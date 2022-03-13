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ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΔΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΕΣ
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12 views • March 13, 2022
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΔΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΕΣ https://ugetube.com/watch/9M6phwSJNCS2vAz , https://rumble.com/vxam7b-orthodoxy-truth-hellas.html … ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΣΗΜΕΡΑ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΣΗΜΕΡΑ ΝΕΟΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΑΓΑΝΙΣΤΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΑΝ ΣΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ… «Πάντες οι θεοί των εθνών δαιμόνια» (Ψαλμ. 95,5)...
ΑΙΔΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΨΕΥΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΕ ΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΘΕΟ ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΟΦΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ...
ΑΙΔΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ ΤΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΟ ΣΩΚΡΑΤΗ ΜΕ ΚΩΝΕΙΟ ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΕ ΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ, ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΙ…
ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑΤΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΔΩΣΕΙ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ...
ΑΝΑΘΕΜΑ ΣΤΑ FAKE – ΨΕΥΔΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΘΕΝ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.
ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΠΑΝΤΑ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ https://www.brighteon.com/d29aa11e-f530-43b2-8895-6e891b6c560a , https://ugetube.com/watch/hlYK1bO6fUB46Vw , https://rumble.com/vtet7c-49399896.html .
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm " (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX , https://rumble.com/vhp893-29730567.html ) ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.
ΥΓ. ΑΙΔΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑ ΓΙΑΤΙ ΑΔΙΑΚΡΙΤΑ ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΤΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΕ https://amazonios.net/kyriaki-tis-orthodoxias-i-tis-misallodoxias ΒΛΑΣΦΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ, ΣΑΝ ΤΗΝ Μαρία Σεφέρου https://food-for-your-spirit.blogspot.com/2022/03/Kyriaki-tis-Orthodoxias-h-tis-Misallodoxias.html , ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ https://maria-seferou.blogspot.com/2014/01/blog-post.html ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ ΟΣΟ ΖΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΜΙΣΟΣ ΣΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ... http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ...
Κύριε Χρόνη Προσαλέντη (Τον ενημέρωσα και στο email του [email protected] . «Ενημερώστε τον» και εσείς αν θέλετε) αν δεν διαγράψετε αυτό το αισχρό συκοφαντικό αντίχριστο δημοσίευμα https://amazonios.net/kyriaki-tis-orthodoxias-i-tis-misallodoxias κατά των Ελλήνων ορθοδόξων τότε αποδεικνύετε ότι συνειδητά το διαπράξατε και πώς θα αποφύγετε τα αναθέματα για τους αμετανόητους αντίχριστους σιωνιστές; Θα δημοσιεύσω την γενναία απάντησή σας και διόρθωση (διαγραφή) ή την ένοχη θρασύδειλη σιωπή σας;
ΚΥΡΙΕ ΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗ, ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΑΚΡΙΤΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΗΘΕΝ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΤΟΥΣ; ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ ΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΙΔΩ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΕ;;; ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΒΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΕ ΟΠΩΣ ΧΩΡΙΣ ΑΙΔΩ ΕΠΙΜΕΝΕΤΕ;;; ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΗΘΙΚΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΝΟΜΙΖΕΤΕ;;; ΡΩΤΗΣΤΕ ΕΝΑΝ ΝΟΜΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΛΛΗΝΑ…
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης (Βιογραφικό σημείωμα http://www.freevolition.gr/cv.htm )
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
ΑΙΔΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΨΕΥΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΤΑΙ Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΠΟΥ ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΕ ΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΘΕΟ ΟΥΤΕ ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΟΦΟΙ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ...
ΑΙΔΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΗΣΑΝ ΤΟΝ ΦΙΛΟΣΟΦΟ ΣΩΚΡΑΤΗ ΜΕ ΚΩΝΕΙΟ ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΖΗΤΟΥΣΕ ΤΟΝ ΑΓΝΩΣΤΟ ΜΕΧΡΙ ΤΟΤΕ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ, ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΙ…
ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΘΕΛΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ ΓΙΑΤΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΔΩΣΕΙ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ...
ΑΝΑΘΕΜΑ ΣΤΑ FAKE – ΨΕΥΔΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΩΝ ΝΕΟΠΑΓΑΝΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΘΕΝ ΕΚΦΡΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.
ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΕΜΑΜΕ ΠΑΝΤΑ ΥΠΕΡ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΥΣΤΕΡΑ https://www.brighteon.com/d29aa11e-f530-43b2-8895-6e891b6c560a , https://ugetube.com/watch/hlYK1bO6fUB46Vw , https://rumble.com/vtet7c-49399896.html .
Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ "ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΧΑΡΑΓΜΑ 666 ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ http://www.freevolition.gr/666.htm " (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX , https://rumble.com/vhp893-29730567.html ) ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ.
ΥΓ. ΑΙΔΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΜΑ ΓΙΑΤΙ ΑΔΙΑΚΡΙΤΑ ΣΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΣΤΕ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΕ https://amazonios.net/kyriaki-tis-orthodoxias-i-tis-misallodoxias ΒΛΑΣΦΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ, ΣΑΝ ΤΗΝ Μαρία Σεφέρου https://food-for-your-spirit.blogspot.com/2022/03/Kyriaki-tis-Orthodoxias-h-tis-Misallodoxias.html , ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ https://maria-seferou.blogspot.com/2014/01/blog-post.html ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΩ ΟΣΟ ΖΩ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΡΑΛΟΓΟ ΜΙΣΟΣ ΣΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΑΥΤΗ ΣΩΖΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ... http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ...
Κύριε Χρόνη Προσαλέντη (Τον ενημέρωσα και στο email του [email protected] . «Ενημερώστε τον» και εσείς αν θέλετε) αν δεν διαγράψετε αυτό το αισχρό συκοφαντικό αντίχριστο δημοσίευμα https://amazonios.net/kyriaki-tis-orthodoxias-i-tis-misallodoxias κατά των Ελλήνων ορθοδόξων τότε αποδεικνύετε ότι συνειδητά το διαπράξατε και πώς θα αποφύγετε τα αναθέματα για τους αμετανόητους αντίχριστους σιωνιστές; Θα δημοσιεύσω την γενναία απάντησή σας και διόρθωση (διαγραφή) ή την ένοχη θρασύδειλη σιωπή σας;
ΚΥΡΙΕ ΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗ, ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΟΠΟΙΟΣ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΕΙ ΑΚΡΙΤΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΗΘΕΝ ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΘΝΟΣ ΤΟΥΣ; ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ ΣΑΣ ΝΑ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ Η ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ ΠΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΙΔΩ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΕ;;; ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΒΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑΣ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΕ ΟΠΩΣ ΧΩΡΙΣ ΑΙΔΩ ΕΠΙΜΕΝΕΤΕ;;; ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΗΘΙΚΕΣ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΝΟΜΙΖΕΤΕ;;; ΡΩΤΗΣΤΕ ΕΝΑΝ ΝΟΜΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΕΛΛΗΝΑ…
ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,
Ευστάθιος Μοσχοβίτης (Βιογραφικό σημείωμα http://www.freevolition.gr/cv.htm )
Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου www.ελεύθερηβούληση.gr , www.freevolition.gr , https://web.archive.org/web/20220206223816/http://www.freevolition.gr/ και το Κανάλι μου στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition , ΣΤΟ UGEtube https://ugetube.com/@freevolition.gr και στο https://rumble.com/freevolition . https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive .
Μέσα Κοινωνικής δικτύωσης: https://brighteon.social/@freevolition , https://www.hellascosmos.com/profile-406 , https://togethergreece.com/freevolition.gr .
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