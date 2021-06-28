BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

87) RESUMO URGENTE - Pandemia serve para implantar grafeno na população
#ElectrosmogPortugal
#ElectrosmogPortugal
68 followers
Follow
1
Share
Report
104 views • June 28, 2021
PDF - Microscopia de conteúdo vacinal, análise de equipa da Universidade de Almeria, confirma presença nanopartículas de óxido de grafeno, desmontando a versão biológica do "vírus": https://www.docdroid.net/rNgtxyh/microscopia-de-vial-corminaty-dr-campra-firma-e-1-fusionado-pdf
La Quinta Columna: https://www.laquintacolumna.net/
Confirmado: las vacunas llevan nanopartículas de óxido de grafeno, según los análisis del vial: https://www.alertadigital.com/
Video: La COVID-19 está provocada por Óxido de Grafeno introducido al cuerpo por varias vías: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/COMUNICADOURGENTEDELAQUINTACOLUMNAATODALAPOBLACI%C3%93N:2?
https://rumble.com/vj27p9-la-covid-19-est-provocada-por-xido-de-grafeno-introducido-al-cuerpo-por-var.html?mref=lveqv&;mc=48pz1

Comunicado Urgente: La COVID-19 está provocada por Óxido de Grafeno introducido al cuerpo por diferentes vías | June 26, 2021: https://www.orwell.city/2021/06/la-covid-19-es-provocada-por-el-oxido-de-grafeno.html

Entrevista completa:
86) Anatomia electromagnética da pandemia e o que fazer: https://www.brighteon.com/91f42735-565c-41b9-9242-6c54cb7feb32

MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Keywords
spraypandemiasaudevacinagrafenocorpopopulacao
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Reuters/Ipsos Poll: Trump Voters Show Lower Enthusiasm for Midterm Elections

Reuters/Ipsos Poll: Trump Voters Show Lower Enthusiasm for Midterm Elections

Garrison Vance
South Korea Ambassador to Kyiv Recalled Over Prisoner Transfer Dispute

South Korea Ambassador to Kyiv Recalled Over Prisoner Transfer Dispute

Garrison Vance
Federal judge tosses Michigan’s antitrust suit accusing Big Oil of blocking green energy

Federal judge tosses Michigan’s antitrust suit accusing Big Oil of blocking green energy

Cassie B.
Trump Visits Texas as Paxton, Talarico Seek U.S. Senate Seat

Trump Visits Texas as Paxton, Talarico Seek U.S. Senate Seat

Douglas Harrington
U.S. Budget Deficit Surges to Nearly $2 Trillion, CBO Reports

U.S. Budget Deficit Surges to Nearly $2 Trillion, CBO Reports

Sterling Ashworth
Protests Across EU States Focus on Housing, Education, Jobs and Conscription Plans

Protests Across EU States Focus on Housing, Education, Jobs and Conscription Plans

Garrison Vance
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy