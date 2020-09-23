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Le New-York-Times révèle que 90% des tests sont bidons ! Dr Nicole Delépine
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43 views • September 23, 2020
Titre original : Dr Nicole DELEPINE infiltrée par Bercoff sur LCI: Grosse chaleur pour Miss Le Chatelier en panique !
Et quand ferons-nous barrière à la bêtise (lâcheté) ?
Quand stopperons-nous la progression de la dictature ?
Parents, n'attendez pas que la justice vous donne raison pour stopper la torture de nos enfants !
17 sept. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=60RxSwrHC14
Étienne de La Boétie : https://www.youtube.com/channel/UCxQE_dZ7OPz4t9D6uaRqc9A
Plus en Bonus les Echos des collectifs anti-masques à l'Ecole ! sur Sud Radio Parlons vrai Emission de André BERCOFF du 17 septembre 2020
Quelques citations du Dr Delépine :
https://www.nexus.fr/actualite/sante/delepine-enfants-pas-contaminants/
« Les chiffres explosent ? Pas tant que ça. Si on voit le nombre de gens testés, et le nombre de positifs, ça fait 3% . Et des tests positifs, ça veut dire que les gens ont rencontré un jour le virus, ou un voisin, parce que si c’est le corona d’il y a trois ans, ça va faire positif aussi. Si c’est la grippe, ça va faire positif aussi. Y’a quelqu’un hier qui réclamait qu’on arrive à faire des tests qui différencient le coronavirus et la grippe, j’ai trouvé ça merveilleux.
Actuellement, le fait d’avoir un test positif ne montre pas qu’on est symptomatique, même pas qu’on est contagieux. Et l’OMS dit qu’il ne faut pas tester les asymptomatiques. Maintenant les gamins qui ont un rhume on leur demande un test, c’est quand même hallucinant. Tous les ans, ils ont dix rhumes, vingt rhumes dans l’année. C’est vraiment important de rassurer tout le monde, il ne faut pas faire de test quand on n’a pas de symptôme. Si on n’a pas de symptôme, on n’est pas contagieux, et on n’est pas malades. C’est pour ça qu’on appelle ça des « cas ».C’est quand même 70€ le test que vous allez payer dans vos impôts, rien n’est gratuit.
90% des tests dits positifs ne sont pas des gens symptomatiques, ce sont dans 90% des traces de virus qu’on a rencontrées un jour. Et ce n’est pas moi qui le dis, je ne suis pas la complotiste qu’on veut bien dire. Je répète ce qu’a dit le New-York Times. Y’a des jeunes qui y vont trois ou quatre fois dans la semaine, ça ressemble à rien. On a quand même conditionné une phobie de ce virus.
Cette épidémie est terminée depuis quatre mois. Un certain nombre de médecins parlent de ces enfants positifs comme s’ils avaient le COVID. Du coup, privés d’école… Les enfants ne sont pas contaminants. L’erreur est venue du début, on va pas en vouloir forcément à nos dirigeants, parce qu’on a comparé le coronavirus à la grippe. Et la grippe effectivement, les enfants, à 30%, peuvent transmettre le virus. Vous pouvez aller sur pubmed, c’est la référence bibliographique d’articles. Y’avait 400 articles en mai, y’en a 4300 actuellement. Vous tapez Children COVID. Il n’y a pas une observation authentifiée dans la littérature internationale publiée qui démontre qu’un enfant ait contaminée un adulte, ou même un autre enfant. Toutes les hypothèses qui ont été lancées, ça a toujours été des analyses de laboratoires. Dans la vie vraie, pour moi pédiatre, médecin, je ne suis pas dans les laboratoires avec des petites éprouvettes, il n’y a pas d’enfant qui contamine, jusqu’à 19 ans. Il me semblerait raisonnable de ne pas laisser des enfants avec des masques toute la journée.
Le CDC américain dit qu’il n’y a que 6% des malades déclarés morts du COVID en Amérique qui sont vraiment morts du COVID. Les autres sont morts avec le COVID. »
Et quand ferons-nous barrière à la bêtise (lâcheté) ?
Quand stopperons-nous la progression de la dictature ?
Parents, n'attendez pas que la justice vous donne raison pour stopper la torture de nos enfants !
17 sept. 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=60RxSwrHC14
Étienne de La Boétie : https://www.youtube.com/channel/UCxQE_dZ7OPz4t9D6uaRqc9A
Plus en Bonus les Echos des collectifs anti-masques à l'Ecole ! sur Sud Radio Parlons vrai Emission de André BERCOFF du 17 septembre 2020
Quelques citations du Dr Delépine :
https://www.nexus.fr/actualite/sante/delepine-enfants-pas-contaminants/
« Les chiffres explosent ? Pas tant que ça. Si on voit le nombre de gens testés, et le nombre de positifs, ça fait 3% . Et des tests positifs, ça veut dire que les gens ont rencontré un jour le virus, ou un voisin, parce que si c’est le corona d’il y a trois ans, ça va faire positif aussi. Si c’est la grippe, ça va faire positif aussi. Y’a quelqu’un hier qui réclamait qu’on arrive à faire des tests qui différencient le coronavirus et la grippe, j’ai trouvé ça merveilleux.
Actuellement, le fait d’avoir un test positif ne montre pas qu’on est symptomatique, même pas qu’on est contagieux. Et l’OMS dit qu’il ne faut pas tester les asymptomatiques. Maintenant les gamins qui ont un rhume on leur demande un test, c’est quand même hallucinant. Tous les ans, ils ont dix rhumes, vingt rhumes dans l’année. C’est vraiment important de rassurer tout le monde, il ne faut pas faire de test quand on n’a pas de symptôme. Si on n’a pas de symptôme, on n’est pas contagieux, et on n’est pas malades. C’est pour ça qu’on appelle ça des « cas ».C’est quand même 70€ le test que vous allez payer dans vos impôts, rien n’est gratuit.
90% des tests dits positifs ne sont pas des gens symptomatiques, ce sont dans 90% des traces de virus qu’on a rencontrées un jour. Et ce n’est pas moi qui le dis, je ne suis pas la complotiste qu’on veut bien dire. Je répète ce qu’a dit le New-York Times. Y’a des jeunes qui y vont trois ou quatre fois dans la semaine, ça ressemble à rien. On a quand même conditionné une phobie de ce virus.
Cette épidémie est terminée depuis quatre mois. Un certain nombre de médecins parlent de ces enfants positifs comme s’ils avaient le COVID. Du coup, privés d’école… Les enfants ne sont pas contaminants. L’erreur est venue du début, on va pas en vouloir forcément à nos dirigeants, parce qu’on a comparé le coronavirus à la grippe. Et la grippe effectivement, les enfants, à 30%, peuvent transmettre le virus. Vous pouvez aller sur pubmed, c’est la référence bibliographique d’articles. Y’avait 400 articles en mai, y’en a 4300 actuellement. Vous tapez Children COVID. Il n’y a pas une observation authentifiée dans la littérature internationale publiée qui démontre qu’un enfant ait contaminée un adulte, ou même un autre enfant. Toutes les hypothèses qui ont été lancées, ça a toujours été des analyses de laboratoires. Dans la vie vraie, pour moi pédiatre, médecin, je ne suis pas dans les laboratoires avec des petites éprouvettes, il n’y a pas d’enfant qui contamine, jusqu’à 19 ans. Il me semblerait raisonnable de ne pas laisser des enfants avec des masques toute la journée.
Le CDC américain dit qu’il n’y a que 6% des malades déclarés morts du COVID en Amérique qui sont vraiment morts du COVID. Les autres sont morts avec le COVID. »
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