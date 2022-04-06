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JO BIDEN - CLOWN WORLD - ITS A WRAPP! - EVERYONE DESERVES A SHOT??? - COME ON MAN! "THE MRNA GENE THERAPY ARE NOT "VACCINES" AND ARE A KILLER JO"
ITS ALL A PSYOP
ITS ALL A PSYOP
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97 views • April 06, 2022
JO BIDEN - EVERYONE DESERVES A SHOT??? - COME ON MAN!

UK COLUMN NEWS - THE SERIOUS ISSUE OF "VACCINE DAMAGE" ITS ALL COMING OUT! - THE UK GOV PULLS THE DAMMING DATA SO YOU DONT CATCH ON! - https://www.bitchute.com/video/Mew2jCadGCmm/

BIDEN FELONY IMMINENT - DR DAVID MARTIN - https://www.brighteon.com/4c74798d-ef0f-4995-911e-1c7048836caa

THIS US SOLDIER SHOWS YOU WHERE ALL YOUR DNA ETHNIC AND ORIGIN ALL NOW CONNECTED TO THE INTERNET OF THINGS! - SOLDIER BLOWS THE WHISTLE - THEY WILL CONTROL YOU IF YOUR VACCINATED! - BREAKING NEWS - https://www.bitchute.com/video/51ANR0ir1aBJ/

THE FIRST CASUALTY IN WAR IS THE TRUTH - SCOTT RITTER - https://www.brighteon.com/3c14b90d-1e0e-4f83-a82f-967d902ed765

UKRAINE CRISIS ACTORS DONT BE FOOLED BY ACTORS! - https://www.brighteon.com/7ff23d90-9c28-4972-8758-7b10dfe10450

UKRAINE AND CROSS TALK - https://www.brighteon.com/d3bb68f8-6361-41dd-b218-d9d3a516a9f7

TLAV - THE INSURRECTION UKRAINE CONECTION - https://www.brighteon.com/09f7d85b-0ef8-440d-ac43-c550693bc3c0
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