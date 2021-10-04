BfeD - CHEKA - GULAG - HOLODOMOR - DIE keulen UNS oder WIR keulen DIE - 04.05.2021

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LERNE, DENKEN, AUFWACHEN - 19.05.2020 - "Entweder DIE keulen UNS oder WIR keulen DIE" - Denn Sie, die ZIONISTEN und JUDEN vera....n uns mit ihrem typisch vertuschenden, versteckenden, ablenkenden, dialektischen, bis hin zu ihrem geifernden apologetisch-entrüsteten GEKREISCHE auf öffentlichen Veranstaltungen!



Sprich mit deren zum Kot..n angewendeten, in Talmud-Schulen und Maulwurf-Elternhäusern (siehe die Maulwurf-Jüdin und unser Deutsches Volk vernichtende IM EX-Stasi ERIKA FERKEL "Dr." Angela Dorothea Merkel (geb. Kasner; * 17. Juli 1954 in Hamburg) erlernten dummen fremdwortartigen, anglizistischen, nur nicht entdeckt werdenden Judengeschwafel, wie in der haGalil Deutschland-Hass-Newsletter vom 19.05.2020 hier nachfolgend und in dem Bericht über



"„Verbesserungsvorschläge“ für Juden? - Eine gefährliche Hybris 19. Mai 2020 – 25 Iyyar 5780 [19 May 2020 C - 25 Iyar AM 5780 - Iyar (Hebrew: אִייָר‎ or אִיָּר, Standard Iyyar Tiberian ʾIyyār; from Akkadian: 𒌗𒄞 itiayari "rosette; blossom") is the eighth month of the civil year (which starts on 1 Tishrei) and the second month of the Jewish religious year (which starts on 1 Nisan) on the Hebrew calendar. The name is Babylonian in origin. It is a spring month of 29 days. Iyar usually falls in April–May on the Gregorian calendar.]" zu lernen ist.



https://www.hagalil.com/newsletter/nl/20-05-19.html

https://www.hagalil.com/2020/05/mbembe-2/



Deshalb aufwachen und hier deren Hintervot...keiten und ihre Art des Lügens und Betrügens, bis hin zum Schutz ihrer eigenen "auserwälten" Rasse der "Anti-Menschheit" durch rotzfrechen Billionen-Steuerklau in allen Ländern der Erde, den dieses Wallenstein-, Napoleon-, Chekist-Cheka-, Holodomor-, Endlos-Kriegs-, Guidestones-, Diegel-, Kalergi, Corona-Lügenpack den Nichtjuden, basierend auf ihrer bodenlosen betrügerischen Frechheit (hebr.: Chuzpe), ohne jeglichen Anstand und Gewissen heimlich aus allen Goy-Taschen klaut!



Um zu verstehen, was dieses Pack mit uns seit dem 03.01.2013 im "Deutschen Reichstag" verkündeten und aktuell seit 2019 bis 2022 macht, bitte diese nachfolgenden Videos mit den Rußland-Morden durch das Freimaurer (Hidden Hand) Judentum ansehen und weiterleiten.



Denn nach den Jahrtausenden der Völkervernichtung durch das Judentum folgt jetzt mit den heutigen, neuen hinterlistigen Möglichkeiten wie Chemtrails, Corona, Kalergi, usw. der lang ersehnte globale Massenmord dieser Weltuntergangs-Mafia über den FED-, IWF-, WHO-, RKI-, Bill Gates-Abschaum:



https://www.brighteon.com/ed73ce55-871f-464e-9594-6c0bfd1c58d7



The Chekist is a 1992 Russian/French drama directed by Aleksandr Rogozhkin.

https://www.bitchute.com/video/fLBb5d9wzZy2/ - https://www.bitchute.com/video/8WKtrNUGSH8Q/



The Jewish Bolshevik Bestial Tortures - Vladimir Ilyich Ulyanov-Blank. Better known as Vladimir Lenin.

https://www.bitchute.com/video/h9MxQV9RxJ3Z/



Mirror: Chekist 1992 - Filmed in 1992, Chekist is a film about a Chekist komizar named Comrade Srubov.

https://www.bitchute.com/video/XonjRzczEywv/



Trotsky the Jewish sadist - “For pure murderous evil, there has never been a force to compare with Communism and Leon Trotsky…

https://www.bitchute.com/video/Vcz6EQ6fA2Wf/ - https://www.bitchute.com/video/8WKtrNUGSH8Q/



The Jews Who Murdered Tsar Nicholas II Jewish Bolshevik Leon Trotsky, Trotsky’s Diary in Exile.

https://www.bitchute.com/video/eLBLyX3UdRsQ/



https://archive.org/details/bfe-d-verheimlichte-zionisten-und-juden-17.05.2020/mode/2up



Und immer an das denken, was die Lügenpresse uns über die Juden Lenin & Trotzki verschweigt:



The Jewish Bolshevik under orders and overseen by Trotsky, killed so many Europeans the death toll surpasses 100 million.



Und was macht die gesamte USrael-, EUisrael-, BRDisrael- und Israel-Lügenpresse in unserem (von Zionisten & Juden gekaperten, unterwanderten) Heimatland Deutschland: Sie betreibt Deutschland- & Deutschenhaß zur Desinformation, Ablenkung und zur Schuldkult-Abzocke und zwar seit 75 Jahren jeden Tag über deren gesamten GEZ- & Pivat-Judenfunk!



