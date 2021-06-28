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87) RESUMO URGENTE - Pandemia serve para implantar grafeno na população
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PDF - Microscopia de conteúdo vacinal, análise de equipa da Universidade de Almeria, confirma presença nanopartículas de óxido de grafeno, desmontando a versão biológica do "vírus": https://www.docdroid.net/rNgtxyh/microscopia-de-vial-corminaty-dr-campra-firma-e-1-fusionado-pdf
La Quinta Columna: https://www.laquintacolumna.net/
Confirmado: las vacunas llevan nanopartículas de óxido de grafeno, según los análisis del vial: https://www.alertadigital.com/
Video: La COVID-19 está provocada por Óxido de Grafeno introducido al cuerpo por varias vías: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/COMUNICADOURGENTEDELAQUINTACOLUMNAATODALAPOBLACI%C3%93N:2?
https://rumble.com/vj27p9-la-covid-19-est-provocada-por-xido-de-grafeno-introducido-al-cuerpo-por-var.html?mref=lveqv&;mc=48pz1
Comunicado Urgente: La COVID-19 está provocada por Óxido de Grafeno introducido al cuerpo por diferentes vías | June 26, 2021: https://www.orwell.city/2021/06/la-covid-19-es-provocada-por-el-oxido-de-grafeno.html
Entrevista completa:
86) Anatomia electromagnética da pandemia e o que fazer: https://www.brighteon.com/91f42735-565c-41b9-9242-6c54cb7feb32
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
La Quinta Columna: https://www.laquintacolumna.net/
Confirmado: las vacunas llevan nanopartículas de óxido de grafeno, según los análisis del vial: https://www.alertadigital.com/
Video: La COVID-19 está provocada por Óxido de Grafeno introducido al cuerpo por varias vías: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/COMUNICADOURGENTEDELAQUINTACOLUMNAATODALAPOBLACI%C3%93N:2?
https://rumble.com/vj27p9-la-covid-19-est-provocada-por-xido-de-grafeno-introducido-al-cuerpo-por-var.html?mref=lveqv&;mc=48pz1
Comunicado Urgente: La COVID-19 está provocada por Óxido de Grafeno introducido al cuerpo por diferentes vías | June 26, 2021: https://www.orwell.city/2021/06/la-covid-19-es-provocada-por-el-oxido-de-grafeno.html
Entrevista completa:
86) Anatomia electromagnética da pandemia e o que fazer: https://www.brighteon.com/91f42735-565c-41b9-9242-6c54cb7feb32
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
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