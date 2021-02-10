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Démonstration scientifique de la supercherie des tests de masse PCR
luciole
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23 views • February 10, 2021
Chaine du Dr Peter EL BAZE : https://odysee.com/@Peter_EL_BAZE:7/Klein-extrait-ok:4
@Peter_EL_BAZE : https://odysee.com/@Peter_EL_BAZE:7

Étienne Klein, physicien et philosophe des sciences français à propos des tests PCR et des probabilités
Superbe démonstration mathématique de l'inefficacité et la tromperie de cette campagne de tests massifs !
La réalité est bien pire puisque Klein se base sur seulement 5% de faux positifs alors qu'en réalité il y bien plus de 50% de FAUX positifs !

Donc un testé positif a 2% de probabilités d'être malade avec un test fiable à 95%.
Sachant maintenant que, d'après le New York Times, 90% des tests sont des faux positifs (cf. https://www.brighteon.com/729b1e40-bc1c-49e5-96cd-ec77e785a97d) — à comparer aux 5% de la vidéo du Pr Klein avec une fiabilité de 95% — cela équivaut à une fiabilité de 10%. Donc la probabilité de trouver un malade sur un échantillon de 1000 personnes est :
90% de 1000 = 900 (faux positifs) + 1 malade (prévalence de 1) soit 1 / 901 = 0,1%
Donc en fin de compte, un testé positif parmi un échantillon de mille personne a 0,1% de probabilité d'être malade. Pas de décéder, juste d'être malade.

Sachant maintenant que la mortalité, c'est à dire les malades qui vont décéder de cette maladie est plus faible que celle de la grippe saisonnière. Sur cette vidéo il est dit 0,53% (cf. https://www.brighteon.com/d0220c09-7244-43a9-a96c-d5864dfc3b3f — dans cette même vidéo, en mai, on sait déjà que les enfants ne sont pas "contaminateurs", alors pourquoi leur faire porter un masque ?). Et Pujadas d'expliquer que « faire peur ça fait vendre »...

Cela veut dire, que sur les 1000 personnes, 1 va être malade (prévalence 1) et a 99,95% de chances de survivre.
Keywords
testspcrprevalencepositifnegatifprobabilitesfiabilite
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