DESHALB: "Entweder DIE keulen UNS oder WIR keulen DIE"



. BfeD - CHEKA - GULAG - HOLODOMOR - HUNGERMORDE - Lerne über die 100 Millionen lichtscheue Schlupfwespen- & Kuckucksei-Massenmörder Marx, Engels, Lenin, Trotzki, Stalin bis hin zu den geplanten 7 Milliarden Guidestones-Corona- Massenmorden von Johns Hopkins, RKI, Bill Gates, Drosten, Wieler, Spahn, Ferkel & Co. und lerne aus der Geschichte der dreckigen Juden-Bolschewicken & abartigen Juden-Kommunisten: Entweder DIE Juden keulen UNS oder WIR keulen DIE Juden - 04.05.2021 - https://www.bitchute.com/video/8WKtrNUGSH8Q/ LERNE, DENKEN, AUFWACHEN - 19.05.2020 - "Entweder DIE keulen UNS oder WIR keulen DIE" - Denn Sie, die ZIONISTEN und JUDEN vera....n uns mit ihrem typisch vertuschenden, versteckenden, ablenkenden, dialektischen, bis hin zu ihrem geifernden apologetisch-entrüsteten GEKREISCHE auf öffentlichen Veranstaltungen!Sprich mit deren zum Kot..n angewendeten, in Talmud-Schulen und Maulwurf-Elternhäusern (siehe die Maulwurf-Jüdin und unser Deutsches Volk vernichtende IM EX-Stasi ERIKA FERKEL "Dr." Angela Dorothea Merkel (geb. Kasner; * 17. Juli 1954 in Hamburg) erlernten dummen fremdwortartigen, anglizistischen, nur nicht entdeckt werdenden Judengeschwafel, wie in der haGalil Deutschland-Hass-Newsletter vom 19.05.2020 hier nachfolgend und in dem Bericht über"„Verbesserungsvorschläge“ für Juden? - Eine gefährliche Hybris 19. Mai 2020 – 25 Iyyar 5780 [19 May 2020 C - 25 Iyar AM 5780 - Iyar (Hebrew: אִייָר‎ or אִיָּר, Standard Iyyar Tiberian ʾIyyār; from Akkadian: 𒌗𒄞 itiayari "rosette; blossom") is the eighth month of the civil year (which starts on 1 Tishrei) and the second month of the Jewish religious year (which starts on 1 Nisan) on the Hebrew calendar. The name is Babylonian in origin. It is a spring month of 29 days. Iyar usually falls in April–May on the Gregorian calendar.]" zu lernen ist.Deshalb aufwachen und hier deren Hintervot...keiten und ihre Art des Lügens und Betrügens, bis hin zum Schutz ihrer eigenen "auserwälten" Rasse der "Anti-Menschheit" durch rotzfrechen Billionen-Steuerklau in allen Ländern der Erde, den dieses Wallenstein-, Napoleon-, Chekist-Cheka-, Holodomor-, Endlos-Kriegs-, Guidestones-, Diegel-, Kalergi, Corona-Lügenpack den Nichtjuden, basierend auf ihrer bodenlosen betrügerischen Frechheit (hebr.: Chuzpe), ohne jeglichen Anstand und Gewissen heimlich aus allen Goy-Taschen klaut!Um zu verstehen, was dieses Pack mit uns seit dem 03.01.2013 im "Deutschen Reichstag" verkündeten und aktuell seit 2019 bis 2022 macht, bitte diese nachfolgenden Videos mit den Rußland-Morden durch das Freimaurer (Hidden Hand) Judentum ansehen und weiterleiten.Denn nach den Jahrtausenden der Völkervernichtung durch das Judentum folgt jetzt mit den heutigen, neuen hinterlistigen Möglichkeiten wie Chemtrails, Corona, Kalergi, usw. der lang ersehnte globale Massenmord dieser Weltuntergangs-Mafia über den FED-, IWF-, WHO-, RKI-, Bill Gates-Abschaum:The Chekist is a 1992 Russian/French drama directed by Aleksandr Rogozhkin.The Jewish Bolshevik Bestial Tortures - Vladimir Ilyich Ulyanov-Blank. Better known as Vladimir Lenin.Mirror: Chekist 1992 - Filmed in 1992, Chekist is a film about a Chekist komizar named Comrade Srubov.Trotsky the Jewish sadist - “For pure murderous evil, there has never been a force to compare with Communism and Leon Trotsky…The Jews Who Murdered Tsar Nicholas II Jewish Bolshevik Leon Trotsky, Trotsky’s Diary in Exile.Und immer an das denken, was die Lügenpresse uns über die Juden Lenin & Trotzki verschweigt:The Jewish Bolshevik under orders and overseen by Trotsky, killed so many Europeans the death toll surpasses 100 million.Und was macht die gesamte USrael-, EUisrael-, BRDisrael- und Israel-Lügenpresse in unserem (von Zionisten & Juden gekaperten, unterwanderten) Heimatland Deutschland: Sie betreibt Deutschland- & Deutschenhaß zur Desinformation, Ablenkung und zur Schuldkult-Abzocke und zwar seit 75 Jahren jeden Tag über deren gesamten GEZ- & Pivat-Judenfunk!DESHALB: "Entweder DIE keulen UNS oder WIR keulen DIE" Keywords stalinholocaustmarxgatesholodomorguidestonescoronaleninmerkelengelsgulagdeageljohns hopkinsjudencovid-19bfedchekadrostenwielerkommunistenhildmannspahn

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