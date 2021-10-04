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ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΘΑΝΑΤΩ ΘΑΝΑΤΟΝ ΠΑΤΗΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΝΗΜΑΣΙ ΖΩΗΝ ΧΑΡΙΣΑΜΕΝΟΣ... ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ;
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2 views • October 04, 2021
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ ΘΑΝΑΤΩ ΘΑΝΑΤΟΝ ΠΑΤΗΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΝΗΜΑΣΙ ΖΩΗΝ ΧΑΡΙΣΑΜΕΝΟΣ... ΒΙΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ; https://ugetube.com/watch/7WYhLePY9EKMqid , https://rumble.com/vnaz6j-39143323.html .
ΑΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ, ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΑ) ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΩΝ ΠΩΣ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ;
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟ ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΛΑΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ. ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ;
ΟΣΟ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΙ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΤΑΡΧΑΣ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ, ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ… ΙΣΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΡΓΟ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΣΧΑΤΗ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ… ΓΙΑΤΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ… ΓΙΑΤΙ ΕΡΓΑ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΙΣΩΣ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΟΠΟΤΕ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΣΩΖΕΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΑΣ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΑΠΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ… ΓΙΑΤΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a .
ΓΙΑΤΙ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΩΓΜΩΝ ΑΠΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ, ΟΠΩΣ Ο ΝΕΡΩΝΑΣ, ΑΝ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ "ΔΗΜΙΟΙ" ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ. "ΑΥΤΟΙ" ΛΟΙΠΟΝ ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ "ΒΑΠΤΙΣΤΗΚΑΝ" ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ "ΚΟΙΝΩΝΗΣΑΝ" ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΘΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΗΤΑΝ ΛΙΓΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ. "ΚΟΙΜΗΘΗΚΑΝ" ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΩΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ… ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)».
ΑΝ ΑΓΑΠΑΜΕ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΤΟΤΕ ΘΑ ΝΙΩΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΝΙΩΘΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΜΟΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ: «ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ»… ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΟΠΩΣ Ο ΛΗΣΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗ ΜΑΣ: «ΚΥΡΙΕ ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΜΟΥ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ» ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
ΤΟ ΠΡΩΙ ΠΟΥ ΞΥΠΝΑΜΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΦΑΜΕ ΠΡΩΙΝΟ, ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΟ ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ (ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΦΑΓΗΤΟ ΝΑ ΦΑΜΕ ΠΛΕΟΝ) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ «ΑΓΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ…» ΚΑΙ ΤΟ «ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΙΝ ΚΟΙΜΗΘΟΥΜΕ… ΚΑΙ ΑΝ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΕΦΙΑΛΤΗ ΠΑΛΙ Η ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ «ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ» ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ… ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5, ΣΤΙΧΟΙ: 16 "Πάντοτε χαίρετε, 17 ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, 18 ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς". ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΤΑΤΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ: "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)»… http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΩΤΕΡΩ...
ΑΝ ΠΡΟΔΙΔΟΥΜΕ ΣΑΝ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΑ ΑΓΙΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ, ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΑ) ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥΣ ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΤΩΝ ΑΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΜΕΡΟΛΑΤΡΙΚΩΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΩΝ ΠΩΣ ΘΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ;
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΤΟΝ ΠΙΣΤΟ ΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΛΑΟ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΗ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ. ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΑΝΑΓΙΟ ΣΩΜΑ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣΤΕΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΣΙΩΝΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ ΠΑΝΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ;
ΟΣΟ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΙ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΤΑΡΧΑΣ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΙΣΤΗ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΕ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ, ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ, ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΝΗΣΤΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ… ΙΣΩΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΕΡΓΟ ΑΓΑΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΕΣΧΑΤΗ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ https://rumble.com/vhp893-29730567.html , https://www.brighteon.com/5d88e964-3d29-4b35-a8b1-3d9b6236a69e , https://ugetube.com/watch/FcZNSDu2al2a8DX ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ… ΓΙΑΤΙ Η ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΥΛΙΚΟ… ΓΙΑΤΙ ΕΡΓΑ ΑΛΗΘΙΝΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΟ ΦΡΟΝΗΜΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΙΣΩΣ ΔΙΑΡΚΗ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΟΠΟΤΕ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΣΩΖΕΙ ΕΙΝΑΙ Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ, Η ΟΠΟΙΑ ΜΑΣ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ ΑΠΟ ΠΛΗΘΟΣ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ ΔΙΑ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΠΑΤΕΡΑ ΜΑΣ… ΓΙΑΤΙ ΑΛΗΘΙΝΗ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ ΕΙΝΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ ΕΜΠΡΑΚΤΩΣ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ https://www.brighteon.com/069ef9b2-e0f3-43a9-b5f9-b8bbc259c90a .
