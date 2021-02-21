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Документальный фильм "ПЛАНдемическое умопоВРАЧение" (PLANdemic: InDOCTORnation)
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206 views • February 21, 2021
Русский перевод документального фильма «PLANdemic: InDOCTORnation».
Этот разоблачительный фильм был заблокирован на всех основных социальных медиа-платформах из-за раскрытия правды о COVID-19.
Разбираясь в том, что на самом деле происходит с основными средства массовой информации, крупными фармацевтическими компаниями, политикой и финансовой индустрией, «ПЛАНдемическое умопоВРАЧение» собирает все части пазла в единую картинку и раскрывает чьи же интересы продвигаются через СМИ глобалистскими организациями и правительствами и кто зарабатывает на сфабрикованных эпидемиях таких как COVID-19.
«ПЛАНдемическое умопоВРАЧение» отслеживает денежный след, который ведет непосредственно к ключевым игрокам, стоящим за пандемией COVID-19, таким как генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, Билл Гейтс, Энтони Фаучи и многим другим.
Англоязычная версия фильма на сайте https://plandemicseries.com/
Этот разоблачительный фильм был заблокирован на всех основных социальных медиа-платформах из-за раскрытия правды о COVID-19.
Разбираясь в том, что на самом деле происходит с основными средства массовой информации, крупными фармацевтическими компаниями, политикой и финансовой индустрией, «ПЛАНдемическое умопоВРАЧение» собирает все части пазла в единую картинку и раскрывает чьи же интересы продвигаются через СМИ глобалистскими организациями и правительствами и кто зарабатывает на сфабрикованных эпидемиях таких как COVID-19.
«ПЛАНдемическое умопоВРАЧение» отслеживает денежный след, который ведет непосредственно к ключевым игрокам, стоящим за пандемией COVID-19, таким как генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус, Билл Гейтс, Энтони Фаучи и многим другим.
Англоязычная версия фильма на сайте https://plandemicseries.com/
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