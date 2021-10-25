BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

DJCmusic - Total Control | 432hz [hd 720p]
PSECmedia
PSECmedia
48 followers
Follow
1
Share
Report
84 views • October 25, 2021
Song: Total Control
Artist: DJCmusic
Original Format: MP4 / 440hz
Current Format: MP4 / 432hz
License: Public Domain

LYRICS: YES
LYRICS IN VIDEO: NO
SRT FILE: NO

Hashtags: #music #activism #agenda21 #scamdemic #666
Metatags Space Separated: music activism agenda21 scamdemic 666
Metatags Comma Separated: music, activism, agenda21, scamdemic, 666

LISTEN / DOWNLOAD:


Original On YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=mXZiTS6hfCg
Original On LBRY / Odysee: https://odysee.com/@DJCmusic:3/total-control-djc:4?r=5RyaeEHTet1rFyMoniKNakzu33XJzzcL
Original On Bandcamp: https://davidjcaron.bandcamp.com/track/total-control
Original On iTunes: https://music.apple.com/us/album/total-control-single/1580229061
Mirrored On BitChute: https://www.bitchute.com/video/fJHtQlgM44vf/
Mirrored On Minds: https://www.minds.com/newsfeed/1299295359222157326?referrer=psecdocumentary
Mirrored On LBRY / Odysee: https://odysee.com/@psecdocumentary:4/DJCmusic---Total-Control---432hz--hd-720p-:7?r=5RyaeEHTet1rFyMoniKNakzu33XJzzcL
Mirrored On Rumble: https://rumble.com/vo70eb-djcmusic-total-control-432hz-hd-720p.html
Mirrored On NewTube / NodeTube: https://newtube.app/user/psecmedia/tR4V7sY
Mirrored On Brighteon: https://www.brighteon.com/f013388b-c735-4dfc-83ae-b006a0b1ee76
Mirrored On UGEtube: https://ugetube.com/watch/6kJO35LupIyTK9y
Mirrored On Bastyon / Pocketnet: https://bastyon.com/index?v=f64180260b35e17707adad2fb472218263876af332ac1638fc14103694073e6e&;video=1&ref=PGkMNXXf1vkJp8TVP89BsXtVhd2XV3ioaQ
Mirrored On TLB Talk: https://www.tlbtalk.com/videos/view/471/djcmusic-total-control-432hz-hd-720p
Mirrored On RoxyCast: https://roxycast.com/post/52021


PSEC ON SOCIAL MEDIA --

LBRY / Odysee: https://odysee.com/@psecdocumentary:4?r=B8mNg1gDreNoaTQhbSLfiwbQjJRpDimE
BitChute: https://www.bitchute.com/psecdocumentary/
Minds: https://www.minds.com/psecdocumentary?referrer=psecdocumentary
Rumble: https://rumble.com/register/psecmedia/
NewTube / NodeTube: https://newtube.app/user/psecmedia#
Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/psecmedia
UGEtube: https://ugetube.com/@psecmedia
Twatter: https://twitter.com/twdk_music
FascistBook: https://www.facebook.com/paradigmshiftaneducationalcomedy
ScrewYouTube: https://youtube.com/psecdocumentary
Gab: https://gab.com/psecmedia
deviantART: https://paradigm-shifting.deviantart.com
Bastyon / Pocketnet: https://bastyon.com/psecmedia?ref=PGkMNXXf1vkJp8TVP89BsXtVhd2XV3ioaQ
RoxyCast: https://roxycast.com/psecmedia
TLB Talk: https://www.tlbtalk.com/-psecmedia#
Keywords
activismmusicagenda21666scamdemic
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
7-Day Low-Plastic Trial Linked to Reductions in Hormone-Disrupting Chemicals, Study Reports

7-Day Low-Plastic Trial Linked to Reductions in Hormone-Disrupting Chemicals, Study Reports

Coco Somers
French Police Detain 440 as Student Protests Spread; School Staff Attacked

French Police Detain 440 as Student Protests Spread; School Staff Attacked

Garrison Vance
Cockpit brawl, scrambled Israeli fighter jets: the FlyDubai scare leaves questions unanswered

Cockpit brawl, scrambled Israeli fighter jets: the FlyDubai scare leaves questions unanswered

Lance D Johnson
Trump administration uses taxpayer funds for campaign-style propaganda ads amid growing bipartisan outrage

Trump administration uses taxpayer funds for campaign-style propaganda ads amid growing bipartisan outrage

Patrick Lewis
The Depopulation Agenda Is Real: Here’s Who’s Really Behind It

The Depopulation Agenda Is Real: Here’s Who’s Really Behind It

Mike Adams
Pentagon Increases Briefings on $1.5 Trillion Budget Request as Senators Raise Timing and Transparency Concerns

Pentagon Increases Briefings on $1.5 Trillion Budget Request as Senators Raise Timing and Transparency Concerns

Belle Carter
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy