor.
● Alışveriş yapılan mekanlara gidiyorsunuz ama ibadet yapılan mekanlara gitmiyorsunuz. Burdaki mantıksızlığı görüyor musunuz?
● Şu anda hiçbirimizin maskesi yok, çünkü mikrobiyolojiden anlıyoruz, bağışıklık sisteminden anlıyoruz ve bağışıklık sistemimizin kuvvetli kalmasını istiyoruz.
● Ben evimde saklanıp bağışıklık sistemimin zayıflamasına sebep olup ondan sonra dışarı çıkıp mikrop kapıp hasta olmak istemiyorum.
● Domuz gribinde, kuş gribinde acil serviste çalıştık. Noldu, o zamanlar kapattık mı ülkeyi, memleketi? Onlar bu koronadan daha mı az tehlikeliydi? Hayır efendim. Bunlar tekrarlanma sıklığı açısından, ölüm oranı açısından birbirine çok benzer vakalar.
● Ölüm raporlarında korona yazmam için baskı görüyorum. Neden, niye bize baskı yapılıyor korona yazmamız için ölüm sebebine? Belki de durumu biraz daha ciddi göstermek için, rakamları biraz daha yüksek göstermek için. Konuştuğum bütün doktor arkadaşlarımdan aynı şeyi duyuyorum.
● Bir virüsten kurtulmanın 2 yolu vardır. 1) Ya bu virüs kendi kendini yok ediyor zaman aşımında 2) Biz toplum olarak sürü bağışıklığı, toplum bağışıklanması kazanıyoruz. Yüzyıllar boyunca topum olarak her türlü virüse karşı bağışıklık kazandık. Biz insan nesli olark vücudumuza giren virüslere karşı bağışıklık geliştirebilme yetisine sahibiz.
Kendilerine Yöneltilen Sorular
--------------------------------------------------------------------------------
00:09:34 Nasıl, yani insanlar sizce çok fazla mı telaş yapıyorlar?
00:10:53 Doktor Bey, o zaman siz şimdiye kadar bizi yönlendiren öteki doktorların, bağışıklık uzmanlarının söylediklerinin yanlış, "bizimki doğru" mu diyorsunuz? Bizi şimdiye kadar yanlış mı yönlendirdiler? Bunu mu demek istiyorsunuz?
00:11:12 O zaman sizin şimdi elinizdeki bilgi bizi şimdiye kadar yönlendiren doktorların ellerindeki bilgilerden farklı mı? Bunu mu demek istiyorsunuz?
Videonun İçeriği
--------------------------------------------------------------------------------
00:00:00 Toplantının Amacı
00:00:45 İstatistikler
00:04:13 Karantinanın Neden Olduğu İkincil Etkiler
00:05:54 Covid-19 ile Grip Kıyaslaması
00:07:01 Bağışıklık Sistemi
00:11:55 Bulaşıcılık
00:13:59 Yanıltıcı Ölüm Sebebi ve Doktorlar Üzerindeki Baskı
00:16:02 Aşırı Önlemler ve Karantina
00:18:21 Bağışıklık Sistemi ve Yetişkinler ile Bebeklerdeki Kıyaslaması
00:20:07 Karantinanın Yan Etkileri
00:20:47 Okullar ve İş Yerlerinin Durumu
00:21:35 Sonuç
--------------------------------------------------------------------------------
Haber Sitemiz
► https://www.coronagercegi.com
--------------------------------------------------------------------------------
Alternatif Video Kanallarımız
► https://brighteon.com/channels/coronagercegi
► https://bitchute.com/channel/coronagercegi
--------------------------------------------------------------------------------
► Kaynak Source: https://www.brighteon.com/dashboard/videos/c9f0e86e-7e40-49fe-94de-61099c59c88b (silinenin yerine yüklenen)
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