285) Negligência e Mentira - Avisos-cidadãos gozados (chemtrails, rastos químicos)

É com risos de ignorância e compadrio expressos que assistimos à atitude irresponsável dos deputados. Podiam fingir importar-se, mas nem isso! Este é o grau zero do mandato representativo. Quem avisa, amigo é, o cidadão português tem toda a razão para estar indignado para lá de reparação.

O MOPPE em Março de 2019, também apresentou em privado aos Grupos Parlamentares o mecanismo da pandemia (2020), era previsível e foi prevista. Partidos e Deputados assim não servem para nada, eventualmente, podem ir apagar fogos no território português, os fogos que no fundo eles alimentam. Os Chemtrails ou rastos químicos são uma realidade reconhecida por documentação oficial dos EUA. A recente intensificação de incêndios deve-se também às partículas muito finas de alumínio e outros metais já detectados em amostras e análises (ver para isso o vídeo 269). Estes metais finamente pulverizados servem para o impulso inicial de mísseis e foguetes, o seu potencial como rastilho é óbvio. Depois, há os incendiários patológicos, a soldo e os drones dos criminosos que o fazem como acto de terrorismo [de Estado].

vídeo 269: https://www.brighteon.com/3dcb2566-b38c-4a26-94a0-537971845218

Vídeo 280: https://www.brighteon.com/f4d2aa09-00ef-4997-97c0-ac5e846738db

vídeo 281: https://www.brighteon.com/0202bcbe-503a-444c-a79a-791ab247c694

Vídeo 282: https://www.brighteon.com/28ff0815-edba-44ff-9752-3473ef801bfa





Petição CHEMTRAILS (rastos químicos) em Portugal, qual o objectivo? http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=P2012N21770





SUBIDA AO PARLAMENTO - Reunião Plenária n.º 14 | Gravado em 27 - Outubro - 2017

Petição pela discussão do tema chemtrails pela Assembleia da República: https://canal.parlamento.pt/?cid=2312&title=reuniao-plenaria-n-14





MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL

Movimento Português de Prevenção do Electrosmog

https://electrosmogportugal.weebly.com

https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal

https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/