ΓΙΑΤΙ ΣΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΩΓΜΩΝ ΑΠΟ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ, ΟΠΩΣ Ο ΝΕΡΩΝΑΣ, ΑΝ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ ΜΑΣ ΘΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΟΛΛΟΙ "ΔΗΜΙΟΙ" ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΛΟΝΗΤΗ ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ. "ΑΥΤΟΙ" ΛΟΙΠΟΝ ΣΕ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ "ΒΑΠΤΙΣΤΗΚΑΝ" ΜΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ "ΚΟΙΝΩΝΗΣΑΝ" ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΘΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΗΤΑΝ ΛΙΓΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΡΙΝ ΠΕΘΑΝΟΥΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ. "ΚΟΙΜΗΘΗΚΑΝ" ΩΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΩΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ… ὃς δ' ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν (Μάρκ. 8, 35)».
ΑΝ ΑΓΑΠΑΜΕ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΜΕ ΑΛΗΘΙΝΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ ΤΟΤΕ ΘΑ ΝΙΩΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΔΙΑΡΚΩΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΝΙΩΘΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΜΟΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΕΡΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗ: «ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ»… ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΟΠΩΣ Ο ΛΗΣΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗ ΜΑΣ: «ΚΥΡΙΕ ΜΝΗΣΘΗΤΙ ΜΟΥ ΕΝ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΟΥ» ΚΑΙ ΝΑ ΣΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.
ΤΟ ΠΡΩΙ ΠΟΥ ΞΥΠΝΑΜΕ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΚΕΨΗ ΜΑΣ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΦΑΜΕ ΠΡΩΙΝΟ, ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΚΑΙ ΒΡΑΔΙΝΟ ΦΑΓΗΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ (ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΦΑΓΗΤΟ ΝΑ ΦΑΜΕ ΠΛΕΟΝ) ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗ «ΑΓΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ…» ΚΑΙ ΤΟ «ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ» ΚΑΙ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΠΡΙΝ ΚΟΙΜΗΘΟΥΜΕ… ΚΑΙ ΑΝ ΞΥΠΝΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΕΦΙΑΛΤΗ ΠΑΛΙ Η ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΠΡΟΣΕΥΧΗ «ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΚΑΙ ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΑΡΤΩΛΟΥΣ» ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΑΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΣ… ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ, Α΄ ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5, ΣΤΙΧΟΙ: 16 "Πάντοτε χαίρετε, 17 ἀδιαλείπτως προσεύχεσθε, 18 ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε· τοῦτο γὰρ θέλημα Θεοῦ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ εἰς ὑμᾶς". ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΤΑΤΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ: "ΤΙΣ ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΩΤΙ ΠΡΟΣ ΣΚΟΤΟΣ;" (Β΄ ΚΟΡ. 6, 14) ΚΑΙ Β΄ ΚΟΡ. 6, ΣΤΙΧΟΣ 17: "ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΕΚ ΜΕΣΟΥ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΦΟΡΙΣΘΗΤΕ, ΛΕΓΕΙ ΚΥΡΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΜΗ ΑΠΤΕΣΘΕ, ΚΑΓΩ ΕΙΣΔΕΞΟΜΑΙ ΥΜΑΣ"... «ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω (Γαλ. 1,8)»… http://www.freevolition.gr/orthodoxy-homology.htm ... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΑΝΩΤΕΡΩ...
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