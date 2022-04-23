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Η ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΕΦΕΡΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΘΕΩΡΕΙ ΑΓΙΟ ΤΟΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟ ΙΟΥΔΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ
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23 views • April 23, 2022
Η ΑΙΡΕΤΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΕΦΕΡΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ ΘΕΩΡΕΙ ΑΓΙΟ ΤΟΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟ ΙΟΥΔΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ https://ugetube.com/watch/wdhlta1ttL6QOUb , https://rumble.com/v120e1z--heretic-ecumenism-2022-.html .
Η ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΗ ΑΙΡΕΤΙΚΗ Μαρία Σεφέρου (Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ https://www.brighteon.com/313201ef-bbf3-447b-9afb-3a319487d25d , https://ugetube.com/watch/9M6phwSJNCS2vAz https://rumble.com/vxam7b-orthodoxy-truth-hellas.html ), ΓΡΑΦΕΙ: "Σε τελευταία ανάλυση, αν για κάποιον ακατανόητο λόγο ήταν απαραίτητη μια προδοσία, γιατί ο Ιούδας να μην έχει ανακηρυχθεί «άγιος» που έπαιξε αυτόν τον βρώμικο ρόλο, κολάζοντας τον εαυτό του, ώστε να συλληφθεί και να σταυρωθεί ο Χριστός, λυτρώνοντας έτσι με το αίμα του την ανθρωπότητα; https://amazonios.net/giati-stayrothike-o-christos "... ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΑΣ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ Η ΦΩΤΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ ΟΡΘΟΔΟΞΑ...
ΓΙΑΤΙ Ο ΙΟΥΔΑΣ ΠΡΟΔΩΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΟΧΙ ΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΕΒΕΤΑΙ Ο ΘΕΟΣ… ΓΙΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΛΛΑ ΜΑΣ ΕΠΛΑΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΛΟΙ ΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ… ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΙΣΜΕΤ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΜΟΙΡΑ ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΘΕΟΠΟΙΟΥΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ… ΔΕΝ ΕΠΑΙΖΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ Ο ΙΟΥΔΑΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΕΙΔΗ ΗΤΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΔΩΣΕ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΑΣΕΙ... ΟΥΤΕ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΑΣΑΝ ΝΑ ΠΡΑΞΕΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΗΚΕ ΑΝΤΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΑΣΥΓΧΩΡΗΤΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ… Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΟΔΩΣΕ ΑΠΟ ΦΟΒΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ.
ΑΣ ΜΗΝ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΙΟΥΔΕΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΣΑΝ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΜΑΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΑΝ ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΘΕΟ ΤΟΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΩΣΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΘΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΟ ΚΑΙ ΝΑ ΥΨΩΣΕΙ ΤΟΝ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ…
ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ, Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ «ΑΛΑΘΗΤΟΣ» ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ, ΚΟΣΜΙΚΟΣ ΜΟΝΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ΠΑΠΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ, ΟΙ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΕΣ, ΟΙ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ ΠΟΥ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΑΛΑΘΗΤΟΣ ΠΑΠΑΣ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΤΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ, ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ, ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ, ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ… ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΑΠΟΚΟΜΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΛΑΘΟΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ ΝΑ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ... ΓΙΑΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΕΙ ΣΑΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ.
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm " (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX , https://rumble.com/vhp893-29730567.html ) ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΙΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΕΔΩ https://ugetube.com/watch/wdhlta1ttL6QOUb , https://rumble.com/v120e1z--heretic-ecumenism-2022-.html .
Η ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΗ ΑΙΡΕΤΙΚΗ Μαρία Σεφέρου (Η ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ https://www.brighteon.com/313201ef-bbf3-447b-9afb-3a319487d25d , https://ugetube.com/watch/9M6phwSJNCS2vAz https://rumble.com/vxam7b-orthodoxy-truth-hellas.html ), ΓΡΑΦΕΙ: "Σε τελευταία ανάλυση, αν για κάποιον ακατανόητο λόγο ήταν απαραίτητη μια προδοσία, γιατί ο Ιούδας να μην έχει ανακηρυχθεί «άγιος» που έπαιξε αυτόν τον βρώμικο ρόλο, κολάζοντας τον εαυτό του, ώστε να συλληφθεί και να σταυρωθεί ο Χριστός, λυτρώνοντας έτσι με το αίμα του την ανθρωπότητα; https://amazonios.net/giati-stayrothike-o-christos "... ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΑΣ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ Η ΦΩΤΙΣΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ ΟΡΘΟΔΟΞΑ...
ΓΙΑΤΙ Ο ΙΟΥΔΑΣ ΠΡΟΔΩΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΟΧΙ ΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΣΕΒΕΤΑΙ Ο ΘΕΟΣ… ΓΙΑΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΑΛΛΑ ΜΑΣ ΕΠΛΑΣΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΛΟΙ ΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ… ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΚΙΣΜΕΤ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΜΟΙΡΑ ΟΠΩΣ ΛΕΝΕ ΟΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΘΕΟΠΟΙΟΥΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΟΥΝ… ΔΕΝ ΕΠΑΙΖΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ Ο ΙΟΥΔΑΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΠΕΙΔΗ ΗΤΑΝ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΠΡΟΔΩΣΕ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΑΣ ΝΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΑΣΕΙ... ΟΥΤΕ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΝ ΑΝΑΓΚΑΣΑΝ ΝΑ ΠΡΑΞΕΙ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΥ ΚΡΕΜΑΣΤΗΚΕ ΑΝΤΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΙΟΤΗΤΑ ΑΛΛΑ ΑΣΥΓΧΩΡΗΤΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ… Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΡΟΔΩΣΕ ΑΠΟ ΦΟΒΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΑΛΛΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ.
ΑΣ ΜΗΝ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΙΟΥΔΕΣ ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΣΑΝ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ ΜΑΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΑΝ ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΗΣ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΖΟΥΜΕ ΘΕΟ ΤΟΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΩΣΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΘΕΟΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΟ ΚΑΙ ΝΑ ΥΨΩΣΕΙ ΤΟΝ ΘΡΟΝΟ ΤΟΥ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟ…
ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ, Ο ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ «ΑΛΑΘΗΤΟΣ» ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ, ΚΟΣΜΙΚΟΣ ΜΟΝΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ, ΠΑΠΑΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ, ΟΙ ΜΟΝΟΦΥΣΙΤΕΣ, ΟΙ ΠΡΟΤΕΣΤΑΝΤΕΣ ΠΟΥ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ ΑΛΑΘΗΤΟΣ ΠΑΠΑΣ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ ΤΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ, ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ, ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΘΕΟΦΟΡΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΜΑΣ, ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ… ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΑΠΟΚΟΜΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΛΑΘΟΣ ΜΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ ΝΑ ΝΟΜΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ... ΓΙΑΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΕΙ ΣΑΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΑΝΟΥΚΛΑ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΟΛΠΟΥΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΜΟΚΟΡΩΝΑΪΟΥ.
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm " (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX , https://rumble.com/vhp893-29730567.html ) ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.
ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΝΤΗΣΟΥΜΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΙΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΕΔΩ https://ugetube.com/watch/wdhlta1ttL6QOUb , https://rumble.com/v120e1z--heretic-ecumenism-2022-.html .
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