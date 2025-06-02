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ΟΧΙ ΣΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΤΣΙΠ ΑΛΛΑ ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΤΥΦΛΑ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ
freevolition.gr Ε. Μοσχοβίτης
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ΟΧΙ ΣΤΗ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΦΑΚΕΛΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΤΣΙΠ ΑΛΛΑ ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ ΤΥΦΛΑ, ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΟΓΑ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ.  ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗ, ΠΟΥ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΑΝΕΚΟΨΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ Η ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥ ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΜΙΖΟΤΑΚΗ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΠΕΒΑΛΛΕ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΔΙΑ(ΕΜ)ΒΟΛΙΑ ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΣ, ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΚΗ ΡΩΣΙΚΗ ΡΟΥΛΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΥ https://rumble.com/v6u7tq7-digital-monitoring-identity-with-chip-of-the-antichrist-666.html .


82,171 DEAD AND 6.5 MILLIONS INJURED FROM THE WORLD BIGGEST GENOCIDAL ANTICHRIST DICTATORSHIP WITH COVID VACCINES OF DEATH IN USA AND EUROPEAN DATABASE OF ADVERSE REACTIONS. 82.171 ΘΑΝΑΤΟΙ ΚΑΙ 6,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΨΥΧΟΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΡΩΝΟΕΜΒΟΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΚΑΙ ΕΕ ΑΠΟ ΤΟ 2020 ΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2022 (ΒΙΝΤΕΟ): https://rumble.com/v24uwoc-82171-dead-6.5-millions-injured-from-the-world-genocide-dictatorship-with-c.html , https://www.brighteon.com/a86918c0-c882-4e86-adcc-1f4e183cf8d4 , https://ugetube.com/watch/qBNeNPLpLiuOiGo . SOURCES- ΠΗΓΕΣ: https://medalerts.org/vaersdb/findfield.php?TABLE=ON&GROUP1=CAT&EVENTS=ON&VAX=COVID19 , https://healthimpactnews.com/2022/48817-dead-and-5107883-injured-following-covid-19-vaccines-in-european-database-of-adverse-reactions .


Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΨΕΥΔΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΜΕ ΠΑΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΟΔΙΚΑ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ (2016). ΠΡΟΗΓΗΘΗΚΕ Η ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΠΑ ΩΣ ΑΓΙΟΤΑΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ (2006). ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ https://rumble.com/v6sm1vd-the-antichrist-global-heretic-union-666-in-hellas.html , https://www.brighteon.com/6fe36a3f-7e29-4165-8258-ff94e8eb117f , https://ugetube.com/watch/3gQlFUitrZqaDl2 .


ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΑΡΑΛΟΓΑ, ΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΤΟ ΤΣΙΠΑΚΙ; (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/v3tphga-rfid-without-knowing-its-encrypted-content-on-the-chip666.html , https://www.brighteon.com/78eefe9e-bdcc-4b4c-ae48-c95e2e1ddf4b , https://ugetube.com/watch/e2O3bgFhROFC8TE .


ΑΓΑΠΑΜΕ ΑΛΗΘΙΝΑ ΤΟΝ ΘΕΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΤΑΝ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕ Ε Μ Π Ρ Α Κ Τ Ω Σ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΔΙΑΡΚΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ (ΒΙΝΤΕΟ) https://rumble.com/v61i5rn-only-the-resurrected-god-man-jesus-christ-loves-and-saves-us.html , https://www.brighteon.com/e7359ec4-f5c1-429d-98d3-0a1b78d40dea , https://ugetube.com/watch/LEOwAeoG7M5rn3u .


«ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΕΛΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΩΝ ΚΟΛΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΛΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 666 («ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΩΦΕΛΗ ΕΛΠΙΖΩ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ») ΒΙΝΤΕΟ: https://rumble.com/v4rfesl-the-antichrist-world-zionist-state-666.html , https://www.brighteon.com/65782567-d628-458b-82f4-68c8d2c87b23 , https://ugetube.com/watch/Dk3eJRznWDRV3VS .


ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥ,

Ευστάθιος Μοσχοβίτης

Η Ορθόδοξη Ομολογιακή και Δημοσιογραφική Ιστοσελίδα μου, my Journalistic Web Site https://www.freevolition.gr , https://www.ελεύθερηβούληση.gr ,

https://www.ελευθερηβουληση.gr , https://web.archive.org/web/20240224234245/https://www.freevolition.gr/ ,

https://archive.org/details/@freevolition?tab=web-archive .

Τα Κανάλια μου στις Διαδικτυακές Πλατφόρμες Βίντεο στο Rumble https://rumble.com/freevolition ,

στο Brighteon https://www.brighteon.com/channels/freevolition

και στο Ugetube https://ugetube.com/@freevolition.gr .

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