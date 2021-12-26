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PSEC - 2021 - Creepy PCR On Amazon | 432hz [hd 720p]
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141 views • December 26, 2021
ABOUT: In this episode of "Paradigm Shift - An Educational Comedy" that we have titled as "PSEC - 2021 - Creepy PCR On Amazon" -- Dave Kelso & Richard Hamilton discuss some creepy PCR fuckery they found on Amazon.
This video also includes some third party content for purposes of illustration and expression, all of which fall squarely under fair use and Creative Commons License.
Participants List: Dave Kelso, Richard Hamilton, CC / Fair Use: Alex Kinter, FreedomToons, Rachel Hamilton aka Hello Nurse, The Babylon Bee, ThoughtCrime7, Karry Mullis, Misc
Hashtags: #pcr #amazon #scamdemic #cases #covid
Metatags Space Separated: pcr amazon scamdemic cases covid
Metatags Comma Separated: pcr, amazon, scamdemic, cases, covid
WATCH / DOWNLOAD --
On BitChute: https://www.bitchute.com/video/S4vabqujcscF/
On LBRY / Odysee: https://odysee.com/@psecdocumentary:4/PSEC---2021---Creepy-PCR-On-Amazon---432hz--hd-720p-:4?r=4UE1VCwkPvYXPM2DAMfNqNDJjrS91gBq
On Rumble: https://rumble.com/vrexbl-psec-2021-creepy-pcr-on-amazon-432hz-hd-720p.html
On NewTube / NodeTube: https://newtube.app/user/psecmedia/WTmmdQj
On Brighteon: https://www.brighteon.com/e7c8434f-0494-45ae-8ab7-ca3bcf017f6b
On UGEtube: https://ugetube.com/watch/aDdXae1iqzolex8
On Bastyon / Pocketnet: https://bastyon.com/index?v=e8434d0f37f40ecd6c2f8d063c48d162166dc814bc85a05b980d2be8409e7b76&;video=1&ref=PGkMNXXf1vkJp8TVP89BsXtVhd2XV3ioaQ
On TLB Talk: https://tlbtalk.com/videos/view/688/psec-2021-creepy-pcr-on-amazon-432hz-hd-480p
On RoxyCast: https://roxycast.com/post/65170_about-in-this-episode-of-quot-paradigm-shift-a-educational-comedy-quot-that-we-h.html
PSEC ON SOCIAL MEDIA --
LBRY / Odysee: https://odysee.com/@psecdocumentary:4?r=B8mNg1gDreNoaTQhbSLfiwbQjJRpDimE
BitChute: https://www.bitchute.com/psecdocumentary/
Minds: https://www.minds.com/psecdocumentary?referrer=psecdocumentary
Rumble: https://rumble.com/register/psecmedia/
NewTube / NodeTube: https://newtube.app/user/psecmedia#
Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/psecmedia
UGEtube: https://ugetube.com/@psecmedia
Twatter: https://twitter.com/twdk_music
FascistBook: https://www.facebook.com/paradigmshiftaneducationalcomedy
ScrewYouTube: https://youtube.com/psecdocumentary
Gab: https://gab.com/psecmedia
deviantART: https://paradigm-shifting.deviantart.com
Bastyon / Pocketnet: https://bastyon.com/psecmedia?ref=PGkMNXXf1vkJp8TVP89BsXtVhd2XV3ioaQ
RoxyCast: https://roxycast.com/psecmedia
TLB Talk: https://www.tlbtalk.com/-psecmedia#
This video also includes some third party content for purposes of illustration and expression, all of which fall squarely under fair use and Creative Commons License.
Participants List: Dave Kelso, Richard Hamilton, CC / Fair Use: Alex Kinter, FreedomToons, Rachel Hamilton aka Hello Nurse, The Babylon Bee, ThoughtCrime7, Karry Mullis, Misc
Hashtags: #pcr #amazon #scamdemic #cases #covid
Metatags Space Separated: pcr amazon scamdemic cases covid
Metatags Comma Separated: pcr, amazon, scamdemic, cases, covid
WATCH / DOWNLOAD --
On BitChute: https://www.bitchute.com/video/S4vabqujcscF/
On LBRY / Odysee: https://odysee.com/@psecdocumentary:4/PSEC---2021---Creepy-PCR-On-Amazon---432hz--hd-720p-:4?r=4UE1VCwkPvYXPM2DAMfNqNDJjrS91gBq
On Rumble: https://rumble.com/vrexbl-psec-2021-creepy-pcr-on-amazon-432hz-hd-720p.html
On NewTube / NodeTube: https://newtube.app/user/psecmedia/WTmmdQj
On Brighteon: https://www.brighteon.com/e7c8434f-0494-45ae-8ab7-ca3bcf017f6b
On UGEtube: https://ugetube.com/watch/aDdXae1iqzolex8
On Bastyon / Pocketnet: https://bastyon.com/index?v=e8434d0f37f40ecd6c2f8d063c48d162166dc814bc85a05b980d2be8409e7b76&;video=1&ref=PGkMNXXf1vkJp8TVP89BsXtVhd2XV3ioaQ
On TLB Talk: https://tlbtalk.com/videos/view/688/psec-2021-creepy-pcr-on-amazon-432hz-hd-480p
On RoxyCast: https://roxycast.com/post/65170_about-in-this-episode-of-quot-paradigm-shift-a-educational-comedy-quot-that-we-h.html
PSEC ON SOCIAL MEDIA --
LBRY / Odysee: https://odysee.com/@psecdocumentary:4?r=B8mNg1gDreNoaTQhbSLfiwbQjJRpDimE
BitChute: https://www.bitchute.com/psecdocumentary/
Minds: https://www.minds.com/psecdocumentary?referrer=psecdocumentary
Rumble: https://rumble.com/register/psecmedia/
NewTube / NodeTube: https://newtube.app/user/psecmedia#
Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/psecmedia
UGEtube: https://ugetube.com/@psecmedia
Twatter: https://twitter.com/twdk_music
FascistBook: https://www.facebook.com/paradigmshiftaneducationalcomedy
ScrewYouTube: https://youtube.com/psecdocumentary
Gab: https://gab.com/psecmedia
deviantART: https://paradigm-shifting.deviantart.com
Bastyon / Pocketnet: https://bastyon.com/psecmedia?ref=PGkMNXXf1vkJp8TVP89BsXtVhd2XV3ioaQ
RoxyCast: https://roxycast.com/psecmedia
TLB Talk: https://www.tlbtalk.com/-psecmedia#
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