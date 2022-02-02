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Kim Osbøl: After 24 years - Goodbye Father (Reloaded) [04.08.2020]
Kim Osbøl - Copenhagen Denmark
Kim Osbøl - Copenhagen Denmark
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53 views • February 02, 2022
For english: https://translate.google.com/

Er der familier der går i opløsning pga denne corona influenza virus?
Det er fandme uhyggeligt ...
Hvordan kan ens voksne barn kan have mere tillid og tro til den løgnaktige korrupte plumrådne Magtelite og Presse end til den forældre der har elsket, passet, plejet, forsørget og har hjulpet med alt gennem 24 år... som om er man idiot og psykopat...
Det er ud over min fatteevne...
Mvh Kim Osbøl - var enlig far i ca 12 år...

Da denne corona influenza #virus for alvor begyndte at komme i medierne i jan 2020 kunne jeg
fra min mangeårig erfaring med jobcentrene, kommunen, Retssystemet, Politikerne og Medierne
'lugte' at der var noget der ikke stemte. Min 'Bullchit detector' er meget skærpet.

Det første jeg gjorde var at faktachecke hvad en virus rent faktisk var (vs. infektion/betændelse)
og hvordan statestikken var mht 'dødstallene' så ud.

Det postede jeg på FB med links til verificering at Politikerne og Medierne igen løj.
Præcist det sammen som der sker med Retssikkerheden på Jobcentrene.
https://www.facebook.com/notes/jobcenter-k%C3%B8benhavn-k%C3%B8benhavns-kommune/fakta-vedr-corona-influenzavirus-covid-19/500529070593287/

'Dødstallene' med (ikke af) corona stemte ikke overens med det Politikerne fortalte.
Løgn, bedrag, manipulation. Tingene hænger sammen.
For 2 år siden havde verdenen også en influenza virus der var slem.
Her dødede der flere end der gør nu. Hvorfor lukkede man ikke Danmark ned der?

Og hvilke 'myndigheder' var det der anbefalede Mette Frederiksen at lukke Danmark ned?
En 'beslutning' alle folketingets partier stemte JA til på under 24 timer.
Svar: 28 maj 2020. Debatten: Coronakrisens pris
https://www.bitchute.com/video/oC0Q3cnKXiei/

Og hvad er farligst, Corona eller Lockdown?
Svar: https://www.facebook.com/notes/jobcenter-k%C3%B8benhavn-k%C3%B8benhavns-kommune/hvad-er-farligst-corona-eller-lockdown/3125095394247073/

Mange ærlige Læger der stå frem og fortæller hvad der foregår bliver blokeret og cencureret af alle de sociale medier. Hvorfor?
Svar: https://search.bitchute.com/renderer?query=Frontline+Doctors

Hvem styrer og kontrollere Danmark?
Hvem fortolker?
Hvem beslutter?
Hvem er lovgiver?

http://www.k10.dk/showthread.php?t=35157&;page=56
https://www.facebook.com/kim.temp/posts/10217343562436474
https://www.k10.dk/showpost.php?p=368690&;postcount=264

Og er Grundloven ukrænkelig?

Part 12) 1 maj 2020 Fælledparken - Fuld tale
https://www.youtube.com/watch?v=n7N05uhPbp4&;list=PLCN-We_Vlru7eZbh8418AqCtztTiPvAt4&index=13

Part 14) 20 juni 2020. Falke vs. "Folkebevægelsen For Frihed"
https://www.youtube.com/watch?v=YwYlUtQuBok&;list=PLCN-We_Vlru7eZbh8418AqCtztTiPvAt4&index=15

Og nu kommer der nok snart et 'Maske' påbud/anbefaling...
Stop Wearing Face Masks People, Your Killing Yourselves..
https://www.brighteon.com/ec61d104-8cf8-497e-a411-d3489ed5cb19
https://search.bitchute.com/renderer?query=Dr.+Rashid+A.+Buttar

JFK to 9/11: Everything Is a Rich Man's Trick (2014)
https://www.brighteon.com/6db8eddc-3210-4449-8d

Kim Osbøl - 4921 subscribers
https://www.bitchute.com/video/aIGEXY3PNrC1/
https://www.bitchute.com/channel/osboel/
Keywords
freedompedophiliasatanismdeepstatefascism
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