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ΣΤΟΝ ΚΑΙΑΔΑ Ο ‟ΛΕΠΡΟΣ” Ή ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΝ ΑΔΕΡΦΟ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟ ΘΑΝΑΤΟ;
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20 views • July 09, 2021
ΣΤΟΝ ΚΑΙΑΔΑ Ο ‟ΛΕΠΡΟΣ” Ή ΑΓΚΑΛΙΑΖΩ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ΤΟΝ ΑΔΕΡΦΟ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟ ΘΑΝΑΤΟ; https://ugetube.com/watch/3GVT5593PVzn9h5 , https://rumble.com/vjmqg9-32973417.html .
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΠΟΛΥ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΥ ΛΟΙΜΟΥ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Ή ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ‟ΞΕΦΥΓΕΙ” ΑΠΟ ΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ…
ΚΑΤΑΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΦΥΛΑΚΙΖΟΜΑΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ, ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΚΑΙ ΜΙΣΩΝΤΑΣ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΑΣ Ή ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ ΑΓΚΑΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΜΑΡΤΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ;
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ, ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΘΑ ΦΟΒΗΘΟΥΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΙΜΟ, ΛΙΜΟ, ΣΕΙΣΜΟ, ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΣΥΜΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΓΗ; ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΗΔΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ… ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΜΑΡΤΙΑ ΜΟΝΟ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΜΑΡΤΥΡΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΛΟΙΜΟ ΟΤΑΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΕΝΑ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΜΑΣ ΑΝ ΤΟΝ ΥΠΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΣΩΤΗΡΑ ΜΑΣ, ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΥΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ, ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΟΜΟΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ.
ΓΙΑΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΚΙΒΩΤΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΗ, ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΔΙΔΕΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ… ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ 666 ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ…
ΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ, ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΠΡΟΣΚΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ.
ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΟΥΝ ΔΗΘΕΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 Ή 3 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΩ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΒΛΑΒΕΣ ΩΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ!!! https://www.brighteon.com/ec897e54-83af-4749-9580-76017e98d659 .
ΤΕΤΟΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΣ ΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΝ QR CODE ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ BARCODE 666 ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΘΕ ΣΟΥ ΒΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΞΕΡΩΝΤΑΣ ΟΤΙ ΠΡΟΣΚΥΝΑΣ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙΣ… ΕΧΟΥΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙ ΟΙ ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ https://www.brighteon.com/9aadfd19-bbb3-4336-9d16-dc3f68948ea9 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΠΟ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΑ ΕΜΒΡΥΑ ΜΕ ΕΚΤΡΩΣΗ…
ΟΙ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΑΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΚΡΥΨΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΕΡΕΤΖΕΔΕΣ-ΦΙΜΩΤΡΑ, ΕΣΤΙΕΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΤΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΑΛΛΟΙΩΣΟΥΝ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ...
...
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΩΤΕΡΩ...
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΟΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΠΟΛΥ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΥ ΛΟΙΜΟΥ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ Ή ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΙΤΕ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ‟ΞΕΦΥΓΕΙ” ΑΠΟ ΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ…
ΚΑΤΑΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΦΥΛΑΚΙΖΟΜΑΣΤΕ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ, ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΦΟΒΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ ΚΑΙ ΜΙΣΩΝΤΑΣ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟ ΩΣ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΑΣ Ή ΠΕΘΑΙΝΟΥΜΕ ΑΓΚΑΛΙΑΣΜΕΝΟΙ ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΜΑΡΤΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ;
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΜΑΣ ΑΝΑΣΤΗΣΕΙ, ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΑΓΑΠΗ ΘΑ ΦΟΒΗΘΟΥΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΛΟΙΜΟ, ΛΙΜΟ, ΣΕΙΣΜΟ, ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΣΥΜΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΓΗ; ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΗΔΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ… ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΑΛΗΘΙΝΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΜΑΡΤΙΑ ΜΟΝΟ Ο ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΜΑΡΤΥΡΙΚΑ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΙΚΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΙΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm .
ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΛΟΙΜΟ ΟΤΑΝ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΑΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ ΕΝΑ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΕΠΕΙΔΗ ΜΑΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ΜΑΣ ΑΝ ΤΟΝ ΥΠΑΚΟΥΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΤΟΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΛΗΘΙΝΟ ΣΩΤΗΡΑ ΜΑΣ, ΜΟΝΟΓΕΝΗ ΥΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ, ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ ΟΜΟΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ.
ΓΙΑΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΚΙΒΩΤΟ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΓΗ, ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΔΙΔΕΤΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ… ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΤΟΥΣ 666 ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ…
ΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΛΟΙΠΟΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ, ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΜΕ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΑΙΡΗ ΖΩΗ ΜΑΣ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΠΡΟΣΚΥΝΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΜΕΣΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΕΔΩ ΣΤΗΝ ΓΗ ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ.
ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΟΥΝ ΔΗΘΕΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 2 Ή 3 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΝΩ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΒΛΑΒΕΣ ΩΣ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ!!! https://www.brighteon.com/ec897e54-83af-4749-9580-76017e98d659 .
ΤΕΤΟΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΟΡΑΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΣ ΤΑ ΨΥΧΟΚΤΟΝΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΑΝ QR CODE ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ BARCODE 666 ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΚΑΘΕ ΣΟΥ ΒΗΜΑ ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΕΛΕΓΧΟΥΝ ΞΕΡΩΝΤΑΣ ΟΤΙ ΠΡΟΣΚΥΝΑΣ ΠΛΕΟΝ ΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙΣ… ΕΧΟΥΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΔΕΧΤΕΙ ΟΙ ΞΕΔΙΑΝΤΡΟΠΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΙ ΣΟΔΟΜΙΣΤΕΣ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΟΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΓΟΝΙΔΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ https://www.brighteon.com/9aadfd19-bbb3-4336-9d16-dc3f68948ea9 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΑΝ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΠΟ ΔΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΑ ΕΜΒΡΥΑ ΜΕ ΕΚΤΡΩΣΗ…
ΟΙ ΣΑΤΑΝΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΜΙΣΟΥΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟΣΟ ΠΟΛΥ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΑΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΚΡΥΨΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΕΡΕΤΖΕΔΕΣ-ΦΙΜΩΤΡΑ, ΕΣΤΙΕΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ, ΠΟΥ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΔΕΧΤΟΥΝ ΝΑ ΤΗΝ ΑΛΛΟΙΩΣΟΥΝ ΟΙ ΑΛΗΘΙΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ...
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Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΩΤΕΡΩ...
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