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164. DOCUMENTARY: "A GOOD AMERICAN"
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What is happening
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190 views • October 18, 2021
Brendon O'Connell

Talpiot



How Israel and Russia penetrated the US high technology and surveillance sector.

UNDERSTANDING THE BIG PICTURE (MUST WATCH) - PLAYLIST
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlDxOv3vXbAec7NHW59QPX0cMMAEiCWwk

WHAT IS JEWISH POWER BY BRITISH JEWISH ACTIVIST PAUL EISEN
https://www.righteousjews.org/article10.html

PLAYLIST - AIPAC, THE LOBBY
https://www.youtube.com/playlist?list=PL32VRvwB-weeZDHymFatRwQnso57VpvQM

MUST WATCH - - - The Secret CIA Campaign to Influence Culture: Covert Cultural Operations (2000)
https://www.youtube.com/watch?v=KdLB5l2wN3o

*UN Refugee Application | Brendon O'Connell - 100MB PDF file*
https://mega.nz/file/guhE3IQK#BGtV8pRIxqPQwzRy3cn2kJF_MzWbp4yDbnYJzs9YoCs

*Industrial Zionism: Espionage, Deception, & Interstitial Compromise*
https://mega.nz/file/hqoGUQpK#J9nvUZ4DgrmKK7_PvBDWF5Q8pcZeDDPPhjJKjX_Bbo4

https://www.patreon.com/talpiot

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Acc Name: Brendon L. OConnell
Bank: St George Bank, Perth, Central Business District
Acc No: 055164731
BSB: 116879
SWIFF Code: SGBLAU2S

BRIEFING DOCUMENT | ISRAELI HIGH TECH & ESPIONAGE
Ironically typed up 300m from the Beirut blast site at RAMZI AIRB&B
https://mega.nz/file/VrpiXCoB#2L446O0VCit2cj82YeZB94IADdsPVWhRZOL8myqeR18

*42 USC 17337: United States-Israel energy cooperation*
§17337. United States-Israel energy cooperation
https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=%28title:42%20section:17337%20edition:prelim%29

Link To Flyers
https://mega.nz/file/sioC1CQR#FyCU6CI6Ebz-8Yzi6yA8TQ-H-RX-2Jn-qKId9L2OmxE

YOU TUBE - RATS IN THE RANKS - PLAYLIST - "PSYCHE WARFARE & INTERNET HERO'S"
https://www.youtube.com/playlist?list=PLCqJvzhd8U19ZLikgXFu-7UiUBUviXGYv

BRIGHTEON - RATS IN THE RANKS - PLAYLIST - "PSYCHE WARFARE & INTERNET HERO'S"
https://www.brighteon.com/watch/a99f66e8-953b-435a-8685-d72480f2a6e6?index=1

5. TRUMP v COVID | 2020 & THE FORCED ECONOMIC COLLAPSE OF AMERICA
https://www.youtube.com/watch?v=h8abl2_Y22k
https://www.brighteon.com/41970b1d-aa13-44d4-8c09-c6b8a707f1ed
https://www.bitchute.com/video/cesMQVTsymNp/

6. COVID KILL SWITCH - ISRAEL & MICROSOFT, HOW THEY SUBVERT AMERICA
https://www.youtube.com/watch?v=4bwmkDaQgqY
https://www.brighteon.com/fccf9494-3636-42ff-999a-790e8a36cff7
https://www.bitchute.com/video/ewA821G3Tksw/

7. COVID KILL SWITCH | ISRAEL & UNIT 8200 TAKE OVER NEW YORK & PENTAGON
https://www.youtube.com/watch?v=Uk2KIm5KY6g
https://www.brighteon.com/d7512e85-9f3d-4ab5-9f47-45ab07240872
https://www.bitchute.com/video/VZZp90sWjuWk/

8. A FEW GOOD JEWS - DEM PRESIDENTIAL HOPEFULS AMBUSHED ON THE STREETS - ISRAEL & ESPIONAGE
https://www.youtube.com/watch?v=8D-OCML6BYw
https://www.brighteon.com/dd3228c7-a722-4f2e-b625-25301fa4e672
https://www.bitchute.com/video/fVoOoiwA10ql/

17. ISRAELS SECRET WEAPON, THE TALPIOT PROGRAM - "HOW ISRAEL RULES"
https://www.youtube.com/watch?v=fWp30vpw8kc
https://www.brighteon.com/4e8f71d8-432b-4c97-9131-191a9d38ada0
https://www.bitchute.com/video/lJReTtFHdhdW/

4. COVID 19 - CORONA, ISRAEL, THE BUNTING CLOVERLEAF MAP & GREATER ISRAEL
https://www.youtube.com/watch?v=9Ei5C2zWcmQ
https://www.brighteon.com/a84cce69-ff3f-468e-abdd-b126ad5e6b1d
https://www.bitchute.com/channel/XfZSllvprC9P/

9. DID ISRAEL INVENT 5G & WHY ARE THEY SO SLOW TO BUILD 5G NETWORKS?
https://www.youtube.com/watch?v=gsAXHNiJCd0
https://www.brighteon.com/4e38e243-39f9-41c2-9d7f-5c952e05dd58
https://www.bitchute.com/video/y76uBTBztoCy/

1. COVID 19, WAR WITH CHINA, ISRAEL, 911 & THE BOEING UN-INTERUPTABLE AUTOPILOT
https://www.brighteon.com/2728113a-c260-41d0-90d9-d15ee9040f06
https://www.bitchute.com/video/H5nakRFMYbcC/

18. ISRAELI DRONES WORLD WIDE - HOW ISRAEL RUSSIA, IRAN & CHINA WORK TOGETHER
https://www.youtube.com/watch?v=yHT8Tn9nM94
https://www.brighteon.com/4b2e90fa-60eb-4666-b617-3616bd3f89d2
https://www.bitchute.com/video/lJReTtFHdhdW/

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Category News & Politics
Sensitivity Normal - Content that is suitable for ages 16 and over
Keywords
terrorismattackcell phonesrussiaisraelwar911nsasurveillanceafghanistanbombsdocumentarybill binneywtcsoviet union1993talpiotmetadata
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