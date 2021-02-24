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Рокфеллер и зарождение Биг Фармы (Rockefeller and The Birth of Big Pharma, русские субтитры)
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65 views • February 24, 2021
Видео-отрывки из документального фильма «ПЛАНдемическое умопоВРАЧение» (PLANdemic: InDOCTORnation).
Полная версия фильма: https://www.brighteon.com/d3d245c2-cb54-4c88-aba3-12761620a38a
Примерно в 1900 году, ученые открыли «нефтехимию» и способность создавать все виды химикатов из нефти. Ученые открывали различные витамины и догадались, что многие фармацевтические препараты можно производить из масла.
Это была прекрасная возможность для Рокфеллера, который увидел возможность монополизировать нефтяную, химическую и медицинскую промышленность одновременно. Самое лучшее в нефтехимии было то, что все можно было запатентовать и продать с высокой прибылью.
Но у плана Рокфеллера для медицинской индустрии была одна проблема: в то время в Америке были очень популярны натуральные / травяные лекарства. Почти половина врачей и медицинских колледжей в США практиковали целостную медицину, используя знания, полученные от Европы и коренных американцев.
Рокфеллеру, монополисту, пришлось найти способ избавиться от самого большого конкурента. Поэтому он использовал классическую стратегию «проблема-реакция-решение». То есть создать проблему и напугать людей, а затем предложить (заранее запланированное) решение (аналогично терроризму, за которым следует «Патриотический акт»).
Он пошел к своему приятелю Эндрю Карнеги (Andrew Carnegie) - другому плутократу, который заработал деньги на монополизации сталелитейной промышленности, - который разработал схему. Из престижного фонда Карнеги (Carnegie Foundation) они отправили человека по имени Абрахам Флекснер (Abraham Flexner) путешествовать по стране и сообщать о состоянии медицинских колледжей и больниц по всей стране.
Это привело к Отчету Флекснера (Flexner Report - https://en.wikipedia.org/wiki/Flexner_Report ), который положил начало современной медицине, какой мы ее знаем.
Излишне говорить, что в докладе говорилось о необходимости модернизации и централизации наших медицинских учреждений. Согласно этому отчету, вскоре было закрыто более половины всех медицинских колледжей.
Гомеопатию и натуральные лекарства высмеивали и демонизировали; а врачей даже посадили в тюрьму.
Чтобы помочь с переходом и изменить мнение других врачей и ученых, Рокфеллер пожертвовал более 100 миллионов долларов колледжам, больницам и основал благотворительную подставную группу под названием «General Education Board» (GEB). Это классический подход кнута и пряника.
За очень короткое время все медицинские колледжи были упорядочены и унифицированы. Все студенты изучали одно и то же, а медицина - это использование запатентованных лекарств.
Ученые получили огромные гранты на изучение того, как растения лечат болезни, но их цель состояла в том, чтобы сначала определить, какие химические вещества в растении были эффективными, а затем воссоздать подобное химическое вещество - но не идентичное - в лаборатории, которое можно было бы запатентовать.
Таблетка от болезни стала мантрой современной медицины.
Итак, сейчас, 100 лет спустя, мы выпускаем врачей, которые ничего не знают о преимуществах питания, трав или каких-либо целостных практик. У нас есть все общество, которое порабощено корпорациями ради своего благополучия.
Америка тратит 15% своего ВВП на здравоохранение, что на самом деле следует называть «уходом за больными». Он ориентирован не на лечение, а только на симптомы , таким образом создавая постоянных клиентов. Нет лекарства от рака, диабета, аутизма, астмы или даже гриппа.
Зачем нужны настоящие лекарства? Это система, основанная олигархами и плутократами, а не врачами.
Что касается рака, о да, Американское онкологическое общество (American Cancer Society - https://www.philanthropyroundt....able.org/almanac/med ) было основано не кем иным, как Рокфеллером в 1913 году.
В этот месяц осведомленности о раке груди грустно видеть, как людям «промывают мозги» о химиотерапии, лучевой терапии и хирургии. Вот цитата Джона Д. Рокфеллера, которая резюмирует его видение Америки: «Мне не нужна нация мыслителей. Я хочу нацию рабочих» ("I don't want a nation of thinkers. I want a nation of workers." - John D. Rockefeller).
