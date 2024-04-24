«ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΛΑΣΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 666

«ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΑΜΠΕΛΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΩΝ ΚΟΛΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΚΟΛΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 666 («ΜΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΩΦΕΛΗ ΕΛΠΙΖΩ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ») https://ugetube.com/watch/Dk3eJRznWDRV3VS , https://rumble.com/v4rfesl-the-antichrist-world-zionist-state-666.html .
Η φράση «Arbeit macht frei=Η εργασία απελευθερώνει» έγινε γνωστή από τη χρήση της ως σήμα της πύλης στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΑΟΥΣΒΙΤΣ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΕΓΡΑΦΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΝΟΟΥΣΕ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ»…
Η ζωή εν Χριστώ είναι Μαρτύριο, Μαρτυρία και Ομολογία Θεού αλλιώς ακόμη και αν σαπίσει το σώμα μας από μαρτύρια μη Ομολογίας Πίστεως καμία σωτηρία δεν θα δούμε χωρίς την Χάρη του Θεού απλά για να προσκυνάμε την απληστία, τα πλούτη των άνομων αντίχριστων ΥΛΙΣΤΩΝ ισχυρών του χρήματος έως θανάτου, που δεν έχει σχέση με το Μαρτύριο για τον Χριστό στο όποιο απέτυχα... Γιατί άντεξα μόνο 20 με 30 ημέρες χωρίς φαγητό και μετά ξεπούλησα την ψυχή μου στην αιώνια κόλαση ως κοιλιόδουλος λαβαίνοντας και υπογράφοντας τις κάρτες ταυτοποίησης των Τραπεζών με τσιπ καταδότη του αντιχρίστου ΑΝΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ χωρίς να γνωρίζω το περιεχόμενο στο τσιπάκι όπως και την κάρτα εργασίας με barcode 666... και ίσως σε λίγο θα κληθούμε όλοι να υπογράψαμε την ψηφιακή ταυτότητα του αντίχριστου κράτους με σκοπό αργά ή γρήγορα αφού θα την έχουμε υπογράψει να μας ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΨΟΥΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ Ή ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΟΠΩΣ ΕΞΗΓΓΕΙΛΕ Ο ΣΑΤΑΝΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2021 μέσα στην ΣΟΔΟΜΟΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΒΟ(Υ)ΛΕΥΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ (ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ) https://rumble.com/vnx80t--666-.html , https://www.brighteon.com/dca61668-31cb-4951-ad21-2dd2357f379f , https://ugetube.com/watch/a6VZKP3CgoMt8fo ...
ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΑΛΛΑ ΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟΙ ΟΤΑΝ ΛΕΜΕ ΓΙΑ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΕΝΩ ΕΧΟΥΜΕ ΗΔΗ ΚΑΤΑΠΑΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΡΚΙΟ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΣΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΜΑ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΑΡΡΑΒΩΝΑ ΜΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ...
ΔΗΛΑΔΗ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΣΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΙΣΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΤΕΞΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 30 ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΧΩΡΙΣ ΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΔΕΧΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΕΜΦΥΤΕΨΟΥΝ ΣΤΟ ΧΕΡΙ Ή ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ; ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΞΑ ΩΣ ΓΝΗΣΙΟΣ ΚΟΙΛΙΟΔΟΥΛΟΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΕΙΠΑ, ΟΥΤΕ 20 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΔΕΧΤΩ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΣΤΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ ΤΣΙΠΑΚΙ... ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΟΜΑ ΕΘΙΣΕΙ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΚΛΗΘΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΘΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΥΤΕΞΟΥΣΙΟ, ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΟ ΠΡΟΣΚΑΙΡΟ ΣΑΡΚΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΗΞΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ;… https://ugetube.com/watch/Dk3eJRznWDRV3VS , https://rumble.com/v4rfesl-the-antichrist-world-zionist-state-666.html .
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