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DJCmusic - Total Control | 432hz [hd 720p]
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84 views • October 25, 2021
Song: Total Control
Artist: DJCmusic
Original Format: MP4 / 440hz
Current Format: MP4 / 432hz
License: Public Domain
LYRICS: YES
LYRICS IN VIDEO: NO
SRT FILE: NO
Hashtags: #music #activism #agenda21 #scamdemic #666
Metatags Space Separated: music activism agenda21 scamdemic 666
Metatags Comma Separated: music, activism, agenda21, scamdemic, 666
LISTEN / DOWNLOAD:
Original On YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=mXZiTS6hfCg
Original On LBRY / Odysee: https://odysee.com/@DJCmusic:3/total-control-djc:4?r=5RyaeEHTet1rFyMoniKNakzu33XJzzcL
Original On Bandcamp: https://davidjcaron.bandcamp.com/track/total-control
Original On iTunes: https://music.apple.com/us/album/total-control-single/1580229061
Mirrored On BitChute: https://www.bitchute.com/video/fJHtQlgM44vf/
Mirrored On Minds: https://www.minds.com/newsfeed/1299295359222157326?referrer=psecdocumentary
Mirrored On LBRY / Odysee: https://odysee.com/@psecdocumentary:4/DJCmusic---Total-Control---432hz--hd-720p-:7?r=5RyaeEHTet1rFyMoniKNakzu33XJzzcL
Mirrored On Rumble: https://rumble.com/vo70eb-djcmusic-total-control-432hz-hd-720p.html
Mirrored On NewTube / NodeTube: https://newtube.app/user/psecmedia/tR4V7sY
Mirrored On Brighteon: https://www.brighteon.com/f013388b-c735-4dfc-83ae-b006a0b1ee76
Mirrored On UGEtube: https://ugetube.com/watch/6kJO35LupIyTK9y
Mirrored On Bastyon / Pocketnet: https://bastyon.com/index?v=f64180260b35e17707adad2fb472218263876af332ac1638fc14103694073e6e&;video=1&ref=PGkMNXXf1vkJp8TVP89BsXtVhd2XV3ioaQ
Mirrored On TLB Talk: https://www.tlbtalk.com/videos/view/471/djcmusic-total-control-432hz-hd-720p
Mirrored On RoxyCast: https://roxycast.com/post/52021
PSEC ON SOCIAL MEDIA --
LBRY / Odysee: https://odysee.com/@psecdocumentary:4?r=B8mNg1gDreNoaTQhbSLfiwbQjJRpDimE
BitChute: https://www.bitchute.com/psecdocumentary/
Minds: https://www.minds.com/psecdocumentary?referrer=psecdocumentary
Rumble: https://rumble.com/register/psecmedia/
NewTube / NodeTube: https://newtube.app/user/psecmedia#
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UGEtube: https://ugetube.com/@psecmedia
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ScrewYouTube: https://youtube.com/psecdocumentary
Gab: https://gab.com/psecmedia
deviantART: https://paradigm-shifting.deviantart.com
Bastyon / Pocketnet: https://bastyon.com/psecmedia?ref=PGkMNXXf1vkJp8TVP89BsXtVhd2XV3ioaQ
RoxyCast: https://roxycast.com/psecmedia
TLB Talk: https://www.tlbtalk.com/-psecmedia#
Artist: DJCmusic
Original Format: MP4 / 440hz
Current Format: MP4 / 432hz
License: Public Domain
LYRICS: YES
LYRICS IN VIDEO: NO
SRT FILE: NO
Hashtags: #music #activism #agenda21 #scamdemic #666
Metatags Space Separated: music activism agenda21 scamdemic 666
Metatags Comma Separated: music, activism, agenda21, scamdemic, 666
LISTEN / DOWNLOAD:
Original On YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=mXZiTS6hfCg
Original On LBRY / Odysee: https://odysee.com/@DJCmusic:3/total-control-djc:4?r=5RyaeEHTet1rFyMoniKNakzu33XJzzcL
Original On Bandcamp: https://davidjcaron.bandcamp.com/track/total-control
Original On iTunes: https://music.apple.com/us/album/total-control-single/1580229061
Mirrored On BitChute: https://www.bitchute.com/video/fJHtQlgM44vf/
Mirrored On Minds: https://www.minds.com/newsfeed/1299295359222157326?referrer=psecdocumentary
Mirrored On LBRY / Odysee: https://odysee.com/@psecdocumentary:4/DJCmusic---Total-Control---432hz--hd-720p-:7?r=5RyaeEHTet1rFyMoniKNakzu33XJzzcL
Mirrored On Rumble: https://rumble.com/vo70eb-djcmusic-total-control-432hz-hd-720p.html
Mirrored On NewTube / NodeTube: https://newtube.app/user/psecmedia/tR4V7sY
Mirrored On Brighteon: https://www.brighteon.com/f013388b-c735-4dfc-83ae-b006a0b1ee76
Mirrored On UGEtube: https://ugetube.com/watch/6kJO35LupIyTK9y
Mirrored On Bastyon / Pocketnet: https://bastyon.com/index?v=f64180260b35e17707adad2fb472218263876af332ac1638fc14103694073e6e&;video=1&ref=PGkMNXXf1vkJp8TVP89BsXtVhd2XV3ioaQ
Mirrored On TLB Talk: https://www.tlbtalk.com/videos/view/471/djcmusic-total-control-432hz-hd-720p
Mirrored On RoxyCast: https://roxycast.com/post/52021
PSEC ON SOCIAL MEDIA --
LBRY / Odysee: https://odysee.com/@psecdocumentary:4?r=B8mNg1gDreNoaTQhbSLfiwbQjJRpDimE
BitChute: https://www.bitchute.com/psecdocumentary/
Minds: https://www.minds.com/psecdocumentary?referrer=psecdocumentary
Rumble: https://rumble.com/register/psecmedia/
NewTube / NodeTube: https://newtube.app/user/psecmedia#
Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/psecmedia
UGEtube: https://ugetube.com/@psecmedia
Twatter: https://twitter.com/twdk_music
FascistBook: https://www.facebook.com/paradigmshiftaneducationalcomedy
ScrewYouTube: https://youtube.com/psecdocumentary
Gab: https://gab.com/psecmedia
deviantART: https://paradigm-shifting.deviantart.com
Bastyon / Pocketnet: https://bastyon.com/psecmedia?ref=PGkMNXXf1vkJp8TVP89BsXtVhd2XV3ioaQ
RoxyCast: https://roxycast.com/psecmedia
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