Полная версия фильма: https://www.brighteon.com/d3d245c2-cb54-4c88-aba3-12761620a38a
Примерно в 1900 году, ученые открыли «нефтехимию» и способность создавать все виды химикатов из нефти. Ученые открывали различные витамины и догадались, что многие фармацевтические препараты можно производить из масла.
Это была прекрасная возможность для Рокфеллера, который увидел возможность монополизировать нефтяную, химическую и медицинскую промышленность одновременно. Самое лучшее в нефтехимии было то, что все можно было запатентовать и продать с высокой прибылью.
Но у плана Рокфеллера для медицинской индустрии была одна проблема: в то время в Америке были очень популярны натуральные / травяные лекарства. Почти половина врачей и медицинских колледжей в США практиковали целостную медицину, используя знания, полученные от Европы и коренных американцев.
Рокфеллеру, монополисту, пришлось найти способ избавиться от самого большого конкурента. Поэтому он использовал классическую стратегию «проблема-реакция-решение». То есть создать проблему и напугать людей, а затем предложить (заранее запланированное) решение (аналогично терроризму, за которым следует «Патриотический акт»).
Он пошел к своему приятелю Эндрю Карнеги (Andrew Carnegie) - другому плутократу, который заработал деньги на монополизации сталелитейной промышленности, - который разработал схему. Из престижного фонда Карнеги (Carnegie Foundation) они отправили человека по имени Абрахам Флекснер (Abraham Flexner) путешествовать по стране и сообщать о состоянии медицинских колледжей и больниц по всей стране.
Это привело к Отчету Флекснера (Flexner Report - https://en.wikipedia.org/wiki/Flexner_Report ), который положил начало современной медицине, какой мы ее знаем.
Излишне говорить, что в докладе говорилось о необходимости модернизации и централизации наших медицинских учреждений. Согласно этому отчету, вскоре было закрыто более половины всех медицинских колледжей.
Гомеопатию и натуральные лекарства высмеивали и демонизировали; а врачей даже посадили в тюрьму.
Чтобы помочь с переходом и изменить мнение других врачей и ученых, Рокфеллер пожертвовал более 100 миллионов долларов колледжам, больницам и основал благотворительную подставную группу под названием «General Education Board» (GEB). Это классический подход кнута и пряника.
За очень короткое время все медицинские колледжи были упорядочены и унифицированы. Все студенты изучали одно и то же, а медицина - это использование запатентованных лекарств.
Ученые получили огромные гранты на изучение того, как растения лечат болезни, но их цель состояла в том, чтобы сначала определить, какие химические вещества в растении были эффективными, а затем воссоздать подобное химическое вещество - но не идентичное - в лаборатории, которое можно было бы запатентовать.
Таблетка от болезни стала мантрой современной медицины.
Итак, сейчас, 100 лет спустя, мы выпускаем врачей, которые ничего не знают о преимуществах питания, трав или каких-либо целостных практик. У нас есть все общество, которое порабощено корпорациями ради своего благополучия.
Америка тратит 15% своего ВВП на здравоохранение, что на самом деле следует называть «уходом за больными». Он ориентирован не на лечение, а только на симптомы , таким образом создавая постоянных клиентов. Нет лекарства от рака, диабета, аутизма, астмы или даже гриппа.
Зачем нужны настоящие лекарства? Это система, основанная олигархами и плутократами, а не врачами.
Что касается рака, о да, Американское онкологическое общество (American Cancer Society - https://www.philanthropyroundt....able.org/almanac/med ) было основано не кем иным, как Рокфеллером в 1913 году.
В этот месяц осведомленности о раке груди грустно видеть, как людям «промывают мозги» о химиотерапии, лучевой терапии и хирургии. Вот цитата Джона Д. Рокфеллера, которая резюмирует его видение Америки: «Мне не нужна нация мыслителей. Я хочу нацию рабочих» ("I don't want a nation of thinkers. I want a nation of workers." - John D. Rockefeller).
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