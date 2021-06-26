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86) Anatomia electromagnética da pandemia (JUN 24, 2021)
#ElectrosmogPortugal
#ElectrosmogPortugal
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493 views • June 26, 2021
O quebra-cabeças entre o 5G e a pandemia foi resolvido:
PDF - Microscopia de conteúdo vacinal, análise de equipa da Universidade de Almeria, confirma presença nanopartículas de óxido de grafeno, desmontando a versão biológica do "vírus": https://www.docdroid.net/rNgtxyh/microscopia-de-vial-corminaty-dr-campra-firma-e-1-fusionado-pdf

ENTREVISTA EN CANAL 5 RADIO DE LA QUINTA COLUMNA - 24 JUNIO 2021: https://odysee.com/@laquintacolumna:8/ENTREVISTAENCANAL5RADIOALDRJOSELUISSEVILLANOYLAQUINTACOLUMNA24JUNIO2021:8 (descarregável através de botão '...')
Dr. José Luis Sevillano e o Bioestatístico Ricardo Delgado entrevistados pelo CANAL 5 RADIO, aclarando o resultado das suas investigações sobre a análise da pandeia e da "vacina".

» 00:00 - Resumo noticioso prévio;
» 04:15 - Nanopartículas de grafeno (máscaras, vacinas, sprays);
» 07:15 - Rede de controlo externa '5G' e interna 'magnetização com hidrogel e grafeno';
» 10:00 - Como foi despoletada a pandemia;
» 13:00 - Evidências e como se investigou;
» 19:30 - Alterações condutividade nos vacinados;
» 20:54'' - Evidências clínicas do Dr. Sevillano;
» 24:00'' - Importância do alerta à acção da população;
» 25:15'' - Ultimato da população para PARAR a vacinação;
» 27:00'' - Pandemia de vacinados nos hospitais e relação com o 5G;
» 29:50'' - Espalhar o medo e ter como alvo as crianças;
» 32:20'' - Tentativas de censura e denúncia em massa;
» 34:40'' - A população é o líder;
» 38:50'' - Magnetismo, efeito oxidante do grafeno humedecido, alterações de coagulação e trombos;
» 42:15'' - A FARSA - a vacina não funciona, é apenas justificação para implantar a população. Isto é uma guerra, não um assunto médico;
» 44:20'' - Ressonância e emissões electromagnéticas dos vacinados;
» 45:50'' - Inflamação leva a perda de paladar, olfacto e perturbações noutros nervos cranianos;
» 46:30'' - Ressonância de absorção do grafeno;
» 48:00'' - Cruzada contra o Mal;
» 50:00'' - Reversão dos efeitos da vacina com anti-oxidantes fortes;
» 54:45'' - Agradecimento aos valentes que viralizam esta informação.

87) RESUMO de 10 minutos: https://www.brighteon.com/ea579ef0-d0e8-4c29-ab8f-a0341b941374

CONFISSÃO: Presidente do Chile: máquinas podem ler o pensamento e inserir sentimentos nas pessoas: https://www.bitchute.com/video/5riEf0HXKyDR/
Bartomeu-Payeras_5GREM Rd: https://drive.google.com/file/d/17JGCWwGugKN5nzR0EZl-d-qv9IoNlssI/view | Canal: https://www.bitchute.com/channel/DCotr9oOSt7P/
Magnetismo adicionado: https://www.bitchute.com/video/0KSMUgq5o4Wd/
Artigos em espanhol - https://www.laquintacolumna.net/
English: https://www.orwell.city/2021/06/radio-el-mirador-del-gallo.html

MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Keywords
emf5gpandemiaelfmicroondascovidvacinagrafenoassalto
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