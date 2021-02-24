ВОЗ и кто её возглавляет (WHO and who leads it, русские субтитры)

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48 views • February 24, 2021



Полная версия фильма:



У гендиректора ВОЗ нет даже фамилии. Он, подобно Мадонне, предпочитает, чтобы его называли по имени - доктор Тедрос. Аданом Гебрейесус - его отчество. «Гебрейесус» означает «следующий за Иисусом Христом». Его действительно титулуют доктором, однако на самом деле главный борец с коронавирусом никогда не изучал медицину. Свою докторскую степень он получил по философии в университете Ноттингема. До этого он прослушал курс по эпидемиологии в университете Лондона.

По официальным данным, родился он 3 марта 1965 года на территории тиграи, в Асмэре, а потом вступил в партию, боровшуюся за их независимость от Эфиопии.

Достоверно известно, что Тедрос Аданом Гебрейесус был одним из главарей «Фронта освобождения тиграи». Идеология этой революционной партии представляла собой причудливую смесь марксизма, маоизма и троцкизма. Западные конструкты прикрывали собой пещерный национализм - «Фронт» боролся за то, чтобы вся власть в стране принадлежала народности тиграи.

Методы революционной борьбы включали в себя теракты, экспроприации и убийства оппонентов. Свергнув - в коалиции с другими революционными партиями - спонсируемого СССР лидера страны Менгисту Хайле Мариама, «Фронт» превратился в правящую партию. Однако его методы борьбы с политическими противниками остались прежними - пытки, убийства, репрессии.

Придя к власти, революционные тиграи согнали с земли представителей народности амхара. Лишенные земельных наделов семьи оказались обречены на голод. Активисты амхара обвиняют «Фронт освобождения тиграи» в геноциде своей народности и организации натурального голодомора.

Вместе с товарищами по партии Тедрос Аданом Гебрейесус сформировал правительство Эфиопии и занял в нем важные посты: сначала он был министром здравоохранения, потом стал министром иностранных дел. На первом посту он замалчивал массовые заболевания холерой. Представители амхара обвиняли его в том, что он сознательно не предоставлял медицинскую помощь их народу.

Возможно, злые языки и не правы, обвиняя доктора Тедроса в геноциде амхара, однако человек с таким бурным бэкграундом довольно странно смотрится на посту руководителя ВОЗ.

За пару месяцев до выборов, в апреле 2017 года журнал Politico опубликовал статью с говорящим названием «Знакомьтесь, Билл Гейтс - самый влиятельный доктор в мире» (Meet the world’s most powerful doctor: Bill Gates -

Журналисты издания поговорили с сотрудниками ВОЗ, и те на условиях анонимности рассказали, каким неслыханным почетом окружают в Женеве Билла Гейтса - крупнейшего спонсора ВОЗ. Своими многомиллионными пожертвованиями он купил себе право распоряжаться в международной организации как у себя дома.

Источник в ВОЗ подтвердил Politico, что «ни один кандидат на пост гендиректора ВОЗ не может рассчитывать на успех, если не получит одобрения от Гейтса». Надо отметить, что плотные деловые контакты доктор Тедрос завязал с IT-олигархом еще в 2012—2016 годах, когда был министром здравоохранения своей страны. Фонд Гейтсов влил тогда в здравоохранение Эфиопии десятки миллионов долларов.

Кто бы ни заслал доктора Тедроса на вершину власти, но в феврале-марте 2020 года он действовал исключительно в интересах Гейтса и клана интернет-олигархов, от лица которых он выступал спикером. Под нажимом Гейтса гендиректор ВОЗ объявил вспышку заболевания коронавирусом «пандемией», хотя она далеко не дотягивала до требующихся в таком случае цифр.

Сразу после того, как Гейтс провозгласил необходимость тотального локдауна, гендиректор ВОЗ призвал все страны мира объявить карантин. Вынужденные сидеть дома люди принесли огромные прибыли интернет-магазинам, производителям компьютерных игр и технологий. В то время, как традиционная экономика неслась к своему краху, IT- гиганты зарабатывали рекордными темпами.

Сегодня правительства мира несколько пришли в себя и всячески сопротивляются идее нового локдауна. Понятно, что повторения того, что произошло весной, не выдержит никакая экономика, и, спасшись от коронавируса, люди банально начнут страдать от голода и безработицы.

Однако Гейтс снова продвигает свою идею о тотальном карантине, а его вновь поддерживает в этом Тедрос Аданом Гебрейсус. Несколько дней назад гендиректор ВОЗ назвал «неэтичной» саму идею выработки массового иммунитета, хотя именно так человечество справлялось с эпидемиями на протяжении всей своей истории.

