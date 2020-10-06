9. I DON´T KNOW, HONESTLY, I DON´T KNOW_1894.ORWELL

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La actitud del protagonista, diciendo:" I don´t know, honestly I don´t know" (No lo sé, de verdad, no lo sé) es la misma que me he encontrado en amigos, familiares y conocidos al ante la situación actual que vivimos.
No ha importado qué grado de conciencia, espiritualidad o intelectualidad presumían tener. El miedo y la propaganda han podido con todos. Cada uno de ellos se ha refugiado en lo que ha podido con la máxima: “Yo voy a lo mío que es la manera del que el mundo cambie” o, "es que el cambio está en el interior"....En esto último de acuerdo, pero cariños....se tiene que traducir al exterior!!! Si te quedas en tu casa haciendo el avestruz, si no aplicas la conciencia adquirida en el día a día, en el empeño por hacer un mundo mejor, ejercendo tus derechos con ética, moral y altos valores,...entonces, NO SIRVE DE NADA cuántos maestros ascendidos se vayan a dormir contigo cada noche. Eso es miedo y cobardía.
El egoísmo, el miedo y el individualismo se confunden con la espiritualidad, la New Age y el todo está bien, esto es para mejor.
Si, será para mejor, pero HAY QUE GANÁRSELO. No puedes acceder a un mundo mejor, más consciente y evolucionado si tu nivel de conciencia no es el adecuado y para ello tiene que haber una alineación, UNA COHERENCIA entre LO QUE DICES , LO QUE PIENSAS y, LO QUE HACES!!!!
Es momento de ACCIÓN CONSCIENTE E INTELIGENTE, pero mirando POR LA COMUNIDAD, POR LA ESPECIE humana, por las siguientes generaciones.
NO HAY EXCUSAS para refugiarse en "NO LO SÉ, es que hay mucha desinformación, esto es un lío…" Eso es miedo, comodidad, eso es NO QUERER VER! Y tu espíritu crítico? Y tu instinto de supervivencia? Sigue tu intución, SIGUE SIEMPRE LA INFORMACIÓN QUE TE HAGA MÁS LIBRE!
Investiga por ti mismo, no creas nada y ábrete a todo, filtra, pero al menos....
TEN LA MÍNIMA CURIOSIDAD POR SABER Y ACTÚA EN CONSECUENCIA!!!
ESTA ACTITUD GENERALIZADA ESTÁ PROVOCANDO MUCHO DOLOR. CUANTO MÁS TARDEMOS EN DESPERTAR, MÁS DRAMÁTICOS SERÁN LOS RESULTADOS. NO HAY EXCUSAS POR MUCHO QUE NOS HAYAN MANIPULADO CON LA PROPAGANDA OFICIAL, EL TEATRO ES YA MUY EVIDENTE!
QUÉ MAS NECESITAIS?!!!
Fragmento del canal:DorothyOC http://joinfive.com/
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