На своем высоком посту Тедрос Аданом Гебрейесус успел с 2017 года побороться с малярией и СПИДом. Что сказать об его успехах? Малярия по-прежнему косит сотни тысяч людей в год. Статистика по ВИЧ-смертям - чем бы вирус ВИЧ ни был - тоже выглядит неутешительно. У нас нет никаких данных, чтобы предполагать, что с эпидемией коронавируса гендиректор ВОЗ справится лучше. Видео-отрывки из документального фильма «ПЛАНдемическое умопоВРАЧение» (PLANdemic: InDOCTORnation).Полная версия фильма: https://www.brighteon.com/d3d245c2-cb54-4c88-aba3-12761620a38a У гендиректора ВОЗ нет даже фамилии. Он, подобно Мадонне, предпочитает, чтобы его называли по имени - доктор Тедрос. Аданом Гебрейесус - его отчество. «Гебрейесус» означает «следующий за Иисусом Христом». Его действительно титулуют доктором, однако на самом деле главный борец с коронавирусом никогда не изучал медицину. Свою докторскую степень он получил по философии в университете Ноттингема. До этого он прослушал курс по эпидемиологии в университете Лондона.По официальным данным, родился он 3 марта 1965 года на территории тиграи, в Асмэре, а потом вступил в партию, боровшуюся за их независимость от Эфиопии.Достоверно известно, что Тедрос Аданом Гебрейесус был одним из главарей «Фронта освобождения тиграи». Идеология этой революционной партии представляла собой причудливую смесь марксизма, маоизма и троцкизма. Западные конструкты прикрывали собой пещерный национализм - «Фронт» боролся за то, чтобы вся власть в стране принадлежала народности тиграи.Методы революционной борьбы включали в себя теракты, экспроприации и убийства оппонентов. Свергнув - в коалиции с другими революционными партиями - спонсируемого СССР лидера страны Менгисту Хайле Мариама, «Фронт» превратился в правящую партию. Однако его методы борьбы с политическими противниками остались прежними - пытки, убийства, репрессии.Придя к власти, революционные тиграи согнали с земли представителей народности амхара. Лишенные земельных наделов семьи оказались обречены на голод. Активисты амхара обвиняют «Фронт освобождения тиграи» в геноциде своей народности и организации натурального голодомора.Вместе с товарищами по партии Тедрос Аданом Гебрейесус сформировал правительство Эфиопии и занял в нем важные посты: сначала он был министром здравоохранения, потом стал министром иностранных дел. На первом посту он замалчивал массовые заболевания холерой. Представители амхара обвиняли его в том, что он сознательно не предоставлял медицинскую помощь их народу.Возможно, злые языки и не правы, обвиняя доктора Тедроса в геноциде амхара, однако человек с таким бурным бэкграундом довольно странно смотрится на посту руководителя ВОЗ.За пару месяцев до выборов, в апреле 2017 года журнал Politico опубликовал статью с говорящим названием «Знакомьтесь, Билл Гейтс - самый влиятельный доктор в мире» (Meet the world’s most powerful doctor: Bill Gates - https://www.politico.eu/articl....e/bill-gates-who-mos ).Журналисты издания поговорили с сотрудниками ВОЗ, и те на условиях анонимности рассказали, каким неслыханным почетом окружают в Женеве Билла Гейтса - крупнейшего спонсора ВОЗ. Своими многомиллионными пожертвованиями он купил себе право распоряжаться в международной организации как у себя дома.Источник в ВОЗ подтвердил Politico, что «ни один кандидат на пост гендиректора ВОЗ не может рассчитывать на успех, если не получит одобрения от Гейтса». Надо отметить, что плотные деловые контакты доктор Тедрос завязал с IT-олигархом еще в 2012—2016 годах, когда был министром здравоохранения своей страны. Фонд Гейтсов влил тогда в здравоохранение Эфиопии десятки миллионов долларов.Кто бы ни заслал доктора Тедроса на вершину власти, но в феврале-марте 2020 года он действовал исключительно в интересах Гейтса и клана интернет-олигархов, от лица которых он выступал спикером. Под нажимом Гейтса гендиректор ВОЗ объявил вспышку заболевания коронавирусом «пандемией», хотя она далеко не дотягивала до требующихся в таком случае цифр.Сразу после того, как Гейтс провозгласил необходимость тотального локдауна, гендиректор ВОЗ призвал все страны мира объявить карантин. Вынужденные сидеть дома люди принесли огромные прибыли интернет-магазинам, производителям компьютерных игр и технологий. В то время, как традиционная экономика неслась к своему краху, IT- гиганты зарабатывали рекордными темпами.Сегодня правительства мира несколько пришли в себя и всячески сопротивляются идее нового локдауна. Понятно, что повторения того, что произошло весной, не выдержит никакая экономика, и, спасшись от коронавируса, люди банально начнут страдать от голода и безработицы.Однако Гейтс снова продвигает свою идею о тотальном карантине, а его вновь поддерживает в этом Тедрос Аданом Гебрейсус. Несколько дней назад гендиректор ВОЗ назвал «неэтичной» саму идею выработки массового иммунитета, хотя именно так человечество справлялось с эпидемиями на протяжении всей своей истории.На своем высоком посту Тедрос Аданом Гебрейесус успел с 2017 года побороться с малярией и СПИДом. Что сказать об его успехах? Малярия по-прежнему косит сотни тысяч людей в год. Статистика по ВИЧ-смертям - чем бы вирус ВИЧ ни был - тоже выглядит неутешительно. У нас нет никаких данных, чтобы предполагать, что с эпидемией коронавируса гендиректор ВОЗ справится лучше. Keywords vaccinationwhocovid-19plandemictedros

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